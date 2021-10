Plán NASA Wi-Fi testován na Měsíci, aby překročil digitální dělení Clevelandu

Nová studie NASA odhalila, jak by navrhovaná lunární Wi-Fi síť mohla ovlivnit komunity, kterým na Zemi chybí spolehlivý internet.

Laboratoř kompasu v Glenn Research Center NASA v Clevelandu provedla studii ve snaze řešit problémy s komunikací na Zemi jako testovací případ vesmíru. Místní čtvrti byly srovnávány s velikostí potenciálního základního tábora Artemis poblíž jižního pólu měsíce.

Mezitím se Greater Cleveland Partnership, organizace pro hospodářský rozvoj, obrátila na NASA, aby objevila nejefektivnější způsob poskytování Wi-Fi téměř 31% domácností Clevelandu bez přístupu k širokopásmovému připojení.

“Pracujeme na kosmických lodích celý den a druhotným přínosem je vývoj technologií, které sahají až na Zemi,” řekl ředitel týmu Compass Steve Ollison. „Jak propojíte všechny tyto věci, neříkáte jen slepě, že navrhnete bezdrátový systém pro Měsíc, říkáte, jak to udělají na Zemi.“

Studie zjistila, že připojení Wi-Fi routerů k téměř 20 000 světelným stožárům nebo jiným inženýrským sloupům by pomohlo vyřešit problémy s připojením v Clevelandu. Rozestupem routerů, které nejsou od sebe vzdáleny více než 100 yardů, dokáže dům čtyř osob dosáhnout rychlosti stahování 7,5 megabitů za sekundu (Mb / s).

Stejný přístup „mesh-network“ založený na pólech byl také navržen pro základní tábor Artemis, který by mohl být zaveden do konce tohoto desetiletí. Podobné síťové sítě byly dříve použity v malém měřítku v domácnostech a komunitách, jako je Brooklyn, New York.

Zatímco lunární rámec Wi-Fi je stále koncepční, současné aplikace konceptu se již zkoumají v komunitách, jako je ta, která ho inspirovala.

“Zahájili jsme rozhovor s NASA Glennem a zaujala je myšlenka dále to studovat a využít jejich odbornosti k vyřešení tohoto společenského problému,” řekl Marty McGann, výkonný viceprezident Greater Cleveland Partnership for Advocacy and Strategy. “Myslím, že to opravdu zdůrazňuje možné řešení pro naši komunitu. Myslím, že někteří z nich.” [NASA’s] Příští řešení by mohlo být řešení základních problémů naší komunity a je to pro nás velký problém. “

Město Cleveland nedávno vyčlenilo na záchranu širokopásmového připojení 20 milionů dolarů z amerických záchranných peněz. Okres Cuyahoga, kde se nachází Cleveland, také vydal žádost o návrhy (RFP) a žádal společnosti o dostupná řešení přístupu k internetu v celém kraji.

“Pokud dokážou vybudovat tuto síť na Měsíci, mám pocit, že bychom ji měli být schopni vybudovat zde! Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, jak by se práce ve vesmíru vztahovala na práci, kterou zde děláme … Je to opravdu silný základ do budoucna.” s hledáním řešení, “řekla Katherine Tkachik, vedoucí oblasti inovací a výkonu v okrese Cuyahoga, a to je to, co chceme.