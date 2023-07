Bývalý afghánský překladatel z americké armády byl zabit při jízdě pro Lyft v hlavním městě

Nusrat Ahmed Yar, 31, má čtyři děti.

Afghánský otec, který před svým útěkem do Spojených států v roce 2021 pracoval jako tlumočník, byl podle úřadů zastřelen začátkem tohoto týdne ve Washingtonu, když pracoval jako řidič pro Lyft.

Metropolitní policejní oddělení Důstojníci odpověděli Krátce po pondělní půlnoci bylo zavoláno 911 a 31letý Nusrat Ahmed Yar byl objeven uvnitř svého vozu se střelným zraněním. Policie uvedla, že zemřel krátce poté v nemocnici.

Policie propustila videomomentka Čtyři podezřelí jsou zobrazeni, jak prchají z místa krátce po střelbě, přičemž jeden z nich křičí: „Zabil jsem ho.“ Nebyli ale identifikováni žádní podezřelí. Motiv útoku a události, které k němu vedly, zůstávají nejasné. Úřady nabízejí odměnu až 25 000 dolarů za podrobnosti, které by mohly vést k zatčení a odsouzení.

Tvrdí to příbuzní Ahmeda Yara, kteří s nimi mluvili NBC WashingtonDeset let sloužil po boku speciálních sil americké armády v Afghánistánu, dokud zemi nepřevzal Taliban. Ze strachu o svou bezpečnost on a jeho rodina uprchli ze své domovské země, aby našli útočiště ve Spojených státech, a zpočátku se usadili ve Philadelphii, nakonec se přestěhovali do Alexandrie ve Virginii, aby hledali bezpečnější prostředí pro své děti.

„Přišel do Ameriky, aby byl v bezpečí, ale jeho snem skutečně byly jeho děti,“ řekl NBC Washington Jeremy Malone, který pomáhá lidem z Afghánistánu usadit se ve Spojených státech. „Vždycky říkal, že chce, aby získali dobré vzdělání. Chtěl, aby měli příležitosti.“

Ahmed Yar byl jediným živitelem své manželky a čtyř dětí ve věku od 15 měsíců do 13 let, Podle GoFundMe Vytvořeno pro podporu rodiny. Začal pracovat jako řidič odtahového vozu a jezdit pro Lyft, aby si vydělal peníze v USA

„Naše myšlenky jsou s blízkými pana Nosrata, když čelí této nevýslovné tragédii,“ řekl mluvčí Lyftu. V prohlášení pro CNN. „Oslovili jsme jeho rodinu, abychom nabídli naši podporu, a jsme v kontaktu s orgány činnými v trestním řízení, abychom jim pomohli při vyšetřování.“

K incidentu došlo uprostřed oslav čtvrtého července Zkazila to vlna masových střeleb po celé zemi. Ve Washingtonu, D.C., bylo během středečních časných ranních hodin devět osob, včetně dvou nezletilých, zraněno při Střelba z jedoucího auta Zatímco byli venku a slavili Den nezávislosti.