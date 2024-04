Trump se vysmívá rozkazu roubíků a říká, že se stane „novodobým Nelsonem Mandelou“

Scott Olson/Getty Images

Donald Trump v sobotu řekl, že je připraven jít do vězení, ale ne za zločiny, ze kterých je obviněn.

Předpokládaný kandidát republikánské strany řekl, že chce proti němu porušit rozšířený roubík ve svém nadcházejícím soudním procesu s utajovanými penězi. Ve skutečnosti by byl ochoten udělat ze sebe mučedníka a odsedět si vězení, pokud ho soudce shledá vinným z porušení příkazu.

V třídílném příspěvku na své sociální síti Truth Social Trump kritizoval newyorského soudce, který vydal příkaz ke roubení, Juana Merchana, na kterého Trump opakovaně cílil v příspěvcích spolu s Merchanovou dcerou za to, že je proti němu zaujatý. .

„Pokud mě tento partyzán chce dostat do nepříjemné pozice, kdy budu mluvit pravdu otevřeně a jednoznačně, rád se stanu novodobým Nelsonem Mandelou – to by byla velká čest,“ napsal Trump.

Vidět víc Strana 3: Nyní máme Merchana, který mi nedovolí mluvit, čímž porušuje zákon i ústavu současně. Škoda toho, co se snaží utéct – jak se nechal dobrat pro tento případ??? Slyšel jsem, že tvrdě bojoval, aby ji dostal, a všichni ostatní… – Příspěvky Donalda J. Trumpa ze své skutečné stránky sociálních médií (@TrumpDailyPosts) 6. dubna 2024

„Představte si, že jste tak sobecká, že se srovnáváte s Ježíšem Kristem a Nelsonem Mandelou, to vše v rozmezí něco málo přes týden: To je pro vás Donald Trump,“ řekla Jasmine Harrisová, ředitelka kampaně Biden-Harris 2024 pro Black Media. článek. Vyjádření předloženo do Valící se kámen.

Merchanovi byl tento týden udělen příkaz k rozšíření roubíku poté, co Trump opakovaně vyhrožoval jemu a jeho dceři a zveřejnil její jméno a fotografie, i když se do případu nezapojila. Manhattan okresní prokurátor Alvin L. Bragg, předběžný příkaz k ochraně porotců, svědků a vyšetřovatelů před hněvem Trumpa, který Může se setkat s násilnými výhrůžkami Od jeho příznivců.

Během sobotní řeči o Merchanovi se Trump také pokusil znovu podat žalobu pro pomluvu, kterou proti němu podal spisovatel E. Gene Carroll – což vedlo k rozsudku ve výši 83 milionů dolarů proti němu. Trump se aktuálně odvolává pouzdro.

„Kolik zkorumpovaných, zaujatých a pokřivených soudců Joe Biden – New York Protection Agency musím snést, než někdo zasáhne?“ napsal Trump. „Měl jsem newyorského federálního soudce Lewise Kaplana se ženou, kterou jsem nikdy neznal a neměl jsem s ní nic společného, ​​dokud mě nezažalovala za ‚pomluvu‘.“

Vidět víc Pokřivený soudce Juan Merchan mě nenechá mluvit, odebírá mi práva na první dodatek, dává mi roubík, protože nechce, aby vyšla najevo fakta za roubíkem. S kolika zkorumpovanými, zaujatými a pokřivenými soudci Joe Biden – newyorské „ochranné agentury“ musím snášet… – Příspěvky Donalda J. Trumpa ze své skutečné stránky sociálních médií (@TrumpDailyPosts) 6. dubna 2024

Nadcházející soudní proces s utajovanými penězi, který vychází z obvinění velké poroty, že se Trump dopustil podvodu tím, že zakryl platby pornohvězdě Stormy Danielsové před volbami v roce 2016, by měl začít výběr poroty v New Yorku 15. dubna.

Tento článek byl aktualizován, aby zahrnoval prohlášení od Jasmine Harris.