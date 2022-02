Západní Balkán je nepolapitelnou prioritou

Evropská integrace západního Balkánu je v posledním desetiletí a půl od vstupu země do EU stálou prioritou české zahraniční politiky. Česká diplomacie je nakloněna bilaterálním a evropským aspiracím západního Balkánu. Mnohostranné Kanály, vč Wisegrade Group (V4) .

Žádná vláda však do tohoto procesu výrazněji nezasáhla. Čeští politici se často zdráhají zaujmout k problematickým otázkám regionu jasné stanovisko a regionální rozvoj je často na okraji jejich agendy. Politická elita nikdy nepovažovala západní Balkán za nejvyšší prioritu zahraniční politiky, které dominovala geopolitická orientace země v euroatlantickém prostoru a její nejdůležitější otázky související se vztahy s Ruskem. V této souvislosti deklarovaná podpora nové vlády integraci zemí západního Balkánu do EU nepřinesla do jednání o české zahraniční politice nic nového.

Nové administrativě se od předchozí vlády dostalo velké rétorické oddanosti agendě západního Balkánu. Oznámeno „Balkánská priorita“ pro předsednictví ČR v EU v polovině roku 2021. Vnitropolitické klima ve vztahu k EU se však od té doby značně změnilo a nová vláda bude moci vyjednávat z lepší pozice, jak byla inaugurována, bez zátěže korupce předchozí administrativy.

Bobby, miliardářský premiér minulé vlády Problematické vztahy S evropskými společnostmi kvůli němu Střet zájmů a zneužívání fondů EU. Na úrovni EU jeho vláda často prosazovala radikální nacionalistickou politiku v klíčových otázkách, jako je emigrace, a hledala spojenectví s dalšími regionálními populistickými vůdci, včetně Victora Maďarska Victora Orbana a Slovince Janese Jansy.

Ministerstvo zahraničí za minulé vlády ovládali sociální demokraté, kteří byli nejmladším koaličním partnerem populistického hnutí ANO. Bývalý evropský provládní ministr Tomáš Petříček důsledně vyvažuje nacionalistické postoje Bobbise a prezidenta Miloše Zemana. zavrhnout V roce 2021 byl nahrazen Jacob Gulhanek, byl považován za více Loajální Na prezidenta Zemana.

Zajímavé je, že je to Gulhanek Veřejně oznámeno Česká republika by měla uspořádat summit EU-SB jako jedno z klíčových rozhodnutí svého předsednictví EU s tím nejambicióznějším, ale nedosažitelným cílem: stanovit datum vstupu do EU v Srbsku, Albánii nebo severní Makedonii.

Bývalá vláda prováděla aktivní bilaterální politiku na západním Balkáně, řízenou především ekonomickou diplomacií a se zvláštním zaměřením na Srbsko. Během roku 2021 se zvýšily vzájemné návštěvy na nejvyšší politické úrovni Bobbies. Navštíveno Bělehrad v únoru a srbština prezident Vusic Pak –premiér Tasik Do Prahy přijel o několik měsíců později.

Zvláštní regionální zaměření na Srbsko je v souladu s prosrbskou agendou prezidenta Germana, který využil Wujichiho návštěvy. Promiňte Českou účast na intervenci NATO v roce 1999 paradoxně přiznal tehdejší premiér Zeman. Gulhanek a Babies se mezitím drželi rétoriky Podpěra, podpora Z evropských aspirací regionu jako celku zároveň Souhlasí s patovou situací V přijímacím řízení.

Oficiálně se nová česká koaliční vláda bude řídit proregionální agendou nastíněnou předchozí administrativou. To Opět potvrzeno Dokonce i západobalkánská priorita prezidenta EU Zvážit Možnost pozvat regionální lídry na vrcholný summit EU v Praze. V současné době však ještě není jasné, do jaké míry avizovaná podpora odráží skutečné záměry, ambice a možnosti nové administrativy, zejména z důvodu nedostatku času na přípravy na předsednictví.

Jsou tam úředníci nové vlády Obžalovaný Jak Babišova vláda, tak ti, kteří méně upřednostňují prezidentský úřad Klasifikátory zásad A Experti Nyní souhlasím s tím, že namísto výrazného pokroku v nějaké konkrétní oblasti se české ambice rozšiřují o to, aby předsednictví neselhalo a hladký průběh předsednictví byl systematický. Agenda minulé vlády stanovila Českou republiku jako aktivního hráče na západním Balkáně během předsednictví v roce 2022. Do jaké míry a v jaké podobě nová administrativa tuto ambici naplní, se však teprve uvidí.