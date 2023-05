NATO je ve stavu nejvyšší pohotovosti poté, co ruské letadlo nad Černým mořem málem narazilo do polského letadla

Představitel NATO řekl listu The Daily Beast, že srážka mezi ruským vojenským letadlem a polským letadlem, která se téměř minula, přinutila NATO uvést leteckou policii do „vyšší pohotovosti“.

K incidentu došlo nad Černým mořem poblíž Rumunska v pátek, kdy polské letadlo hlídalo v rámci svých povinností vůči pohraniční agentuře EU Frontex. Frontex má sídlo ve Varšavě v Polsku.

„Oddíly letecké policie NATO byly uvedeny do vyšší pohotovosti v reakci na nebezpečné chování ruského vojenského letadla poblíž polského letadla Frontexu nad Černým mořem poblíž Rumunska v pátek,“ řekl úředník listu The Daily Beast. NATO je stále ostražité.

Na otázky, jak NATO posuzuje záměr Ruska v incidentu, úředník nereagoval.

Ruský Su-35 provedl tři „agresivní a nebezpečné manévry“ směrem k polskému letounu, uvádí polská pohraniční stráž. Polští pohraničníci na sociálních sítích uvedli, že polská posádka v důsledku toho ztratila kontrolu a nadmořskou výšku.

Podle hodnocení posádky bylo ruské letadlo v jednu chvíli vzdáleno jen pět metrů.

Představitel NATO uvedl, že jednotkami s nejvyšší úrovní připravenosti jsou španělská letadla přidělená na misi letecké policie v Rumunsku.

Ruská letadla podle amerických úředníků často provádějí nebezpečné a neprofesionální lety v blízkosti letadel jiných zemí. Některé z těchto manévrů by podle amerických představitelů mohly vést k nezamýšlené eskalaci. Američtí představitelé uvedli, že toto chování začalo narůstat v březnu.

Tato zpráva přichází jen několik týdnů poté, co ruský Su-35 provedl „nebezpečné a neprofesionální“ zachycení amerického F-16 nad Sýrií, podle Pentagonu. Poslední incident také přichází dva měsíce poté, co ruský Su-27 provedl nebezpečný a neprofesionální manévr, který nakonec zasáhl americký dron nad Černým mořem. US Air Force MQ-9 byl po nehodě zcela sestřelen kvůli poškození, které utrpěl.

Při incidentu MQ-9 ruské tryskáče vystřelily palivo před dron v provokativním pohybu.

Rusko tehdy popřelo, že by jednalo neprofesionálně a že by zasáhlo americký dron. Ruští představitelé uvedli, že bezpilotní letoun spadl po ostrém manévru a tvrdili, že letěl směrem k poloostrovu Krym, který Rusko zabavilo Ukrajině v roce 2014.

John Kirby, koordinátor Rady národní bezpečnosti Bílého domu, tehdy řekl, že tyto druhy kroků nezabrání Spojeným státům operovat nad Černým mořem, i když Rusko pokračuje ve vedení války na Ukrajině.

„Pokud zpráva zní, že nás chtějí odradit nebo odradit od létání a provozu v mezinárodním vzdušném prostoru nad Černým mořem, tato zpráva selže… Budeme nadále létat a operovat v mezinárodním vzdušném prostoru nad mezinárodními vodami,“ řekl Kirby. v březnu.