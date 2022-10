Tělo pohřešované Indonéské ženy bylo objeveno zcela neporušené uvnitř 22stopého hada

Indonéské úřady oznámily, že vesničané našli tělo pohřešované indonéské babičky v žaludku hada, kterého o víkendu zabili.

Jahra, která nese pouze křestní jméno, jak je známo v Indonésii, Šel jsem sbírat gumu Nedělní ráno v džungli v provincii Jambi, ostrov Sumatra, Indonésie. Její manžel si začal dělat starosti poté, co se té noci nevrátila domů, což ho vedlo k tomu, že upozornil ostatní vesničany a nahlásil její zmizení.

Té noci byla uspořádána pátrací skupina, aby našli 54letou babičku, ale našli pouze její sandály, závoj, bundu a nástroje, které tehdy používala ke sběru gumy.

Pátrací týmy dosáhly úspěchu až o den později, v pondělí, kdy spatřily 22 stop (6,7 m) dlouhého hada s roztaženým břichem odpočívajícího v lese. Video bylo sdíleno online Vesničané jsou zobrazeni, jak zabíjejí hada oštěpem a udeří mu hlavu.

Vesničané hada chytili a jeho tělo rozřezali. Ke své hrůze našli nestrávené zbytky Jahry neporušené uvnitř hadova žaludku.

„Její rodina pak nahlásila její pohřešování místním úřadům a od té doby se pátrá, „Anto, hlava místní vesnice, Řekl. Hada zabili místní obyvatelé a poté mu pitvali žaludek. Všichni šokováni. Ukázalo se, že žena, kterou jsme hledali, měla hadí žaludek.“

Policejní šéf Bettara Jambi AKP S Harefa také sdílel podobné podrobnosti, když v úterý hovořil pro místní média, CNN Indonésie zmíněno.

„„Tělo oběti nebylo zničeno, když jsme ho našli uvnitř hada, což znamená, že bylo teprve nedávno spolknuto celé,“ uvedla policie o hadovi, který byl nalezen u vesnice Bitara v provincii Jambi.

Ačkoli nebylo jasné, jak byla Jahra zabita, Anto spekuloval, že je možné, že byla vytržena z hadovi čelisti a pomalu udušena k smrti, než ji celou spolkla.

Zatímco hadi obvykle jedí myši a jiná zvířata, plazi často mění svůj jídelníček, jak se zvětšují, tvrdí Mary Ruth Law, bývalá ochranářka a výzkumná pracovnice Mandai Wildlife Group.

Mluvit k BBCLu vysvětlil: „Jakmile dosáhnou určité velikosti, zdá se, že už se o myši nestarají, protože kalorie za to nestojí.“

„V podstatě mohou být tak velcí, jak velká je jejich kořist,“ dodal Lu.

Aktivista na ochranu hadů Nathan Rosley, ředitel indonéské nadace Herpetovuna, má podezření, že typ hada, který zabil Jahru, byla krajta síťovaná, jediný druh plazů žijící v provincii Jambi, který je dostatečně velký na to, aby spolkl člověka.

„Jsou to kontroly, takže to, co dělají, je, že vás obklopí svým tělem. Obejmou tě ​​smrtelně. Nadechnete se a vaše tělo se zmenšuje a jeho sevření se zesílí a nemůžete vydechnout,“ řekl Rosley pro Washington Post.„Horní a spodní čelist hada jsou spojeny vazy a je zcela ohebný. Dokážou spolknout kořist větší, než je velikost jejich hlavy.“