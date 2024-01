Tajemství 'New Age' Destiny 2 míří do roku 2024

Benjy

No, je 1. ledna 2024 a byl bych líný, kdybych tu první den nenapsal článek o Destiny 2, samozřejmě. Ne nutně rok plný stížností, ale rok těšení se na další podivný rok.

Myslím, že existuje řada otevřených otázek ohledně veškerého obsahu, který bude letos vydán, protože desetiletá „éra“ Destiny 2 končí a má začít další éra. Druh. Věříme. Ale je toho hodně, co nevíme a čekáme, až objevíme.

Mám tedy několik otázek ohledně roku 2024 a o některých si myslím, že se s nimi podělí i ostatní. Pokusím se zde postupovat chronologicky.

Co je „zpožděný obsah“ uprostřed sezóny? – Vzhledem k tomu, že ke zpoždění finální podoby došlo relativně pozdě, Bungie nemá šanci vybudovat něco tak silného jako obsah ke 30. výročí, který jsme dostali minule, něco, co podle mě mělo spoustu skvělých zbraní a velkou aktivitu v Dares of Eternity. ale teď? Dostáváme něco nazvaného „Into the Light“, které vyjde v dubnu a poběží několik měsíců, dokud nevyjde finální podoba do června. Jedna věc, kterou o něm víme, je, že má také přilákat nové hráče, kteří se chtějí připojit před nejnovější expanzí, což je podle mého názoru existující skupina.

Nemáme však žádné informace o tom, jaký typ obsahu to bude, kromě něčeho, co se stane po určitou dobu, což naznačuje poklesy při resetování spíše než něco tak velkého jako 30. den. V současnosti není jasné, zda bude zdarma nebo placená. Bezplatná verze by dávala smysl, pokud by byla menší než poslední pokles obsahu a hráči byli naštvaní, že jsou dojeni pro peníze. Platba by dávala smysl, protože Bungie… potřebuje peníze. Odložení sezóny je finanční ztráta, protože neprodáváte samotnou sezónu ani její bitevní přihrávku, zbrusu nový seznam věcí Eververse ani nic podobného. Takže by mě nešokovalo, kdyby to něco stálo, i kdyby byli všichni naštvaní.

Jak vlastně ukončíme bitvu svědka/cestovatele? – Toto je spíše mechanická otázka než otázka příběhu. Bungie má vždy malý problém při plánování svých příběhů a nájezdů. Zdá se docela zřejmé, že The Witness bude raid boss, ale Bungie často udělá něco, kde říkají, Savathun je šéf kampaně a pak někdo, koho jsme nečekali, jako je Rhulk, je boss dungeonu. Ale zdá se, že už nemáme tajné padouchy.

Teorie běhu, kterou Bungie naznačila, je taková, že zatímco v nájezdu narazíme na The Witness, stane se to po Raid je druh rozsáhlé aktivity, které se mohou zúčastnit všichni hráči a která může The Witness nadobro ukončit. Nevíme přesně, co to znamená, a někteří lidé sní o nějaké poslední divoké aktivitě pro 12 lidí, ale chápu, proč by chtěli bojovat s více než 20-25% lidí, kteří útočili, aby získali zkušenosti.

Jak budou tyto „epizody“ probíhat? – Míříme na neprobádané území, zatímco Bungie debutuje, jak věří, že je změnou sezónního modelu, o kterém hráči tvrdí, že jsou unavení. Epizody jsou větší příběhy, které spolu přímo nesouvisí a lze je hrát v libovolném pořadí. Po The Final Shape přichází jeden ze Scorn, Hive a Vex a má to být jakýsi „stopový“ průzkum toho, co se stane s těmi skupinami, které z velké části slouží jako svědci poté, co zmizí. A víš, nejsem si jistý, jestli tu cestovatel zůstane, takže se s tím musíme nějak vypořádat.

Zatímco epizody mají být více tematické než sezóny, protože jsou delší a mají obsahovat více věcí jako celé scény, teprve se uvidí, jak velké budou. Součástí problému Destiny 2 byla potřeba potlačení Spousta obsahu Na čtvrtletní bázi, i když jsou epizody větší, je zcela možné, že celkový obsah a vývojová práce ve třech epizodách budou méně než čtyři sezóny. S ohledem na situaci v Bungie to může být potřeba, jak se věci vyvíjejí.

Bude Bungie pokračovat v každoročním rozšiřování? – Tohle řekl Bungie nic na. Zatímco epizody byly oznámeny a Bungie mluvilo o „nové sáze“ po konci Světla a temnoty v Destiny 2, neoznámili nové rozšíření pro rok 2025, což vedlo mnohé k otázce, zda v něm vůbec pokračují. .

Moje odpověď je ano, jsou. Docela to musí udělat. Důvod, proč to neoznámili, je ten, že se vůbec nechtějí soustředit na konečný vzhled, protože opravdu, opravdu potřebují, aby si každý předobjednal místo toho, aby se rozptyloval tím, co přijde dál. A já říkám, že jsou Vlastní Protože pokud přestanete prodávat roční expanze a jejich roční balíčky za 100 $, vaše příjmy klesnou, což je něco, co si evidentně nemohou dovolit, protože do té doby se s největší pravděpodobností nedostanou z Maratonu, aby začali vydělávat. Takže ano, myslím si, že Bungie bude pokračovat v rozšiřování, i když jsem velmi zvědavý, zda poslouží jako nějaký skutečný reset hry, aby konečně umožnili novým hráčům naskočit, aniž by se cítili úplně ztraceni. Mám své pochybnosti.

Další přijdou, ale zatím mám tohle.

