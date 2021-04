Další aktualizace Oculus Quest 2 přináší bezdrátové streamování z počítače a režim 120 Hz

Oculus oznamuje Toto bezdrátové PC vysílání, obnovovací frekvence 120 Hz a vylepšení Infinite Office přijdou na Oculus Quest 2 se softwarovou aktualizací v28, kterou společnost uvede brzy.

Infinite Office je funkce, kterou Oculus zahrnuje jako součást Oculus Home, která umožňuje uživatelům pracovat ve virtuálním prostředí. S aktualizací verze 28 bude mít Infinite Office funkci beta, která uživatelům umožní přidat virtuální kancelář tam, kde je jejich fyzická kancelář, což uživatelům umožní vědět, kam mají sedět a umístit skutečné fyzické objekty, aniž by museli opustit VR. Quest 2 bude také schopen ukázat virtuální reprezentaci klávesnice Logitech K830, ačkoli Facebook uvádí, že podpora pro vizualizaci více modelů klávesnic přijde v budoucnu.

Další funkcí, která přichází s aktualizací, je schopnost bezdrátově streamovat hry nebo aplikace ze stolního počítače. Oculus vyvolá funkci bezdrátového přenosu Air Link, která se nazývá Link kabel, který lze použít k připojení náhlavní soupravy k počítači. Tato funkce bude fungovat dobře pouze s některými nastaveními sítě – její provozní pokyny jsou křišťálově čisté, že k zajištění přijatelného zážitku budete potřebovat kvalitní síť Wi-Fi a že Linkový kabel bude i nadále poskytovat nejlepší vizuální kvalitu.

Facebook tvrdí, že nevyloučil možnost přivést Air Link k původnímu Questu někdy v budoucnu, ale říká, že se „zaměřuje na vylepšení Air Link, aby byl nejdříve nejlepším možným zážitkem Quest 2“.

Víme, že původní Quest byl schopen bezdrátově streamovat do PC, protože nezávislý vývojář Jay Godin jej zahrnul do své aplikace Virtual Desktop. Tato aplikace poskytuje uživatelům virtuální prostor pro používání jejich počítačů a podporuje také streamování her přes Wi-Fi. Zde však musíme hovořit o kontroverzi.

Pokud jste si mysleli, že popis Virtual Desktopu trochu připomíná Infinite Office Facebooku, nejste sami – Godin Mluvil o tom Jak Facebook v zásadě staví svůj nápad na aplikaci do své zkušební verze Oculus a poté ji na chvíli nabízí zdarma. Skutečnost, že jeho případu lze pomoci Facebook zablokoval aktualizaci, která umožňovala bezdrátové používání virtuální plochy Až do začátku tohoto roku vyžadující, aby uživatelé pro spuštění úlohy podstoupili komplexní proceduru bočního zatížení.

Stažení Promluvte si s Godinem O zavedení služby Air Link společností Facebook a získejte z ní tento komentář:

„V roce 2017 Facebook zkopíroval základní funkce Virtual Desktopu na Riftu a integroval je do své platformy, takže moje aplikace byla v podstatě zastaralá. Nedivím se, že je vidím, jak to dělají znovu na Questu. V loňském roce zkopírovali aplikaci YUR fitness tracking a spustili aplikaci. Oculus Move; v podstatě zabil společnost. Spustili také App Lab, protože viděli, jak populární je SideQuest. Zde je to, co dělají. Pokud dnes máte na Questu populární aplikaci, očekávejte, že vás Facebook naklonuje a nechá vás v prachu. O osudu Virtual Desktopu v Questu se budeme muset dozvědět, jak konkuruje řešení pro Facebook. Soudě podle množství problémů, které dnes Oculus Link má, jsem přesvědčen, že Virtual Desktop zůstane cenným řešením pro na chvíli. Mám také spoustu skvělých funkcí v podnikání, které se nemůžu dočkat, až budu sdílet s komunitou. “

Přes varování o kopírování nápadů na Facebooku se stále jeví přesvědčen, že dokáže konkurovat. Je to otevřená otázka, jak dobře Air Link fungoval na začátku a jak rychle by mohla být vylepšení.

Aktualizace také obsahuje experimentální režim pro obnovovací frekvence 120 Hz, nad současných 90 Hz a původních 72 Hz. Je to mírné zpoždění od Oculus ‘ Odhadované původní spuštění v březnu. Příspěvek Oculus naznačuje, že mnoho lidí to hned nezkouší – Quest 2 bude i nadále běžet na 90 Hz, takže nebudete moci vidět, jak to vypadá, dokud vývojáři neuvolní verze svých her a softwaru, které mohou běžet na vyšší obnovovací frekvence. Čekání však nemusí být dlouhé: Jay Godin Ve skutečnosti tweetoval Jakmile bude k dispozici verze 28, má aktualizaci 120 Hz pro virtuální plochu připravenou k použití.