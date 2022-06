Je Plíšková nejlepší hráčkou, která nikdy nezískala grandslamový titul?

Wimbledon, Anglie – Během své vynikající kariéry si Karolína Plíšková vydělala 23 543 690 dolarů (USA).

Díky tenisu zbohatla.

Bývalá světová jednička – osm týdnů v roce 2017 – je však široce považována za neúspěch, přinejmenším za grandslamový bankrot. Češka se sochami se dostala pouze do dvou velkých finále, včetně loňského v All England Clubu, kde prohrála s Ash Party ve třech setech, z nichž lze popsat pouze jeden. konkurenční.

Sportovní rekordy jsou samozřejmě plné hvězd, jejichž jména nejsou vyryta na mistrovské trofeji: Ted Williams a Rod Carew; Patrick Ewing a Steve Nash; Dan Marino a Dick Putkus. Michelle Kwan vyhrála pět titulů mistryně světa v krasobruslení, ale zlatou olympijskou medaili na krk nedostala. Ani Brian Orser, ani Elvis Stojko. Mats Sunden bral olympijské zlato pro Švédsko, ale neobjevil se ani ve finále Stanley Cupu.

Buffalo Bills šli do Super Bowlu a prohráli čtyři roky v řadě.

Někteří, ať už spravedliví nebo ne, se stávají synonymem neúspěchu, ačkoli nepřízeň osudu je často rozmarem osudu a porážku je snazší snést v kontextu týmového zklamání.

V tenise dvouhry je sportovec sám za sebe. Není koho obviňovat a není kam se schovat.

Plíšková se tedy ukázala být plakátovou dívkou na Grand Slam, série, která nevychází, přestože má na okruhu WTA 16 titulů. Všechny tyto peníze nepochybně kompenzaci zmírňují. Mějte na paměti, že kromě zuřivých pocitů, že sláva a proslulost vyvolává části kariéry celebrity, je sportovní život v podstatě zaměstnání. A je to opravdu skvělá práce i pro extrémní lidi, kteří cestují po světě a hrají hru, nikdy neočekávají, že se přiblíží k top 50 a vydělají víc peněz, než by měli platit za trenéry, hotely, fyzioterapeuty, nyní označované jako „můj tým“. Například Christina McHaleová vydělala 5 milionů dolarů a je na 171. místě světového žebříčku.

Pro Plíškovou byly slamy mimo dosah jejího rozsáhlého rozpětí. Diví se, jak moc to zraňuje její psychiku a sebevědomí, i když se ve 30 letech naučila ignorovat otázku. Jako, opravdu tam máme jít? Ale i přes její slamovou bilanci 77-38 se od ní hodně očekávalo, když v roce 2016 dosáhla finále US Open, kde ji porazila Angelique Kerberová poté, co v semifinále porazila Serenu Williamsovou. A tohle byl Serenin nejdominantnější, 186 po sobě jdoucích týdnů v #1. Plíšková porazila obě sestry Williamsové ve Flushing Meadows.

Plíšková byla mimochodem mezi nemnoha hráčskými hlasy, které se po roční pauze po zranění odvážily veřejně vyjádřit své pochybnosti o šancích Williamsové, a pochybovaly o tom, že by 40letá hráčka měla dost vytrvalosti nebo bystrosti na to, aby překonala natržený hamstring s tak malým množstvím peněz. tráva. Soudní příprava. „Bude to pro ni velmi těžké, bez ohledu na to, jaká je to hráčka, protože na to ještě potřebuji nějaký čas.“

Mám hru. Prostě nemá tvář mírového zápasu. Kvůli délce vypadá na druhé straně sítě děsivě, ale její vysoká, štíhlá, zakřivená výška nedokázala zakrýt nedostatek rychlého pohybu, zvláště na trávě. Když její výkonné podání a bekhend nefungují nebo jsou účinně blokovány, nedostatek rozmanitosti v její základní hře oslabuje její schopnosti. Napříč prodlouženími, kde nemůže počítat s prvními zásahy, které se jí nevrátí atraktivní, nedokáže rychle sbírat body a ani dobré returny, Plíšková často slábne k duševní křehkosti, své Achillově patě.

Možná kvůli svým nepřátelům, sedmá nasazená Plíšková, nasazená na 6. místě, pravidelně v top 10 posledních osm let, do značné míry wimbledonská MIA hádala a žvatlala o tom, zda by někdo mohl zastavit tento vlak, kterým je Iga Swiatek. To i přesto, že Plíšková je poslední na druhém místě, její zápěstí se zotavilo z bizarní nehody v tělocvičně v prosinci – zlomeniny, která ji vydržela až do dubna – a čtyři z 10 nejlepších žen klesly stranou: Danielle Collins, Garbine Muguruzaová a Emma prohráli Raducano a šokující č. 2 Annette Kontaveitovou ve třetím dni ve dvou setech od soupeře na 97. místě. (Kontaveit si stěžoval, že trpí dlouhodobým dopadem COVIDu.)

Plíšková měla jistě svou úroveň před zraněním zpět na SW19, když ve středečním prvním kole Českého derby vyřadila Terezu Martínkovou. Zápas ve skutečnosti trval dva dny, pokud Plíšková potřebovala pouze 1 hodinu a 42 minut k dokončení toho, co začala v noci, 7:6 (1), 7:5. Obě ženy šly v úterý večer těsně před prsty, když Plíšková ukořistila první sadu brzké havárie.

Nic nerozdělilo dvojici – Martínkovou na 61. místě světového žebříčku – 5:5 ve druhém setu, kdy byl zápas přerušen kvůli průtahům, protože Wimbledon nedělá noční osvětlení. Plíšková pokračovala na kurtu 1 v brzkém odpoledni, na místě zlomila svou krajanku, než strávila set pro vítězství.

„Dnes to byly jen dva zápasy, takže to bylo velmi snadné,“ řekla Plíšková. „Ale včerejšek byl samozřejmě velmi těžký.“ „Nikdy není snadné hrát českého kolegu, ale mít radost z úspěchu.“

Ve druhém kole se Plíšková opět utká s Britkou Katie Poulterovou, kterou před týdnem porazila ve finále v Eastbourne. S Raducanuovým vyloučením bude 25letý Poulter nasměrovat velkou část surfařské lásky, kterou zanechal pozdní teenager.

Jen další věc, která vás trápí v bezohledném mozku Plíškové.

Rosie Dimano je publicistka z Toronta, která se věnuje sportu a aktuálním událostem pro The Star. Sledujte ji na Twitteru: Tweet vložit

Podíl: