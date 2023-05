Roční právní stipendium udělované studentům Penrith High Student – The Western Weekender

Atish Bodwani z Penrith High School vyhrál dlouhodobé stipendium Batman Battersby Law Scholarship.

Teenager dokončil své HSC v roce 2022 s ATAR 99,75 a byl přijat na University of Sydney, aby zde mohl studovat tituly Bachelor of Commerce a Bachelor of Laws.

Stipendia Batman Battersby Law se udělují od roku 1990.

Partneři Penrithské právnické firmy Bateman Battersby Lawyers podnítili studenty středních škol v místních oblastech Penrith a Blue Mountains k tomu, aby absolvovali právní studia na terciární úrovni, a finančně jim pomohli v prvním ročníku právnického studia.

Mnoho našich předchozích vítězů stipendií dosáhlo významných úspěchů při vykonávání právnické praxe v různých oborech, pracovali na vyšších manažerských pozicích v soukromém i veřejném sektoru a vyučovali právo na univerzitách v Austrálii i v zahraničí.

Všichni představují hloubku talentu nalezeného v Západním Sydney a zahrnují:

• Melinda Roylet (1997), dříve ředitelka pro malé a střední podniky ve společnosti PayPal v Evropě a v současnosti výkonná ředitelka komerčních služeb, britské Lloyds Banking Group.

• Dr. Christine van Zoyten (1999) Právnická medaile Univerzity Nového Jižního Walesu a v současnosti je profesorkou práva a financí na Oxfordské univerzitě.

• Jacqueline Edwards (2008) je v současné době asistentkou parlamentního právníka v Úřadu parlamentního právního zástupce v Novém Jižním Walesu.

• Tom Synott (2011) Právnická medaile University of Western Sydney, bývalý výkonný ředitel advokátní komory Nového Jižního Walesu a nyní poradce pro ochranu soukromí ve společnosti Cochlear.

Jako 33. laureát ceny obdržel Aatish nedávno od partnerů Johna Batemana a Michaela Battersbyho cenu Bateman Battersby Bursary Award a šek na vítěze stipendia.

Přihlášky na letošní Batman Battersby Law Scholarship jsou nyní otevřeny.

Podrobnosti o tom, jak se přihlásit, najdete na webu společnosti.