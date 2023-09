Strýček – Recenze | Přísný | Černá komedie

Vítejte v Jugoslávii 80. let

Další zvláštní věc na současném dění strýc Je to nastavení. Jsme v Jugoslávii v 80. letech, ale jsme také v ní jasně Ne. Rodina je do této situace prostě donucena, zatímco titulní hrdina má v držení předměty, které odhalují pravdu. Tento strýc také neustále pochvalně mluví o Německu, odkud se má vrátit na Vánoce.

Tvůrcům se podařilo dostat někoho, kdo by dokázal obnovit Jugoslávii osmdesátých let k dokonalosti. Šatní skříň, auto, domov, elektronické spotřebiče. Všechno jen křičí 80. léta. Je to úžasné a směšné zároveň ve všech svých podivných a tajemných způsobech.

I když mít silný příběh a správné prostředí je klíčové pro nastavení jeviště, je to malé obsazení strýc Tento příběh by se měl opravdu prodávat. Naštěstí herci v tomto chorvatském mixu podávají intenzivní a působivé výkony. Každá postava se s nastalou situací potýká různými způsoby, a dokonce se navzájem překonávají.

Ivana Rosic je matkou Gorana Bogdana (Film Netflix Pryč) je otec a Roko Sikavica je syn. Tyhle tři uvidíte nejvíc, ale je to jednoznačně jejich interakce s titulní postavou, která se opravdu trefila. Mickey Manojlovic (podprsenka) hraje titulní roli Strýčka (neboli „Přísného“). Fanoušci filmů Emira Kusturici (Sen o Arizoně1993) Manojloviće můžete znát z některých jeho děl.