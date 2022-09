Superstars kopou hluboko se silným koncem v potenciálním turnaji

„To je to, co chcete,“ řekl Jim Neill, generální manažer Stars. „Když zažiješ to utrpení, musíš tím projít a musíš na to reagovat. Buď to na sebe necháš působit, nebo se můžeš držet zpátky a bránit se. Proto jsme tady. Chceme vidět, jak bude reagovat.“

Dallas mohl snadno bojovat proti Red Wings, ale vzpamatoval se a zaznamenal velké vítězství. I oni mohli být pozadu proti Blues, kteří měli svých prvních šest střel na bránu proti týmu, který byl stále trochu unavený. Ale hvězdy našly způsob, jak využít mou silovou hru v první třetině.

Matt Murray, který se ve svém prvním zápase v brance trápil, byl úžasný, když dal svým spoluhráčům čas, aby se postavili na nohy.

„Ten Matt Murray, kterého jsme dnes viděli, je Matt Murray, kterého znám,“ řekl trenér Neil Graham, který byl Murray koncem minulé sezóny v Texas Stars a viděl, jak postoupil 5-1-0, když vstřelil průměrně 1,68 gólu a 0,947. cíle. procento.

„Kontroloval pohyby, byl klidný a bez něj bychom v polovině první třetiny trénovali.“

Murray byl jen součástí týmového úsilí. Riley Damiani Pokračoval ve své silné hře, vstřelil dva góly a jednu asistenci proti Blues a zakončil turnaj se třemi góly a třemi asistencemi za šest bodů ve třech zápasech. Antonio Strings Ve třech zápasech získal pět bodů (dva góly, tři asistence). Matěj Blummel Na turnaji dal čtyři góly, včetně tří proti Blues.

Blumel, 22, byl podepsán jako volný hráč poté, co mu Oilers vypršela práva, kteří ho draftovali ve čtvrtém kole v roce 2019. Pitch pro podpis zkušeného.

„Jerry ho hodně viděl a měli jsme to štěstí, že jsme ho získali jako volného hráče,“ řekl Neil. „Ukazuje to, že věří našemu programu a že máme něco v pořádku.“

Blumel řekl, že je fanouškem hvězd a je nadšený, že se ke kapele připojí.

„Měl jsem dvě nabídky, ale vždy mě zajímal Dallas,“ řekl Blumel. „Byl jsem tam v roce 2016 na mistrovství pěti národů a tato oblast se mi opravdu líbila, takže to byla snadná volba.“

Blumel odehrál tři sezony v české lize a za Českou republiku si zahrál i na mistrovství světa, takže je na výzvu připraven.

„Hrál s kluky, byl na mistrovství světa a jakkoli tento turnaj vypadá skvěle, nemyslím si, že ten moment byl příliš velký,“ řekl Graham. „Je to hokej a jakmile poznal své spoluhráče, hrál opravdu dobře.“

Blumel také hrál dvě sezóny v USHL s Warerloo, takže mluví plynně anglicky a má také silný start v severoamerickém hokeji.

„Pravděpodobně nejlepší rozhodnutí, které jsem udělal, bylo přijít do USHL a hrát dva roky,“ řekl Blumel. „Pomohlo mi to jak na ledě, tak mimo led. Je jednodušší se teď vrátit a vybojovat si místo v týmu NHL.“

Blummel má smlouvu na dva roky, takže bude hrát buď NHL, nebo AHL. To znamená, že další hráč je smíšeným bojem o otevřené přední pozice v NHL. Damiani je ve směsi, stejně jako Logan StankovenA Bílý JohnstonA Maverick Burke a Antonio Strings, mezi ostatními.

Měl by to být zábavný tréninkový kemp.

„V tom je krása soutěžení,“ řekl Graham. „Když se hráči navzájem tlačí, zvedá to laťku a přináší to nejlepší v každém.“

A i když je to jen první krok v dlouhém procesu stěhování do Cedar Parku ve čtvrtek za účelem zahájení tréninkového kempu, je to skvělý první krok.

„Poučíš se z toho, vyrosteš z toho a jdeš dál,“ řekl Neil. „Tak probíhá proces a musíte si projít těmito věcmi. Kdybyste právě přivedli kluky do Dallasu na bootcamp, neměli byste tyto informace, takže tento turnaj je velkou součástí procesu a teď je to další krok v procesu.“ „

Obrazový kredit: Dave Reginek/Detroit Red Wings

Tento příběh nebyl schválen National Hockey League nebo Dallas Stars Hockey Club.

Mike Hicah Je vedoucím spisovatelem pro DallasStars.com a hvězdám se věnuje od roku 1994. Sledujte ho na Twitteru Tweet vložit.