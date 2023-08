Stravovací možnosti v Buc-ee jsou skvělé: recenze

Protože jsem se rozhodl oslavit své 20. výročí jako The Grub Scout čtyřchodovým jídlem v mé identitní restauraci, cítil jsem, že je vhodné zahájit rok 21 něčím paradoxním. S housenkou jsme se konečně vydali na pouť do nového Kniha-E v Sevierville / Kodak.

Ne, že bychom byli Buc-ee nováčci. V posledních dvou letech jsme byli v místě konání v Calhoun, GA, a také jsme několikrát navštívili obchod Crossville na různých výletech. Při sestupu do Sevierville, který je v současnosti největší v zemi, jsme byli strategickí. Ve všední den ráno jsme šli jasně a brzy, abychom se vyhnuli provozu a davům. Uspěli jsme jen částečně. Na parkoviště to šlo hladce, ale v obchodě to vykopli už v 8 hodin ráno.

Skutečnost, že toalety Buc-ee jsou čistší než naše pokoje doma, plus čirá podívaná přihlížejících lidí, mi pomáhá, aby každá návštěva byla pro mě poněkud zábavná. Ale když došlo na hodnocení jejich jídla, rozhodl jsem se dbát rady paní, která mě najala – zesnulé Sherry Gardner Howell. Navrhl jsem, že u každé restaurace se ptám sám sebe: Vzhledem k tomu, co to je, jak obstojí ve srovnání s ostatními podobnými?

Při našich předchozích skupinových návštěvách míst Buc-ee jsme s manželem vyzkoušeli několik věcí, včetně sendviče s pečeným hovězím a jednoho z burritos. Je to už pár let, ale pamatuji si, že jsem si myslel, že pro večerku jsou obě položky poctivým jídlem. Mezi námi jsme také vyzkoušeli každou příchuť pudinkového poháru, včetně čokolády, banánového pudinku a limetky. A musím se přiznat, že jsem blázen do rozinek Buc-ee v čokoládě. Snědl bych celý pytel na jedno posezení, kdybych se poté nebál své blízké smrti.

Při této poslední návštěvě jsme se rozhodli ochutnat některé položky, které nikdo z nás předtím nejedl. Dostal jsem snídaňové taco plněné uzeným mletým hovězím masem (5,99 $), zatímco manžel se rozhodl vyzkoušet croissant s kuřecím salátem (7,99 $). Sdíleli jsme balenou vodu (99 centů) a manžel dostal také šálek kávy (1,39 $). Přirozeně jsem našel velký pytel rozinek obalených slupkami (4,78 $). „Neměli byste sníst celý sáček… Neměli byste sníst celý sáček…“

Proč fanoušci Buc-ee obchod tak milují„Já se prostě nemůžu nabažit všeho v Knize-E.“

O CoolBook-E jsme také hodně slyšeli. Co to stojí za to, „kolache“ (vyslovováno ko-LOTCH-ee) je množné číslo; „kolach“ (vyslovuje se ko-LOTCH) je forma jednotného čísla. Špatně jsem je vyslovoval jako „kolaše“, dokud mě jeden z nápisů v Buc-ee neurovnal. Ostatně, toto těstové pečivo se vyrábí na sladko i na slano a je českého původu, i když v Texasu, kde sídlí Buc-ee, je to kulinářský fenomén. Dostali jsme klobásu a sýr kullash (3,19 $) a třešňový kullash (1,99 $).

Většina našich věcí byla v obřím stánku na přípravu jídla uprostřed obchodu. Jen chytit a jít. Ale musel jsem čekat ve frontě v pekárně, abych dostal kulache. Bylo zábavné sledovat, jak dva zákazníci přede mnou bojují o to, kdo stojí před kým ve frontě.

Takže tady je shrnutí: Taco s hrudí bylo slušné. Možná 5,99 $ není dobré, ale maso je uspokojivé a kouřová grilovací chuť (o které jsem slyšel, že je přísadou) chutná alespoň legitimně. Snad hvězdou této řady je croissant s kuřecím salátem. Směs kuřecího salátu byla v pořádku – ne příliš mokrá, ne příliš suchá. Myslel jsem, že je to opravdu dobré ve srovnání s tím, co podávají v Chicken Salad Chick. (Miluji CSC produkty, ale jsou strašně předražené.) Zajímavým zpestřením na croissantu Buc-ee bylo přidání rajčat jako přídavek. Bylo to trochu funky, ale dodalo to tomu sendviči další rozměr.

Třešňový koláč byl velmi jednoduchý – poněkud drobivé pečivo s lepkavými třešněmi navrchu. není špatné. Ne skvělé. Největším zklamáním dne byla klobása a sýrová kolacha. Představoval jsem si, že maso bude vypadat spíše jako drobivá snídaňová klobása, ale ve skutečnosti to byla klobása ve formě těsta. Teoreticky to znělo lákavě, ale než dostaneme jídlo do Grubmobilu, má sotva pokojovou teplotu. Studená klobása a sýr podle mého názoru opravdu nezpůsobí uspokojivou snídani.

Buc-ee’s není šálek čaje pro každého (také prodávají čaj), a to je skvělé. Ale pokud se rozhodnete navštívit toto nebo jakékoli jiné místo a zajímáte se o jídlo, možná budete chtít udělat to, co jsme udělali my, a vyzkoušet spoustu věcí, dokud se nerozhodnete pro své oblíbené. Když už jsme u toho, myslím, že se za napsání této recenze odměním hrstkou (Nebo třemi) rozinek máčených v čokoládě.

Kniha-E

jídlo: 3,75

servis: nedostupné

atmosféry: nedostupné

Celkový: 3,75

Titul: 170 Buc-ee’s Blvd, Sevierville

telefon: nedostupné

Alkohol není k dispozici

hodinOtevřeno 24 hodin denně, sedm dní v týdnu

Pokud zjistíte, že potřebujete zastávku na dálnici 40 ve Smokies, zvažte návštěvu tohoto nového megaobchodu, kde jsou koupelny čisté a odpadky jsou použitelné.