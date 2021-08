Část proudu Golfského proudu je ohrožena, protože atlantické proudy oslabují | Zprávy o změně klimatu

Současný systém Atlantského oceánu, hybná síla klimatu na severní polokouli, může být oslaben změnou klimatu, která by mohla mít vážné důsledky pro světové počasí, včetně „extrémního chladu“ v Evropě a částech Severní Ameriky a stoupající hladiny moří v některých částech Spojených států Státy, Podle nové vědecké studie.

Cirkulace AMOC (Atlantic Overturning) je součástí velkého systému oceánských proudů, známého jako Golfský proud, který transportuje teplou vodu z tropů na sever do severního Atlantiku.

Niklas Bowers z Postupimského institutu pro výzkum klimatických dopadů a autor studie Zveřejněno ve čtvrtek.

Jak se atmosféra otepluje v důsledku zvýšených emisí skleníkových plynů, povrchový oceán pod ní si zachovává více tepla. Podle studie by jakýkoli možný kolaps systému mohl mít vážné důsledky pro světové meteorologické systémy.

Britský Met Office nebo Met Office varoval, že pokud se AMOC zhroutí, zvýší to ochlazení na severní polokouli, přispěje to ke zvýšení hladiny moře v Atlantiku, celkovému poklesu srážek nad Evropou a Severní Amerikou a posunu monzunů na jihu Amerika a Afrika. .

V dubnu OSN varovala, že svět je na pokraji klimatické krize, a generální tajemník Antonio Guterres vyzval země, aby „ukončily naši válku s přírodou“.

Za klimatické změny může extrémní počasí, které v posledních týdnech a měsících zasáhlo části světa – od smrtelných požárů v Turecku a Řecku až po záplavy v mnoha částech Asie včetně Číny, kde zemřelo více než 300 lidí.

Klimatické modely již ukázaly, že AMOC je nejslabší za více než 1 000 let.

Nebylo však známo, zda slabost byla způsobena změnou oběhu nebo ztrátou stability.

Rozdíl je značný, uvedla studie publikovaná v časopise Nature Climate Change.

Analýzou teploty povrchu moře a vzorců slanosti v Atlantiku studie uvedla, že oslabení v minulém století pravděpodobně souviselo se ztrátou stability. Vědci uvedli, že svět by měl udělat vše pro to, aby emise byly co nejnižší.

„Výsledky podporují posouzení, že regrese AMOC není jen oscilace nebo lineární reakce na rostoucí teploty, ale pravděpodobně znamená přiblížení se ke kritickému prahu, za jehož překročením by se mohl oběhový systém zhroutit,“ řekl Bowers.

Muž stojí před vlnou, když atlantská bouře narazí na zeď během Winter Storm Grayson v Cow Bay, Nové Skotsko, Kanada v roce 2018 [File: Darren Calabrese/Reuters]

Jiné klimatické modely uvedly, že AMOC v průběhu příštího století slábne, ale kolaps před rokem 2100 je nepravděpodobný.

Samostatná studie publikovaná v září 2021 v časopise Weather and Climate Extremes zjistila, že nárůst extrémních srážek po roce 1996 byl způsoben skleníkovými plyny z lidské činnosti a teplejšího Atlantského oceánu, což vedlo k silnějším a častějším hurikánům.

„Naše předchozí práce ukázala, že extrémní srážky na severovýchodě se za posledních 25 let dramaticky zvýšily, ale tato studie je jednou z prvních, která ukazuje, že tento vzestup je částečně způsoben změnou klimatu způsobenou člověkem,“ řekl hlavní autor Huanping. Huang “Postdoktorand na Dartmouth College je citován ministerstvem klimatu a věd o ekosystémech Lawrence Berkeley National Laboratory v článku pro Phys.org.

“Naše výsledky ukazují, že multidecadální kolísání povrchových teplot v Atlantiku, důležitý faktor oteplování Atlantiku, spolu s antropogenními skleníkovými plyny a aerosoly, také přispělo ke zvýšení extrémních srážek na severovýchodě po roce 1996,” řekl Huang.