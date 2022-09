Vědci z U of M objevili místo pádu obrovského meteoritu pod Inver Grove Heights

Minneapolis – Zatímco se NASA snaží změnit dráhu asteroidu, vědci z University of Minnesota učinili překvapivý objev.

Geologové se domnívají, že asi před 500 miliony let do oblasti dnešní Inver Grove Heights dopadl masivní meteorit.

Mělo jít o typické geologické přemapování Dakoty, ale místo toho vědci z Minnesota Geological Survey objevili něco z jiného světa.

Geoložka Julia Steinbergová věří, že našli místo pádu meteoritu. Kráter pod Inver Grove Heights sahá asi 3,5 míle a je starý 490 milionů let.

Jeho stopy nad zemí nevidíte. Ale pokud jedete po dálnici 52, pravděpodobně pojedete přes místo meteorů. Skutečné důkazy lze nalézt pouze 350 stop pod zemí.

„Všimli jsme si, že zrnka písku měla velmi zvláštní vzhled, že vypadala, jako by byla naražená nebo rozbitá, a některá data ukázala, že se skály již odrazily,“ řekl Steenberg.

Říkají tomu „efekt zakřivení borovice“. Pokud by to bylo ověřeno, bylo by to první naleziště meteoritů v Minnesotě, mezi pouze 190 známými místy v celé zemi.

Vědci odhadují, že plocha kráteru je 11krát větší než velikost ikonického kráteru po meteoritu v Arizoně. Steenberg říká, že takový objev jim umožňuje dozvědět se více o naší minulosti a dívat se do budoucnosti.

Asi třetina známých meteoritových lokalit je pohřbena, jako je to v Inver Grove Heights. Steinbergová se snaží svá zjištění zveřejnit a přidat web k oficiálnímu sčítání lidu.