A Stitch in Time: Part 6 – Bellbottoms, Cane and the Beauty of the Unknown

Lucien Ernett a David Vaughan ve studiu|Foto: Radio Prague International

Tyto tři různé příběhy odrážejí složitost a některá tajemství světa, ve kterém žijeme. Natalie Roux z Brna vypráví o zážitku, který její otec zažil jako voják, pro který nikdo nedokázal dát logické vysvětlení. Anne Le Friske si představuje, že její biologičtí rodiče musí opustit svůj život na čínském venkově, aby se mohli vydat do města, a Lucienne Ehrentová vypráví příběh svého otce, který ve třinácti opustil Sovětský svaz, aby se vydal za novým životem do Spojených států. států.

Lucienův otec byl nyní ve stejném věku jako ona, když jeho cesta začala v roce 1977. V jejím příběhu Z Leningradu do Baltimoruona píše:

Otec Lucy Earnetové, Baltimore 1978|Foto: Archiv Lucy Earnetové

Často si třináct let svého usedlého života v Praze spojuji s otcovou klikatou a zamotanou cestou kolem světa, končící v Praze, ale s dlouhou americkou jízdou přes Los Angeles, Chicago a Baltimore, i když jedeme pozpátku. Všechny příběhy, které jste slyšeli, se konečně dostáváme na začátek: Leningrad, SSSR, město bílých nocí a velkých mostů otevírajících se proplouvajícím lodím, s malými duchy bývalých komunistických pionýrů, včetně mého táty, s červenými kravatami a rozpínající se v dokonalých liniích.

Lucien s humorem a literárním talentem vypráví příběh o raných letech jejího otce ve Spojených státech. Lucien sama prožila celý svůj život v Praze. Zeptal jsem se jí, jaký vliv měla minulost její rodiny na její život.

Dodd Moroz|Foto: Wikimedia Commons, CC0

„V prosinci,“ říká, „je to kombinace Chanuky a Vánoc. A nemáme jen Santa Clause. Někdy je to Děd Moroz – a on je ruský Otec Vánoc. Je to zábava.“

Anne Lee Friske, která žije v Brně, nevěděla, že její biologičtí rodiče jsou v Číně, a tak si představovala, že odcházejí z farmy do města. „Cítím se od nich úplně odpojený, takže jsem měl pocit, že bych se mohl ponořit do jejich zážitků. Je to velmi smutné, protože museli změnit svůj způsob života. Také jsem cítil smutek a soucit s jejich situací.“

Ann Lee Frisková|Foto: Radio Prague International

Stejně tak příběh Ann Lee, Poslední dny cukrové třtinyDokončit:

Je to docela zvláštní, ale cukrová třtina je minulostí – díváme se na ni, jako by člověk byl na historické podívané – dá se říci v našem případě – krásné rande. Přestěhovali jsme se do výškového bytu v sedmém patře – životu nyní vládne opakující se rytmus peněz.

Natalie Rowe také žije v Brně. Mám britského otce a českou matku. Nemůžu říct, kde se to vzalo, protože jsme se tolik posunuli, že to zatím nedokážu říct. Ale našel jsem mnoho pohodlných míst, kde jsme bydleli.

Natalie Roweová|Foto: Radio Prague International

její příběh, Muž na kopcilíčí záhadnou událost, která se stala, když Nataliin otec sloužil v britských ozbrojených silách.

Zde je krátký úryvek:

Kapitán přešel, mžoural, snažil se mu vidět do tváře, ale viděl jen temnou siluetu pod tou přikrývkou. Byli teď asi dvacet metrů od něj.

„kdo jsi!“ Kapitán vykřikl naposledy. žádná odpověď. „Dobře kluci, hýbejte se!“

„Kapitánův pohled…“

„co?“

„Odešel!“

Natalie Rowe a David Vaughan|Foto: Radio Prague International

Kapitán se ohlédl. Číslo nebylo nikde vidět. Začínají utíkat do kopce, ale než dosáhnou vrcholu, už není nic.

Hádanka není nikdy vysvětlena. „Myslím, že je velmi důležité přijmout záhady,“ říká Natalie. „Jako lidé vždy chceme něco objevit a přijít s vysvětlením, ale v neznámu je tolik krásy – a to určitě vytváří skvělý příběh!“

Pojďme psát|Foto: Radio Prague International

Nalaďte si tuto epizodu, abyste slyšeli Natalie, Anne-Lee a Lucien číst své příběhy a mluvit o jejich inspiraci.

Toto je poslední odkaz v našem seriálu steh ve správný čas. Velké poděkování patří všem mladým lidem, kteří přispěli příběhy, také Leah Gaffen a Tereze Dubsky z Class Acts a Báře Dočkalové, která složila námětu – s Vítem Benešem na klavír.