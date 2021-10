bne IntelliNews – Poslední průzkum veřejného mínění před českými všeobecnými volbami ukazuje možnost zablokování

Poslední průzkum veřejného mínění, který má být zveřejněn před českými všeobecnými volbami příští víkend, ukazuje, že v rozdělování křesel ve sněmovně je pravděpodobně slepá ulička.

Přestože strana ANO v čele s populistickým premiérem Andrejem Babišem zvítězila s 27,3%, bude obtížné najít vhodné koaliční partnery, zatímco obě opoziční koalice (Piráti / STAN a SPOLU) nebudou moci podle většiny vytvořit většinu. průzkum provedený agenturou.STEM pro CNN Prima News zveřejněn 3. října.

Babišovo ANO získá 65 mandátů, následuje středopravá koalice SPOLU (občanští demokraté, křesťanští demokraté a TOP09) s 21,4% (49 mandátů), Aliance PIRATES a STAN (starostové a nezávislí) se 17,4% (39 mandátů) , a krajně pravicová sociálně demokratická strana vedená Tomiem Okamurou s 12,3% (27 mandátů).

Dosáhnout Sněmovny reprezentantů nad 5% hranici by bylo komunistů s 6,5% (12 křesel) a Brisaha Party (vpravo) bývalého policisty Roberta Slashty na 5,7% (8 mandátů). Malá vládnoucí sociálně demokratická strana se 4,4% nezíská žádná místa ve Sněmovně reprezentantů.

Nová vláda potřebuje v parlamentu většinu 101 křesel. SPOLU a Pirates/STAN budou mít pouze 88 křesel a nebudou mít žádné potenciální partnery, kteří by jim dali většinu.

Koalice SPOLU a Piráti/STAN tvrdily, že by nikdy nevytvořily vládu s ANO, a proto by Babiš musel oslovit dva SPD, komunisty nebo přísahu, aby vyjednal alespoň jejich tichou podporu. takhle Vláda s extremistickými stranami bude velmi kontroverznína místní i mezinárodní úrovni.

Vyhlídka na takovou slepou uličku má u některých komentátorů očekávání dohody mezi Babišem a některými stranami v koalici SPOLU, ačkoli to obě veřejně odmítly.

Patová situace by také mohla vést k tomu, že prezident Miloš Zeman vytvoří svoji vládu a umožní jí vládnout bez hlasování o důvěře tak dlouho, jak to jen bude možné.

Ve srovnání s průzkumem STEM provedeným na začátku září se Babišovo ANO snížilo o 32,4%. Ředitel STEM Martin Bochtik vysvětlil, že pokles ANO zhruba o pět procentních bodů neznamená, že hnutí od předchozího průzkumu ztratilo své voliče. “Vlastně nikam nešli, zůstali u ANO. Pouze váhající voliči přešli na jiné strany,” vysvětlil.

“Model STEM ukazuje situaci na konci září, zhruba 10 dní před volbami. Každý sedmý volič však váhá, kterou stranu – nebo jakou – má volit. V závěrečné fázi kampaně politické strany nemají za cíl pouze přesvědčit váhající voliče, ale do určité míry omezit touhu potenciálních voličů z konkurenčních stran zúčastnit se voleb “.

“Strany, které se mohou rozhodnout, jsou ty, které se pohybují kolem pětiprocentní hranice. Je to otevřená hra, nemůžete nám to říct ani týden před volbami. Tam jsou tyto volby tak výjimečné,” dodal Bukhtik.

3. října uspořádala CNN Prima předvolební debatu s názvem „Česko hledá premiéra“, ve které mohou diváci hlasovat pro předsedu vlády z lídrů čtyř nejlepších volebních stran: premiér Andrej Babiš (ANO), Ivan Bartoš (Piráti/STAN), Petr Fiala (SPOLU) a Tomio Okamura (SPD).

Diskuse byla zahájena otázkou o Nejnovější výsledky Publikováno 3. října Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů, českým webem a českým partnerem Spending. Palác Bigaud, který své vlastnictví tajil.

Odhalení je velkou ostudou premiéra, který o sobě tvrdil, že je hrdinou v boji proti korupci, a tvrdí, že jeho firmy platí v České republice daně, na rozdíl od těch, které vlastní jiný oligarcha, který ve vládě zakročil daňové úniky drobného podnikání.

V listopadu 2009 Papis nalil 22 milionů dolarů do své společnosti BVI, Blacky Finance, podle uniklých e -mailů mezi papisovými panamskými a francouzskými právníky. Peníze byly poté převedeny do jeho společnosti v hlavním městě, která je poslala své pobočce. Sub v Monaku , SCP Bigaud, “podle zprávy Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů.

Podle dokumentů zahrnovala tato akvizice 16 nemovitostí v Mougins, včetně Chateau Begud. Formuláře přiznání majetku však ukazují, že v dokumentech předložených českým premiérem chybí majetek nezletilých a společností, které jej spoluvlastní, jak to vyžadují české zákony.

„Nejde o rovné podmínky, když jsou všichni občané povinni platit daně a dodržovat pravidla fiskální transparentnosti a existují lidé, kteří se mohou odhlásit,“ řekl ekonom Peter Jansky.

“Tento případ je z roku 2009, načasování je zajímavé, dvě hodiny před touto debatou. Muž, který zkrachoval OKD.” [mining company]„To je jeho věc,“ řekl Babiš, který má tento systém novin proti Baby, „s odkazem na Zdeňka Bakalu, majitele nakladatelství Economia.

“Čekal jsem, co ze mě před volbami zapálí, aby mi ublížil a ovlivnil české volby. Tentokrát s 12 let starým případem. Než jsem vstoupil do politiky. Nebyl žádný případ, který by ke mně mohli přitáhnout.” v době, kdy jsem tam byl, “řekl Babiš.

Během živé debaty představitelé opozice odpověděli, že případ by měl být vyšetřen. „Existují prvky korupce … Lidé platí drahé hypotéky, zatímco předseda vlády zařídil jiná opatření,“ řekl šéf hackera Evan Bartos.

„Je to obrovský mezinárodní skandál … [The PM] Musí uvést, zda použil nezdanitelné prostředky. Premiér bojoval proti daňovým rájům a poté je využíval [to his benefit]“Podotkla Fiala.

Web Investigace.cz uvedl, že ve Francii by Babes potřeboval prokázat zdroj peněz vynaložených na nákup nemovitosti, zatímco ve Spojených státech také čelil vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz.

Investigace.cz dodal: “Česká policie může také zahájit vyšetřování případu, pokud shledá důvodné podezření z praní peněz. Jelikož půjčka nebyla splatná do roku 2019, případ nemá promlčecí lhůtu.”

Podle Babiše byla částka vynaložená na akvizici v České republice řádně zdaněna, a tedy žádné praní peněz s tvrzením, že by mohl poskytnout audit, který provedly společnosti EY a PricewaterhouseCoopers.

Dalšími tématy, jimiž se předvolební diskuse CNN Prima zabývala, byla čeština inflace Zelená politika EU, imigrace, očkování, omezení ohledně koronaviru a možné referendum o vystoupení z EU, které je na nejvyšší úrovni od roku 2008.

Na základě největšího počtu hlasů získaných od diváků CNN Prima vedlo druhé kolo předvolební debaty CNN Prime Andre Babis (s 34,4% hlasů) a Peter Fiala (s 35,4%) na konci kolo. Diskuse uvedla, že pokud vyhrají volby, nikdy mezi sebou nevytvoří vládu.