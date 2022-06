Sonda Curiosity NASA odkryla předchozí důkazy o starověké vodě

Během posledních deseti let cestovala sonda Curiosity terénem Marsu a hledala o tom důkazy Minulost potenciálně obyvatelné planety. Robot o velikosti auta nedávno prošel přechodovou zónou a přesunul se z oblasti, která mohla dříve hostit povrchová jezera, do oblasti svědčící o sušších podmínkách na Rudé planetě.

agentura NASA Toulání zvědavosti Všiml si změny krajiny výše na vrcholu Mount Mars, na který robot šplhá od roku 2014. 3,4 míle (5 kilometrů) vysoká Mount Sharp je centrálním vrcholem kráteru Gale na Marsu, roveru. zkoumání dávných vodních stop. Na úpatí Mount Sharp shromáždila Curiosity důkazy o jílových minerálech Vznikl z jezer a potoků, které dříve protékaly kráterem Gale. Ale vysoko na hoře se zdá, že tyto potoky vyschly do kapiček a písečných dun, které se vytvořily nad jezerními sedimenty.

Tato takzvaná přechodová zóna se vyznačuje přeměnou z oblasti bohaté na bahno na oblast naplněnou slaným minerálním síranem a mohla by naznačovat významný posun v marťanském klimatu, ke kterému došlo před miliardami let. Čím vyšší Curiosity je na Mount Sharp, tím méně bahna detekuje a více sulfátů. Curiosity brzy začne vrtat poslední vzorek horniny nasbíraný v přechodové zóně v naději, že se dozví více o změně minerálního složení hornin v této oblasti.

„Už nevidíme jezerní sedimenty, které jsme viděli před lety nízko na Mount Sharp,“ řekl Ashwin Vasavada, vědec projektu Curiosity z Jet Propulsion Laboratory NASA. nová verze. Místo toho vidíme spoustu důkazů o sušším klimatu, jako jsou suché písečné duny, které byly někdy vířeny potoky. To je velká změna oproti jezerům, která trvala miliony let předtím.“

Rover Curiosity pořídil tento panoramatický snímek oblasti obsahující sírany na Marsu. obrázek : NASA / JPL-Caltech / MSSS

Oblast, kterou Curiosity v současné době zkoumá, zahrnuje také kopce, které se mohly vytvořit za sucha, a tyto kopce obsahují velké, větrem ošlehané písečné duny, které podle NASA pravděpodobně časem ztvrdnou ve skálu. Mezitím rover také našel důkazy o sedimentech nesených vodními proudy přes písečné duny. Tyto usazeniny se nyní objevují jako naskládané vrstvy šupinaté horniny.

Přestože je Mars dnes suchá a suchá planeta, vědci se domnívají, že ano Jednou může být obyvatelná a na svém povrchu hostí jezera a další vodní plochy. na začátku své historie Mars nějak ztratil část atmosféry a jeho voda vyschla. Odlišný robotický Mise NASA a dalších vesmírných agentur pracovaly na poskládání této dávné historie dohromady. Nejnovější rover na Marsu, Perseverance, přistál na planetě v únoru 2021 a byl Hledání mikrofosilií— Zachovalý důkaz starověkého mikrobiálního života.

Protože je to skoro 10 let Výročí na Marsu, Curiosity začíná vykazovat určité známky stárnutí. Podle NASA 7. června Curiosity vstoupila do děsivého bezpečného režimu, když měření teploty ukazovalo vyšší než normální teploty. Rover je zpět v akci o dva dny později, ale inženýři NASA stále hledají příčinu problému a doufají, že to neovlivní provoz roveru, když stoupá na vrchol nové éry v historii Marsu.