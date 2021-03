Tento týden se v Evropě objeví

Střední Evropa

leštění Uzávěrka balíků InPost tento týden schválila dohodu o koupi francouzského logistického gigantu Mondial Relay za 565 milionů eur. InPost uvedl, že dohoda, která bude financována novým dluhem, přidá do sítě automatických trezorů InPost přibližně 16 000 sběrných míst ve Francii, Beneluxu, Španělsku a Portugalsku a ve střednědobém horizontu zvýší její zisky o 100–150 milionů eur. Ve svém prohlášení v pondělí. InPost více než zdvojnásobil své příjmy v roce 2020, přičemž zisk vzrostl o 184 procent v důsledku boomu online nakupování kvůli pandemii Covid-19.

čeština Letecká společnost – pátá nejstarší letecká společnost na světě – byla tento týden soudem v Praze prohlášena za zkrachovalou, ačkoli národní dopravce nadále provozuje zkrácený letový řád až do konečného rozhodnutí o jeho stavu. Letecká společnost má dluh téměř 70 milionů EUR, včetně peněz dlužných za zrušené lety více než 230 000 cestujících. Společnost si stěžovala, že na rozdíl od svých zahraničních konkurentů neobdržela žádnou podporu od české vlády pro Covid-19, která dosud projevovala malou ochotu zachraňovat národní dopravce, který byl založen v roce 1923.

Slovensko Vláda tento týden zakázala svým občanům opustit zemi na dovolenou, což je nový krok ke zpomalení pandemie koronavirů. Vláda uvedla, že cestování do zahraničí bude nadále povoleno pro pracovní a jiné ne-rekreační účely, a zákaz byl rozšířením omezení vnitřního pohybu, podle nichž lidé nemohou opustit své oblasti bez platného důvodu. Systém je řízen obavami z nebezpečných mutací virů zvenčí. Předseda vlády Igor Matovič čelí rostoucímu tlaku na to, aby odstoupil z řešení pandemie. Strana svobody a solidarity, jeden ze čtyř členů vládnoucí koalice, uvedla, že opustí vládu, pokud Matovi neodstoupí.

bulharský Zdravotní úřady mezitím tento týden uvedly, že nebudou ukládat žádná nová blokovací opatření, protože je lidé nechtějí. „Nejsme připraveni na nové uzavření, ne proto, že je to lékařsky neopodstatněné, ale proto, že lidé nejsou připraveni,“ řekl ministr zdravotnictví Kostdin Angelov. „Neexistuje způsob, jak zavést opatření, protože lidé těmto opatřením nevěří.“ Bulharsko v současné době zaznamenává téměř 4 000 nových případů Covid-19 každý den a jeho zdravotnické služby jsou na pokraji zhroucení. Země má také hlasovat v parlamentních volbách 4. dubna.

Trenér chorvatský Fotbalový šampion Dynamo Záhřeb tento týden rezignoval poté, co byl za podvod odsouzen k pěti letům vězení. Zoran Mamic a jeho bratr Zdravko byli v roce 2018 odsouzeni do vězení poté, co byli shledáni vinnými z výběru milionů eur z poplatků za převod z Dynama. Odvolání k Nejvyššímu soudu v Chorvatsku vedlo ke snížení trestu o tři měsíce, ale pár bude i nadále muset strávit čtyři roky a osm měsíců ve vězení.

The čeština Filmový fond tento týden potvrdil, že Netflix se chystá natočit nový film, Šedý muž V Praze a na dalších místech v Česku letos na jaře. Film za 200 milionů dolarů je údajně dosud nejnákladnější produkcí streamovacího giganta a režírovat ho budou Anthony a Joe Russo. Thriller, v němž si zahrají Ryan Gosling a Chris Evans, pojednává o smrtícím duelu mezi dvěma zabijáky spojenými s CIA a je založen na nejprodávanější sérii knih od Marka Greeneyho.

východní Evropa

Arménie Premiér Nikol Pashinyan oznámil ve čtvrtek předčasné volby ve snaze zmírnit politickou krizi, která otřásla zemí od loňské vojenské porážky před Ázerbajdžán. Pashinyan čelil výzvám k rezignaci od listopadu, kdy podepsal mírovou dohodu zprostředkovanou Ruskem, která ukončila týdny bojů o kontrolu nad spornou oblastí Náhorního Karabachu. „Předčasné parlamentní volby se budou konat 20. června,“ napsal Pashinyan na Facebooku. Uvedl, že rozhodnutí bylo učiněno po jednáních s členy opozice a prezidentem Armenem Sarkissianem, který rovněž vyzval Pashinyana, aby odstoupil.

Moldavsko Parlament ve čtvrtek jmenoval velvyslance země v Rusku Vladimíra Golovatjuka za předsedu vlády, což je přímou výzvou pro prezidenta Mayu Sandhu. Tento krok pravděpodobně prodlouží roztržku mezi Sandhu, která se stala prezidentkou v listopadu, a parlamentem, v němž i nadále dominují zákonodárci spojení s jejím předchůdcem Igorem Dodonem. Sandhu již dříve obvinila parlament ze snahy sabotovat její vedení a usiluje o předčasné parlamentní volby, které jsou podle ní nezbytné k tomu, aby získala více pravomocí v boji proti korupci a řešení pandemie COVID-19.

Běloruský Opoziční vůdkyně Svetlana Tikanovskaya tento týden vyzvala USA, aby vyvinuly větší tlak na autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka rozšířením sankcí, které vyvinou maximální tlak na běloruský režim a přinutí jej, aby poslouchal opoziční výzvy k dialogu. Tikanovskaja ve středu před americkým Výborem pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů uvedla, že další sankce by se měly zaměřit na soudce, státní společnosti, bezpečnostní pracovníky, vládce menšin, úředníky ve vzdělávání a sportovce. Řekla, že to zahrnuje ropné a plynárenské společnosti, a vyzvala Kongres, aby „zasáhl nejdůležitější dárce systému a hlavní zdroje neoblomnosti“.

Ministři zahraničí Skupiny sedmi (Kanada, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Spojené království a Spojené státy) ve čtvrtek znovu odsoudili pokračující ruská opatření na podkopávání Ukrajina Suverenita, územní celistvost a nezávislost. Ve společném prohlášení vydaném u příležitosti sedmého výročí ruské invaze na Krym sedmi ministři uvedli: „Rozhodně kategoricky odsuzujeme dočasnou ruskou okupaci Autonomní republiky Krym a města Sevastopol. Ruské pokusy o její legitimaci ne a nebude rozpoznán. “

Severovýchodní Evropa

Předsedové vlád pobaltských států znovu vyzvali Evropskou unii, aby urychlila poskytování vakcín zemím, které potřebují více vakcín a větší kapacitu očkování. Ve společném prohlášení, úterý, estonština Předseda vlády Kaga Klas, Litevský Předseda vlády Ingrida Simonetti, W. Lotyšsko Předseda vlády Krišjānis Kariņš uvedl, že společný nákup vakcín v Evropské unii je pro malé země velmi důležitý. Je nezbytné vyvinout úsilí Evropské komise o koordinaci celé epidemie, zejména jednání s výrobci vakcín. Současná nejistota ohledně termínů dodání bohužel ovlivňuje celý průběh očkování a podkopává důvěru. “Estonsko má v současné době nejvyšší míru infekce Covid-19 na obyvatele na světě.

The estonština Vláda tento týden oznámila balíček pomoci v hodnotě 42 milionů eur pro kulturní sektor země. Rozhodnutí přijde poté, co 355 organizací z celého sektoru předložilo vládě společný návrh, který zdůrazňuje dopad kultury na ekonomiku a duševní zdraví populace a zdůrazňuje její potřebu finanční podpory. Fondy zahrnují 21 milionů EUR na pomoc organizátorům kulturních akcí (jako jsou promotéři) při krytí mzdových nákladů a dalších nevyhnutelných nákladů. Finanční prostředky budou přiděleny také na podporu kin, filmové produkce, filmových distributorů, nezávislých tvůrců a sportu.

v Litva Mezitím zaměstnanci restaurací a hotelů v úterý rozložili stoly a postele na veřejných prostranstvích po celé zemi a vyzvali vládu, aby poskytla větší podporu pandemickému pohostinství. Nabídky byly nahrazeny transparenty s nápisem „Poslední večeře“, stoly byly zakryty černými ubrusy a věnce byly umístěny před vládní budovu v hlavním městě Vilniusu. Podobné demonstrace se konaly i v jiných městech. „Celý sektor pohostinství – restaurace, bary, zejména hotely – prožívá velmi obtížná období a my potřebujeme větší podporu ze strany naší vlády,“ řekl agentuře AFP zaměstnanec hotelu Josas Vinora.

Jihovýchodní Evropa

Kosovo Tento týden se oficiálně otevřelo velvyslanectví v Jeruzalémě, první evropské zemi s muslimskou většinou, která tak učinila. Událost byla poznamenána krátkým obřadem, během kterého byla vztyčena kosovská vlajka před budovou, která nyní slouží jako její ambasáda. K otevření velvyslanectví došlo po historické dohodě mezi Kosovem a Izraelem o navázání diplomatických vztahů. A Izrael, dříve prominentní opozice, uznal nezávislost Kosova v září loňského roku.

Srbsko Státní plynárenská společnost Srbijagas tento týden oznámila, že s ní podepsala dohodu Bosna a Hercegovina Distributor společnosti Gas-Res postaví plynovod o délce 410 km spojující obě země. Plynovod bude pokračovat z Indigy v severním Srbsku do Novi Grad v Bosně a Hercegovině přes Republiku srbskou, jeden ze dvou politicky autonomních regionů v Bosně a Hercegovině. Každý rok přepraví až 1,2 miliardy kubických metrů plynu. Hlavním účelem projektu je poskytnout Bosně a Hercegovině přístup k dodávkám plynu, které se dostávají do Srbska přes Balkan Stream, což je rozšíření ruského plynovodu TurkStream, který prochází Bulharskem a Srbskem a končí v Maďarsku.

Hraniční agentura Evropské unie, Frontex, obnovila dohodu s nečleny Evropské unie Albánie Za účelem posílení spolupráce při správě hranic, boji proti přeshraniční trestné činnosti a návratu migrantů, kteří do země vstupují nelegálně. Obnovená dohoda, která byla ve středu podepsána kvůli pandemii, přichází dva roky poté, co se Albánie stala první zemí mimo Evropskou unii, která vyslala důstojníky agentury Frontex. Od té doby byly podobné dohody podepsány se Severní Makedonií, Kosovem, Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou.

Americké ministerstvo zahraničí v úterý souhlasilo s prodejem vozidel Stryker a souvisejícího vybavení Severní Makedonie S odhadovanými náklady 210 milionů USD. Ve svém prohlášení Agentura pro spolupráci v oblasti obranné bezpečnosti uvedla, že Makedonie objednala 54 vozidel Stryker, včetně vozidel pěchoty M1126, velitelských vozidel M1130 a minometných vozidel M1129; Kulomety M2A1 ráže 50, odpalovače kouřových granátů M6 a související součásti; Harris Radio Devices Common Remotely Operated Weapon Station (CROWS); Pokročilý přijímač GPS obrany; A zesilovač vidění řidiče AN / VAS-5. Hlavním výrobcem a dodavatelem bude společnost General Dynamics Land Systems. Severní Makedonie vstoupila do NATO v březnu 2020.

Střední Asie

Uzbekistán Tento týden obdržela první dávku vakcín Covid-19, 660 000 dávek dodaných prostřednictvím zařízení COVAX, což je program globální solidarity, jehož cílem je zajistit spravedlivý a spravedlivý přístup k vakcínám po celém světě. Celkově program COVAX dodá do Uzbekistánu 2,2 milionu dávek, což je dost na očkování čtvrtiny těch, které jsou na seznamu priorit v zemi, včetně zdravotnických pracovníků a ohrožených starších osob.

V celé Střední Asii však narůstají obavy, že mnoho lidí se již dlouho nechalo hlídat před havárií Covid-19. Euracyanit zmínil Tento týden v Uzbekistán„Ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 14. března 111 nových případů – nejvyšší za jediný den od konce prosince. O dva dny později hlásil 115 případů. Je možné, že orgány byly od začátku krize výrazně podceňovány, takže tato čísla jsou pouze indikací.

Je to podobný příběh Kazachstán. Úředníci tam 17. března potvrdili 1082 nových známých infekcí Covid-19. Trend ukazuje zjevné zhoršení situace. Průměr za týdenní období od 11. března byl 964 případů denně. Týden před tím, než bylo 731.

Kyrgyzstán Vypadá méně dezorientovaně. Nehlásí žádné významné zvýšení případů, a to navzdory špatným záznamům o schopnosti poskytovat spolehlivá data. Ale zatímco Uzbekistán a Kazachstán začínají s očkovacími programy, Kyrgyzstán má týdny, než dosáhne tohoto bodu.

Turkmenistán A Tádžikistán Mezitím tvrdí, že virus úplně zmařili, ale jejich tvrzení jsou podpořena více než systematickým podvodem.

Na rozdíl od mnoha zpravodajských a informačních platforem Rozvíjející se v Evropě Zdarma ke čtení a vždy bude. Zde není žádný firewall. Jsme nezávislí, nejsme přidruženi ani nezastupujeme žádnou politickou stranu nebo komerční organizaci. Chceme to nejlepší pro rozvíjející se Evropu, nic víc, nic méně. Vaše podpora nám pomůže dál šířit informace o tomto úžasném regionu.

Můžete přispět Tady. Děkuji.