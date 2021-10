„Some Like It Czech“: Prezentace české kultury prostřednictvím filmu

Some Like It Czech Republic je projekt navržený dvěma českými vysokoškoláky, Annou Senfeldovou a Charkou Bekrovou, jako součást jejich magisterského programu. Šárka Bekrová říká, že se inspirovali podobným projektem s názvem Ztraceni ve francouzštině a také pobytem na burze Erasmus v Barceloně.

“Moje kamarádka a spoluzakladatelka tohoto projektu, Anna, zůstala loni v Barceloně, kde jsem se zúčastnil velkého semináře představujícího španělskou kulturu prostřednictvím filmu. Mysleli jsme si, že je to skvělý nápad a okamžitě jsme chtěli mít něco podobného i tady v Česká republika.”

Jak byste tedy popsali cíl projektu?

Cílem tohoto projektu je představit českou kulturu prostřednictvím filmů. Když přijdete do cizího města, realita ne vždy splní vaše očekávání. Vzpomeňte si například na rušné Václavské náměstí. Chtěli jsme tedy cizincům ukázat, že česká kultura může být barevná a romantická.

„Během pandemie jsme sledovali mnoho českých filmů a vybrali jsme si ty, které mají nějakou přidanou hodnotu pro zahraniční publikum, se zaměřením na témata, jako je houbaření, moravský folklór nebo láska k českému pivu.“

“Kolja”|Foto: Česká televize

„Some Like it Czech“ bude zahájeno příští úterý 12. října promítáním filmu Kolya Jana Svěráka, který získal Cenu Akademie za nejlepší cizojazyčný film v roce 1997. Organizátoři doufají, že to pomůže vnést trochu světla do dynamiky české Jazyk. Ruské vztahy v komunistické éře.

Přehlídka bude doplněna anglickými titulky a bude jí předcházet krátká stand-up show s pražskou italskou komikem Carmine Rudi:

“Chtěli jsme někoho, kdo by dokázal naši kulturu prezentovat odděleně a poněkud ironicky. Proto jsme vybrali Carminu, která zde žije již dlouhou dobu a která to dokáže velmi vtipným a vhodným způsobem.”

„Chceme mít před každou show stand-up show a navázat na ni networkingovou akcí, takže doufáme, že poté lidé zůstanou a promluví s námi o filmu.“

Organizátoři nechtějí prozradit další filmy na seznamu, ale říkají, že o listopadovém programu je již rozhodnuto. árka Bekrová znovu:

„Příští měsíc jsou v České republice svátky Dušičky, které se někdy přirovnávají k Halloweenu, takže se chceme vypořádat s tímto strašidelným a temným tématem promítnutím hororu.

“Ale chceme, aby to bylo překvapení, takže se toho nemůžu příliš vzdát. Také bychom chtěli, aby tento projekt trval co nejdéle, ale uvidíme, jak se bude vyvíjet. Takže prosím, buďte u toho, rádi vás uvidíme! ”