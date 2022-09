Sobotní předpovědi Ligy národů včetně České republiky vs. Portugalsko

Sports Mole poskytuje předpovědi skóre a náhledy všech dnešních zápasů Ligy národů, včetně České republiky vs. Portugalsko.

Arménie vzít na sebe Ukrajina Ve skupině B1 Ligy národů UEFA v sobotu.

Domácí mají šanci odejít ze dna tabulky, pokud se jim podaří vyhrát.

Říkáme: Arménie 1-3 Ukrajina

Vzhledem k tomu, že Ukrajině chybí dva z jejích nejzkušenějších a nejtalentovanějších hráčů kvůli vyloučení, můžeme si představit pohodlnou výhru pro hosty.

Spíš si užívají hraní s větší svobodou a útočnou dynamikou, než když je drží na délku paže Skotsko V polovině týdne, kdy sobotní vítězství udrží jejich naděje na postup do první ligy Nation League před reverzním zápasem příští týden.

Slovinsko Při postupu bude usilovat o postup ze spodní části skupiny B4 Norsko v sobotu v Lize národů UEFA.

Návštěvníci jsou mezitím poprvé na špici postupu do nejvyšší soutěže a mohli by mít zaručenou výhru podle toho, jak Srbsko jízdné vs Švédsko později večer.

Říkáme: Slovinsko 1-2 Norsko

Očekáváme, že v sobotu uvidíme ve Slovinsku vyhrocené střetnutí, ale vysoká kvalita hostů ve středu zálohy a útoku pravděpodobně nakonec ukáže rozdíl.

Norsko si může vítězstvím zajistit postup do ligy A, takže Haaland bude pravděpodobně více motivován než kdy jindy, aby přidal ke svému počtu 20 mezinárodních gólů a počítání.

Severní Irsko hrát hostitele Kosovo Sobotní večer s vědomím, že tři body mohou stačit k tomu, aby se vyhnuli sestupu do čtvrté divize Evropské ligy národů.

s Řecko Po již zajištěném postupu se Kosovo těší na výhru, která zajistí druhé místo ve skupině C2.

Říkáme: Severní Irsko 1-1 Kosovo

Vzhledem k jejich nedostatku vítězství v poslední době je obtížné podporovat Severní Irsko s jakoukoli úrovní sebevědomí. Nicméně pod tlakem, aby se vyhnuli porážce, cítíme, že Barakloughovi muži by udělali dost, aby si vydělali těžký podíl na kořisti proti soupeřům, kteří by také přijali bod ve Windsor Parku.

Portugalsko Pokusí se udržet své naděje na postup do finále Ligy národů UEFA naživu, když pojedou na stadion Sinobu, aby se setkali. Česká republika Sobotní večer.

Tým Fernanda Santose je aktuálně druhý ve skupině B v lize A – jeden bod za skupinou B. Španělsko – Zatímco jejich hostitelé jsou na třetím místě, chtějí si udržet pozici v první divizi.

Říkáme: Česká republika 0-1 Portugalsko

Navzdory nepřítomnosti v obraně může Portugalsko stále používat zdánlivě nebezpečný zadní mantinel a Santos by měl snadno vyhrát bitvu ve středu zálohy vzhledem k problémům hostitelů v této oblasti.

S vědomím, že porážka by mohla znamenat konec jeho kariéry v Lize národů, by měl být Seleção stále schopen vyhrát tenké vítězství před rozhodujícím zápasem posledního dne se Španělskem.

Španělsko by si mohlo zarezervovat místo ve finále Ligy národů UEFA 2022-23, když bude hostit Švýcarsko Do Zaragozy v sobotním zápase první ligy.

La Roja je aktuálně na prvním místě, jeden bod za Portugalskem v čele tabulky, zatímco jejím hostům hrozí sestup do druhé ligy s porážkou.

Říkáme: Španělsko 2-0 Švýcarsko

Historie by se měla tento týden opakovat pro Švýcarsko, protože Rossocrociati v posledních desetiletích pozoruhodně bojovali o výsledky proti Španělsku a jejich nedávná řada proher na silnici jim nepřinese nic dobrého ani zde.

Vzhledem k tomu, že Španělsko se snaží prosadit se před mistrovstvím světa a neustále je schopno produkovat zboží před svými fanoušky, můžeme si jen představit, že se La Roja ujme vedení v zápase, který by mohl určit osud obou týmů.

Skotsko hostí Irská republika V sobotu večer chtějí udělat krok blíže k tomu, aby si zajistili první místo ve skupině B1.

Mezitím se návštěvníci vydají na výlet do Hampden Parku s vědomím, že pokud si chtějí zachovat jakoukoli naději na postup do první ligy UEFA Nations League, stačí pouze vítězství.

Říkáme: Skotsko 2-1 Irská republika

Vzhledem k úsilí Skotska proti Ukrajině se v jejich nohách nevyhnutelně objeví únava, což Irskou republiku jen povzbudí. Porazit Skotsko by však od Zelené armády chtělo značný výkon, čehož podle nás v tuto chvíli nejsou schopni.

Je na špici skupiny B v lize B a míří ke svým posledním zápasům v UEFA Nations League, Izrael Povýšení může být označeno úderem Albánie Sobotní večer.

Ve skupině, z níž bylo Rusko v rámci mezinárodního exilu vyloučeno, vedli Izraelci se dvěma body z Islandu; Zatímco jejich návštěvníci stále čekají na první vítězství.

Říkáme: Izrael 1-1 Albánie

Bez některých klíčových hráčů vepředu může mít Izrael problém získat tři body, které si přeje z finále, a Albánie má dostatek zkušeností, aby udržela domácí nerozhodné skóre.

Srbsko stále bojuje o postup do první divize Ligy národů UEFA, Srbsko v sobotu v Bělehradě hostí svého soupeře ze skupiny B ve skupině D Švédsko.

Zbývající dvě kola jsou finalisté Světového poháru tři body za vedoucím Norskem, zatímco jejich návštěvníci mají plné ruce práce s vyhýbáním se sestupu do třetí ligy.

Říkáme: Srbsko 1-0 Švédsko

Švédsko je v přechodu a vrací se k osvědčeným a osvědčeným metodám při hledání své identity – mnoha klíčovým hráčům stále chybí herní čas i na klubové úrovni. Srbsko proto může těžit z toho, že bude diktovat držení míče a skórovat alespoň jednou prostřednictvím několika útočných možností.

Řecko, které si již zajistilo postup jako vítěz Ligy C skupiny 2, se bude snažit udržet svůj 100% rekord v Lize národů UEFA, když se střetnou. Kypr v sobotu.

Mezitím se domácí stále ženou za první výhrou ve skupině a čelí vyhlídce na sestup do čtvrté ligy.

Říkáme: Kypr 0-2 Řecko

Zatímco Řecko prostě hraje na hrdost, veškerý tlak je vyvíjen na sestupem ohrožený Kypr a vítězství zde by bylo velkým impulsem pro jejich naděje na přežití.

Hosté však svou kampaň Ligy národů zatím propluli a očekáváme, že si v sobotu připíšou další rutinní vítězství.

