SLOUPEC: Udělejte to přesto – Indiana Daily Student

Co když nedovolíš, aby tě strach zastavil ani jednou?

Moje matka mi říkala: „Vše, co chceš, je na druhé straně strachu.“ Obvykle mi však říkala, že jdu na pracovní pohovor do Targetu nebo že chodím s klukem.

Nemyslím si, že by kdy předpověděla, jakou váhu bude mít tato věta v mém životě.

Žil jsem svůj život s těžkou generalizovanou úzkostnou poruchou a strávil jsem nespočet okamžiků panice kvůli těm nejmenším věcem. Maminka mě neustále uklidňovala a připomínala, že se nic zlého nestane.

Jak jsem byl starší, objevil jsem vášeň pro cestování a dobrodružství. Našel jsem vzrušení ze skákání z útesů na Havaji nebo šlapání osm mil k jezeru uprostřed washingtonských hor.

Neustále jsem toužil po dobrodružství a adrenalinu. Z nějakého důvodu jsem nikdy nebyl tak vyděšený, když jde o takové věci.

[Related: GUEST COLUMN: The Eiffel Tower: A hypnotic journey]

Mluvit s učitelem a získat pomoc s domácím úkolem: velmi děsivé a chvějící se. Stát pod 97stopým vodopádem v Oregonu s dostatečně silným tlakem, aby mě vtáhl pod proud: naprostá spokojenost.

Samozřejmě nejsem hloupý. Než něco udělám, promyslím své činy a zhodnotím bezpečnost situace. Jsem asi jeden z nejsvědomitějších cestovatelů svého věku.

Dokud je to však relativně bezpečné, slyším slova „udělej to stejně“, jak mi běží hlavou. Nenechám se ovládnout strachem a žiju bez výčitek.

Takže když jsem celý týden nemohl dostat tu bolestivou váhu z hrudi, nebyl jsem si úplně jistý proč. Můj dvouměsíční výlet s batohem na zádech po Evropě se rychle plížil, ale byl jsem připraven víc, než jsem tušil. Udělal jsem veškerý svůj výzkum a nechal jsem posoudit bezpečnost všech svých pozic.

Když jsem se dnes ráno probudil s pocitem, že nemůžu dýchat, znal jsem ten známý pocit paniky a úzkosti.

Se slzami v očích a sílící nevolností jsem si sbalil kufry s posledními zbývajícími věcmi a doplazil se s tátou a 100 kily Velkých Pyrenejí k autu. Ani šťouchnutí z mokrého nosu na zadním sedadle nedokázalo zmírnit paniku. Byl jsem tak vyděšený.

Byl to okamžik, který znamenal obrovskou změnu v mém životě. To byl okamžik, kdy se jednoho dne ohlédnu zpět a zjistím, že to všechno začalo tam.

V únoru se jeden z mých přátel odstěhoval z domova, aby se stal lesním hasičem. Když odcházel, nikdy neprojevil strach. Zdálo se, že prostě věděl, že to je to, co musí udělat.

Přes zamlžené slzy jsem se podíval na mobil a napsal mu SMS.

„Bál jsem se? Jako když jsi odcházel, byl jsem vyděšený?“

I když bylo 7 ráno, přišla mi okamžitá SMS.

„Eh. Rozhodně se nebojím,“ řekl.

není užitečné.

Uplynulo několik sekund, když jsem ucítil další zvuk.

„Pokračujte vpřed,“ stálo v textu.

On měl pravdu. Tohle byla moje jediná možnost. co jsem měl dělat? Zpanikařit a zrušit hostely, jízdy vlakem a lety za stovky dolarů? Ne.

Hlavou mi probleskla slova: „Udělej to jakkoli“.

Pokud se bojíte, i když máte strach, udělejte to přesto.

Takže když sedím a čekám na svůj let do Prahy, Česká republika, výchozího bodu mého turismu, cítím se děsně.

[Related: OPINION: The art of being uncomfortable]

Bojím se, ale dovoluji si cítit strach proudící mým tělem. Cítím všechno, ale stejně to dělám.

Za pár měsíců, až se kola v Chicagu vrátí dolů, kdo ví, co se stane? Vím jen, že s lítostí neopustím letadlo. Možná bych se bál z jiného důvodu. Možná se budu bát návratu k normálu nebo že mi na bankovním účtu zbude méně peněz, ale nebudu litovat ani vteřinu z příštích sedmi týdnů. To si teď slibuji.

Matčina slova mi znovu běží hlavou, ještě teď. To je vše, co jsem chtěl.

Gentry Keener (on/ona) je prvák studující žurnalistiku a politologii.