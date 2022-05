Část asteroidu, který zabil dinosaury, mohla být nalezena v jantaru

Je to jeden z mnoha úžasných objevů na unikátním nalezišti zkamenělin v souvrství Hell Creek v Severní Dakotě, které zachovalo pozůstatky katastrofického okamžiku, který ukončil věk dinosaurů – zlomový bod v historii planety.

fosílie Objevily se tam ryby, které během nasávaly výbušné úlomky Zasažený, želva nabodnutá klackem a nohou, pravděpodobně patřila dinosaurovi, který byl svědkem srážky asteroidu.

DePalma, postgraduální výzkumník na University of Manchester ve Spojeném království a odborný asistent na katedře geověd na Floridské atlantické univerzitě, poprvé začal pracovat na Tanis, jak je naleziště zkamenělin známé, v roce 2012.

Odkryté a prašné pláně ostře kontrastují S Jak by naleziště vypadalo na konci období křídy. V té době americký středozápad Byl to bažinatý deštný prales a vnitrozemské moře, které mezitím zmizelo – známé jako Western Inland Seaway – vede celou cestu od dnešního Mexického zálivu do Kanady.

Tanis je více než 3 000 mil od impaktního kráteru Chicxulub, který zanechal asteroid, který dopadl u pobřeží Mexika, ale první objevy učiněné na místě přesvědčily de Palmu, že poskytuje vzácný důkaz toho, co vedlo ke konci věku dinosaurů. .

Místo je domovem tisíců dobře zachovaných rybích fosilií, o kterých se de Palma domnívá, že byly pohřbeny zaživa sedimentem vytlačeným, když se nad Inland Seaway přesunula obrovská masa vody uvolněná úderem asteroidu. Na rozdíl od tsunami, které po zemětřesení na moři může trvat hodiny, než se dostane na pevninu, se tyto pohybující se vodní plochy, známé jako zemětřesení, zvedly okamžitě poté, co se masivní asteroid zřítil do moře.

Je si jistý, že ryby uhynuly do hodiny po dopadu asteroidu, nikoli v důsledku masivních požárů nebo nukleární zimy, která přišla v následujících dnech a měsících. Je to proto, že v rybích žábrách byly nalezeny „šokové koule“ – drobné kousky roztavené horniny, které byly vyhozeny z kráteru do prostoru, kde krystalizovaly do látky podobné sklu. Analýza rybích fosilií také odhalila asteroid hit na jaře.

„Kus po kousku důkazů se začal vršit a měnit příběh,“ řekl de Palma. „Byla to série stop jako vyšetřování Sherlocka Holmese.“

„Poskytuje příběh v reálném čase o tom, co se stane hned po dopadu, a nakonec máte tak bohatý zdroj pro vědecký výzkum.“

Mnoho z nedávných objevů odhalených v dokumentu nebylo publikováno ve vědeckých časopisech.

Ačkoli je „konvenční“, že nová vědecká tvrzení podléhají recenznímu řízení před tím, než jsou odhalena v televizi, několik dalších paleontologů uznalo, že lokalita Fossils skutečně představuje „poslední den“ dinosaurů.

„Někteří experti řekli ‚OK, mohlo by to být další den nebo před měsícem… ale já dávám přednost jednoduššímu vysvětlení, a sice, že to skutečně dokumentuje den, kdy asteroid dopadl do Mexika‘,“ uvedl e-mailem.

kosmického původu

většina skla Efekt kuliček, které jako první odhalily otisky prstů Dopad asteroidu na DePalmu se zachoval jako bahno v důsledku geologických procesů po miliony let. DePalma a jeho spolupracovníci však také našli nějaké pelety, které toho osudného dne spadly v pryskyřici stromu na povrch kmene stromu a byly uchovány v jantaru.

„V tom jantaru jsme identifikovali řadu kuliček, které byly v podstatě zmrzlé v průběhu času, protože stejně jako hmyz v dokonale zachovalém jantaru, když se dostal do těchto jantarových kuliček, voda se nemohla dostat do bahna, a dokonale zachovalé.”

Je to „jako dostat lahvičku se vzorkem, vrátit se v čase a získat vzorek z místa dopadu a pak ho uložit pro vědu,“ DePalma Ona řekla.

Podařilo se jim najít uvnitř skleněných koulí množství malých, neroztavených úlomků hornin. Většina z těchto malých úlomků hornin je bohatá na vápník – s největší pravděpodobností z vápence pod poloostrovem Yucatán, řekl de Palma.

„Ale dva z nich se velmi lišily složením. Měli jste zvýšené hladiny chrómu, niklu a některých dalších prvků, které jsou běžné pouze u meteoritů, a tyto fragmenty založené na naší počáteční analýze… jsou téměř jistě kosmického původu.“

Goddard Space Flight Center v Greenbelt, Maryland. DePalma řekla, že doufají, že budou schopni potvrdit, odkud by asteroid mohl pocházet a kde by mohl být – úsilí, které upoutalo pozornost NASA; de Palma současné výsledky Minulý měsíc v agentuřeGoddard Space Flight Center v Greenbelt, Maryland.

řekl Jim Garvin, hlavní vědec v Goddardu, který studoval kolize na Zemi a Marsu.

Hledání pohřbeného jantaru sféruly nebyly publikovány v recenzovaném časopise. Během vzájemného hodnocení vědci poskytují přesné poznámky o své práci, aby bylo zajištěno, že bude podrobena kontrole. DePalma řekl peer review Článek o předběžných výsledcích bude zveřejněn „v následujících měsících“.

noha dinosaura

Výjimečně zachovalá dinosauří noha s nerovnoměrnou kůží je dalším objevem z lokality Tanis, který byl uveden v dokumentu, který byl poprvé odvysílán ve Spojeném království v dubnu, a nasbíral pozornost paleontologů.

V horních horninách geologického záznamu bylo nalezeno velmi málo fosilií z období křídy a je možné, že špička — který patřil Thescelosaurovi, malému rostlinožravému dinosaurovi objevenému DePalmou a jeho kolegy — by zemřel ve stejný den, kdy dopadl asteroid. Zachování měkkých tkání, jako je kůže, naznačuje, že její tělo nemělo čas se rozložit, než bylo pohřbeno v sedimentu.

„Jediné dva scénáře, které jsou zde podporovány, jsou, že zemřel během návalu nebo zemřel těsně před (úderem asteroidu), ale je to tak blízko v čase, že ve skutečnosti neměl čas se rozpadnout. To není něco, co zemřelo před lety a potom.“ parafrázováno. To se u měkkých tkání nestává.

Podrobná analýza kostí nohou dinosaurů může vrhnout světlo na podmínky před nárazem.

Mezi další fascinující nálezy z naleziště patří zkamenělé vejce pterosaura, první vejce nalezené v Severní Americe. Zdá se, že vejce obřích létajících plazů byla stejně měkká jako vejce mnoha dnešních plazů. Zkamenělá želva s dřevěnou tyčí přes tělo je důkazem, že tvor byl nabodnut během vlny vody uvolněné dopadem asteroidu.

Nejen, že práce provedená v Tanisu přináší na světlo úžasné detaily toho, co se stalo v den, kdy asteroid zasáhl, ale také poskytuje skvělý pohled na V případě, který způsobil hromadné vymírání a jak k tomu vymírání později došlo. DePalma doufá, že to poskytne rámec pro uvažování o dnešní klimatické krizi.

„Fosilní záznamy nám poskytují okno do detailů globální hrozby a reakce živých organismů na Zemi na tuto hrozbu,“ řekl de Palma. „Dává nám křišťálovou kouli, která se ohlíží zpět v čase a umožňuje nám to aplikovat na dnešní ekologickou a ekologickou krizi.“

„Je to úžasné, ale také pro nás přínosné. Protože podrobnějším prostudováním této události můžeme být lépe připraveni postarat se o náš svět právě teď.“