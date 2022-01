Curling Notebook: Moskowy se vrací do týmu Dunstone v zápasech Saskatchewan

Tým Matta Dunstona se vrátí se svou pravidelnou sestavou společně pro nadcházející play-off Saskatchewan County. Viceskip Braeden Moskowy se loni v listopadu v předvečer soutěže odhlásil z kanadských olympijských zkoušek.

Tým Matta Dunstona se vrátí se svou pravidelnou sestavou společně pro nadcházející play-off Saskatchewan County.

Viceskip Braeden Moskowy se loni v listopadu v předvečer soutěže odhlásil z kanadských olympijských zkoušek. Tým uvedl osobní důvody jeho nepřítomnosti.

Dunston řekl, že Moskoye se vrátí k tanku 9.-13. února v prvním soutěžním vystoupení týmu od testování.

„Jsme nadšeni, že ho máme na palubě, když se posouváme vpřed s dalšími dvěma podniky, a musíme dokončit sezónu,“ řekl Dunston z Kamloops, BC.

Dunston, Moskva, Thani Kirk Merris a kapitán Dustin Kidby jsou favority na vítězství ve vyřazovací soutěži 12 týmů v Regině. Vítězové budou reprezentovat provincii od 4. do 13. března Tim Hortons Brier v Lethbridge, Alta.

Colton Lott, který hrál za Dunston na juniorské úrovni, byl Muskowiho poslední náhradník. Tým zmeškal play off za stavu 3:5.

Brad Josho vyhrál soutěž mužů v Saskatoonu a Jennifer Jones převzala soutěž žen. Na OH v Pekingu od 4. do 20. února je doplní kanadští reprezentanti ve smíšené čtyřhře Rachel Homan a John Morris.

Známé tváře

Dvě členky týmu Mikea McEwena budou sloužit jako trenéři na nadcházejícím ženském národním šampionátu v curlingu v Thunder Bay, Ont.

Colin Hodgson bude od 28. ledna do února trénovat Curry Wild Card č. 2 Chelsea. 6 Scotties of Hearts Championship. Vice Skip Reid Carruthers bude spolupracovat s Kerri Einarson z týmu Kanady.

Hodgson řekl, že on a Carothers v minulosti pracovali s vysoce výkonnými skupinami, mužskými týmy, ženskými týmy a juniorskými hráči.

„Je to jiná perspektiva a je to opravdu vzrušující,“ řekl Hodgson na cestě do Thunder Bay.

Carey a Einarson spadají do různých skupin devíti týmů, ale jsou to dobré sázky na play-off šesti týmů. Oba týmy jsou v první pětce kanadského žebříčku žen.

Výbor sportovců

World Curlers Committee vítá čtyři nové členy, včetně Američana Tylera George, Švýcara Benoita Schwartze, Estonska Harryho Leala a Nora Rona Laurentsena.

Nahradí odcházející členy – včetně kanadského prezidenta Nolana Thiessena – jejichž funkční období vypršelo.

George, Schwartz Thyssen a Skotsko vystřídají Davida Murdocha jako reprezentanti v curlingu, zatímco Lille vystřídá Australanku Kim Forgeovou jako zástupce smíšené čtyřhry.

Lorentsen následuje Američana Patricka MacDonalda jako sportovec curlingu na vozíku.

Nové členy doplní koordinátorka představenstva Kathryn Lindahl ze Švédska, reprezentantky curlingu Jill Dabar z Kanady a Anna Kopešková z České republiky. Skupina na nadcházející schůzi jmenuje nového předsedu výboru.

Tato zpráva byla poprvé publikována v The Canadian Press dne 27. ledna 2022.

Gregory Strong, kanadský tisk