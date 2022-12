Setlock, který po žádosti vydali Flyers, zahraje v Česku

Poté, co ho Colorado Avalanche 19. října vzdalo, měl Sedlák ve 27 zápasech s Philadelphií na kontě osm bodů (tři góly, pět asistencí).

Devětadvacetiletý hráč uvedl, že nějakou dobu zvažoval návrat domů a informoval Flyers o svém rozhodnutí v pátek.

„Cítil jsem, že mi hraní v NHL celkově nepřineslo to, co jsem doufal, že mi přinese, a raději bych byl doma s rodinou,“ řekl Sedlák.

Řekl, že počítá s podpisem smlouvy s Bardubicemi v nejvyšší české profesionální lize.

„Poslední týdny jsem zjišťoval, jestli mě to baví a jestli mi hokej pořád dává to, co od něj chci,“ řekl Sedlák. „Protože moje rodina toho tolik obětovala, abych tu mohl být. Posledních 12 let jsem opravdu nebyl doma. A myslím, že negativa převažují nad pozitivy.“

Sedlock řekl, že generální manažer Flyers Chuck Fletcher se snažil přimět Sedlocka, aby zůstal, a to i na sobotním setkání.

„Mluvil jsem [Fletcher] Dnes znovu,“ řekl Sedlák. „Řekl mi, že teď tady mám své místo a že se jim líbí, co dělám. … Chtěl změnit můj názor, ale řekl jsem mu všechny své důvody a byly dost dobré na to, aby mě nechali jít a už se mnou neměli nic společného. Takže z toho mám taky radost.“

Sedlák odehrál tři sezóny za Columbus Blue Jackets (2016-19) a poté tři sezóny v Kontinentální hokejové lize. Do NHL se vrátil, když 13. června podepsal roční smlouvu s Avalanche, ale ve třech zápasech nezískal ani bod, když byl odvolán.

„Když jsem přišel z Ruska, vždycky jsem tam hodně hrál, moc mě bavilo hrát, být kluk a podobně,“ řekl Sedlák. „Nečekal jsem, že to bude tady. Věděl jsem, co dostanu, kolik minut a podobně. Ale myslel jsem si, že z toho budu mít dobrý pocit. Když jsem podepsal smlouvu s Coloradem, věděl jsem, že bych mohl mít šanci vyhrát, takové věci. Jeden důvod. Proto jsem odešel, když jsem byl předtím v Columbusu; chtěl jsem hrát. Dostávám se do určitého věku, kdy to není jen o tom, být v NHL nebo hrát v NHL. Jde o to hrát, bavit se, protože nevím, kolik dobrých let mi zbývá.“

Flyers (10-14-7) byli sedmí v Metropolitní divizi, která vstoupila do sobotního zápasu proti New York Rangers ve Wells Fargo Center.

Vpřed Scott Lawton Dozvěděl se, že Sedlock odjede hodinu před ranním bruslením týmu.

„Je to velký profík,“ řekl Lawton. „Je to opravdu dobrý bruslař, hodně nám pomohl na PK a vhazování. Přišel a udělal pro nás dobrou práci, když nám chyběla nějaká klíčová hloubka. Je to dobrý chlap. Zeptal jsem se svého přítele [Boone] O něm, Jennere, hrál s ním v Columbusu, takže jsem o něm něco málo věděl. Ale jo, fajn chlap. Na konci dne jde o to být šťastný a pohodlný a doufám, že to najde.“

Forvard Flyers odvolán Kiefer Bellows Soupiska z Lehigh Valley z American Hockey League, která nahradí Sedlocka.