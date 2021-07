19. července a Hlavní město České republiky oznámilo své plány na rozšíření projektu RE-USE. Projekt, který byl založen v loňském roce, se skládá z center pro opětovné použití použitých materiálů, nikoli jejich odeslání přímo na skládky, ke snížení odpadu.

Mezi předměty, které mohou v centrech RE-USE dostat „druhý život“, patří nábytek, nádobí, hračky, sportovní vybavení, knihy atd., Které mají stále užitečnou hodnotu. Položky jsou nejprve vyfotografovány a poskytnuty charitativním a neziskovým organizacím; Pokud tyto položky nemají zájem, budou volně zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím webových stránek RE-USE.

V současné době ve městě existují tři RE-USE body, kam mohou lidé ukládat své předměty, s plány na rozšíření projektu a pořádání budoucích výměnných akcí.

Projekt RE-USE je skvělým příkladem principů oběhového hospodářství, protože udržuje produkty v provozu, místo aby je posílal na skládky. Přechod na oběhové hospodářství je jedním z kroků nezbytných k dosažení pražských cílů v oblasti klimatu, mezi něž patří snížení CO2 CO2فض 2 45% emisí do roku 2030.

“Stále může být použito až 40% nábytku uloženého na montážních dvorech. Proto chceme mít možnost takový nábytek skladovat v místech RE-USE v Praze a být schopen zprostředkovat při jeho dalším použití co nejširší možný okruh uživatelů. Není to jen o snižování odpadu. Je to také o dobrém pocitu, že něco, za co jsme roky dávali peníze a užívali si to, neskončilo jen někde na skládce.

Příklad nábytku Second Life je dobrým příkladem toho, jak se v praxi objevila oběhová ekonomika. Chceme dát lidem příležitost získat použitý nábytek a další vybavení domácnosti dnes nebo jej ekologicky zlikvidovat. Chceme zájemcům nabídnout alternativu ke konzumnímu způsobu života. “