Šéfové Baldur’s Gate 3 jsou občas brutální a úžasní

Baldurova brána 3 Plné jedinečných výzev, které jiná RPG nenabízejí, jako třeba zachránit trpaslíka přivázaného k větrnému mlýnu. Ale na každé praštěné misi čelím těžké výzvě, která mě nutí ke strategii. To platí zejména pro bitvy s bossy; Larian mě určitě rád staví do konfrontací, které prověří můj důvtip – a někdy i trpělivost. Žádné dva souboje s bossy nejsou úplně stejné, a to díky řadě typů hlavních nepřátel a arén. Ale kluci, se kterými se poflakuji, mi také dávají různé možnosti dialogu, jak se vypořádat s velkými chybami hry. Objeví se tyto bitvy s bossy Baldurova brána 3Duch tvůrčí svobody, i když to občas bolí. A udělali ze mě lepšího hráče.

Hraji nájemného vraha spolu se svou pravou láskou Astarionem, mým nejlepším přítelem Shadowheartem a nevrlou Githyanki Lae’zel. Brzy jsem přišel na to, jak využít jejich společný talent. Lae’zel zahajuje bitvy, udeří nepřátele odvádějícím úderem, čímž dává všem ostatním v našem týmu výhodu, pak Starion a já zaútočíme na všechny protivníky, kteří zůstali stát. Je to naše stmelovací aktivita jako pár a také to, jak jste doposud porazili velké části hry.

Foto: Larian Studios přes Polygon

Ale někdy se hra zvrtne a já čelím bitvě s bossem, která mě nutí úplně přehodnotit svou strategii. Na začátku byla Spider Matriarch první lekcí, kterou jsem musel přestat bloudit a skutečně používat mozek. Moje obvyklá strategie nefungovala kvůli rojům malých, hypermobilních pavouků a nakonec jsem použil kombinaci Carlashových zametacích útoků a poškození životního prostředí padajícími kameny, díky čemuž jsem se cítil jako génius.

Hra také důsledně poskytuje kreativní a zábavné domácí arény. Jedna rvačka se odehrává v podtmí a všichni jsou obklopeni hlubokými lávovými kanály. Každý hráč s byť jen trochou bezohlednosti by rychle došel k následujícímu závěru: „Proč používám své tradiční schopnosti jako zelenáč Kdy mohu jednoduše použít schopnosti knockout k outsourcingu této práce společnosti Lava? Knockback je vlastně překvapivě užitečné a zábavné řešení některých tvrdých bojů.

Abych byl spravedlivý, nemám Vlastní pro přístup ke všem těmto úryvkům. Často mohu použít přesvědčování – nebo klam, pokud se cítím vzrušený – abych se dostal i z těch nejnepříjemnějších nebo nejobtížnějších situací. Jistě, správce v Moonrise Tower mě mohl chytit do skryté krabice, ale to neznamená, že jsem. hříšník. S trochou sebevědomí se moje elfka dokáže vydrápat z boje s okresním bossem, kterého si nikdy nechtěla znepřátelit – pokud mě kostky nezradí.

Foto: Larian Studios

Ale zbožňuji svého sladkého přítele Astariona, jehož rozmary mě zradily během jednoho z ošklivých soubojů s bossy. Zjistil jsem, že čelím démonovi, vysídlenému zvířeti a hordě pekelných bláznů. Ke svému milému překvapení jsem zjistil, že mohu mluvit se Satanem. Ale Astarionovi se to nelíbilo a křičel na mě, ať držím hubu a začnu zabíjet. Vztahy jsou o kompromisech, takže jsem se do této konkrétní bitvy vrhl na velkou část dne, než jsem konečně měl štěstí s řadou zásadních hodů. I když jsem začal bojovat neochotně, hra mě odměnila inspirací od mých šťastných členů týmu a díky této zkušenosti jsem prošel dalšími bitvami s bossy moudřeji.

V mé hře bylo jen párkrát, kdy se podmínky pro souboje s bossy zdály méně spravedlivé – nebo kdy se zdá, že kreativní řešení příliš nemění. Přepadení v Last Light Inn v kapitole 2, kde případ selhání souvisel s nešťastným duchovním, byl zvláštní boj. Je to přeplněné chrliči a není to její chyba, ale je Dělat Utečte před nimi v panice – což pak vede k několika příležitostným útokům. Tuhle bitvu jsem nakonec taky prošel, ale byl to těžký boj proti osobě, kterou jsem měl zachránit.

Je to, jako by zvyšování úrovně bylo jen polovinou důvodu, proč se cítím mnohem silnější; Druhá polovina je, že jsem objevil nějaké hloupé taktiky, které mohu provést se základní sadou zásob. Jistě, některé z těchto taktik jsem se naučil v zoufalství poté, co mě zápas zahnal do kouta, ale jiné jsem se naučil díky vzrušujícím objevům na bitevním poli.

Napájení Baldurova brána 3 spočívá v jeho dialogu, jeho rozvětvených volbách a jeho charakterizaci. Baví mě ale i hratelnost a velkou část toho tvoří nezapomenutelné souboje s bossy. Bojuji proti nepřátelům, ke kterým mám oprávněnou zášť, a v průběhu kampaně se stále objevují větší a neznámější nepřátelé. Když zamířím do kapitoly 3, těším se, až uvidím, co má hra v zásobě – a doufejme, že mě v budoucnu nečekají žádná další překvapení ve stylu Last Light.

