Všichni se těší, až se EA vrátí na golfové hřiště a díky EA Play a dalším službám, které zahrnují hry EA, se možná ptáte, jestli můžete do hry skočit brzy. Naštěstí, jak jsme od většiny her od EA očekávali, existují způsoby, jak předběhnout konkurenci.

Níže si projdeme, jak přesně to funguje a jak se můžete zúčastnit turnaje EA Sports PGA Tour. Účastí si také budete moci vyzkoušet řadu multiplayerových režimů EA Sports PGA Tour nabízených ve hře.

Jak získat předběžný přístup k EA Sports PGA Tour

Pro předčasný přístup k EA Sports PGA Tour si musíte zakoupit Deluxe edici hry nebo si předplatit EA Play nebo Xbox Game Pass Ultimate. To vám umožní jít do hry a vyzkoušet všechny režimy od 4. dubna 2023.

To nabízí až tři dny hraní před datem vydání EA Sports PGA Tour 7. dubna 2023. Hraní prostřednictvím jedné ze dvou předplatitelských služeb vám umožní hrát, zatímco pokud již máte vyprodáno, nákup luxusní edice je způsob, jak jít, protože také získáte všechny odměny, které máte. pojďte s tím.

Tyto odměny zahrnují první přístup k Augusta National, The Players Championship Gear, Scotty Cameron Putter, The Grand Slam Gear Bundle, The Masters Gear, balíčku PGA Tour XP a 1 500 prémiových bodů PGA Tour. Od 7. dubna 2023 také získáte Madden NFL 23 jako bonus.

Takže i když není časný přístup k EA Sports PGA Tour nutný, velcí golfoví fanoušci se budou chtít zapojit do akce. Další informace o tom, jak hra funguje s Game Pass, najdete v našem průvodci EA Sports PGA Tour Game Pass. V našem seznamu her Xbox Game Pass, které jsou aktuálně k dispozici, najdete také další sportovní hry, které si můžete zahrát.