USS Nevada: Ponorka s balistickými raketami amerického námořnictva se na Guamu objevuje jen zřídka

USS Nevada, jaderná ponorka třídy Ohio s 20 balistickými střelami Trident a desítkami jaderných hlavic, se v sobotu stáhla na námořní základnu na území amerického tichomořského ostrova. Je to první návštěva ponorky s balistickými raketami – někdy nazývané „Boomer“ – na Guamu od roku 2016 a teprve druhá ohlášená návštěva od 80. let.

V prohlášení amerického námořnictva se uvádí: „Návštěva přístavu posiluje spolupráci mezi Spojenými státy a jejich spojenci v regionu, ukazuje kapacitu USA, flexibilitu, připravenost a pokračující závazek k bezpečnosti a stabilitě indicko-pacifického regionu.“

Pohyby 14 Boomerů ve flotile amerického námořnictva jsou obvykle přísně střeženým tajemstvím. Jaderná energie znamená, že lodě mohou fungovat pod vodou celé měsíce v kuse, přičemž jejich výdrž je omezena pouze zásobami potřebnými k podpoře jejich posádek s více než 150 námořníky.

Námořnictvo říká, že ponorky třídy Ohio zůstávají na moři v průměru 77 dní, než stráví asi měsíc v přístavu za účelem údržby a renovace.

Je vzácné, aby se někdo nechal vyfotografovat mimo své domovské přístavy Bangor, Washington a Kings Bay v Georgii. Utajení kolem ponorek s balistickými raketami z nich dělá „nejdůležitější přeživší část jaderné triády“, která také zahrnuje balistické střely založené na silech na pevnině Spojených států a jaderné bombardéry jako B-2 a B-52.

„Vysílá to zprávu – úmyslnou nebo nezamýšlenou: Můžeme zaparkovat 100 mimozemských jaderných hlavic na vašem prahu a vy o tom ani nebudete vědět a nebudete moci nic dělat. Opak není pravdou a ani nebude,“ řekl Thomas Shugart. , bývalý kapitán ponorky amerického námořnictva, který nyní pracuje jako analytik v Security Center. The New American, „aby byl dlouhý.“

Severokorejský program balistických ponorek je v plenkách a odhadovaná čínská flotila šesti ponorek s balistickými raketami je zakrnělá americkým námořnictvem.

A čínské ponorky s balistickými raketami nemají schopnosti amerických boomerů, podle analýzy z roku 2021 provedené odborníky z Centra pro strategická a mezinárodní studia.

Analytici CSIS v srpnu napsali, že čínské ponorky s balistickými raketami typu 094 jsou dvakrát hlučnější než americké ponorky, a proto je snáze odhalitelné a nesou méně raket a hlavic.

Kromě politických podnětů představuje přítomnost letadlové lodi USS Nevada v regionu další příležitost, řekl Alessio Batalano, profesor války a strategie na Kings College v Londýně.

„Mít tento typ člunu – zejména při cvičeních – poskytuje důležitou příležitost naučit se, jak pronásledovat lodě ostatních aktérů v oblasti,“ řekl Batalano.

„Korejská lidově demokratická republika (Severní Korea) se snaží vyvinout tento druh platformy a Čína ji již využívá. Zdokonalování dovedností k jejímu nalezení je stejně důležité jako její nasazení jako strategického odstrašujícího prostředku,“ řekl.

Naposledy americké námořnictvo Boomer navštívil Guam v roce 2016 , když se tam zastavila USS Pennsylvania.

Analytici uvedli, že napětí v Indo-Pacifiku od té doby výrazně vzrostlo a v současném prostředí pravděpodobně přijdou z Washingtonu další takové vojenské projevy.

„Toto šíření nám připomíná, že jaderný režim na moři v (Indo-Pacifiku) je důležitý, a přestože je často mimo širší veřejné konverzace, pravděpodobně ho uvidíme více při rozvoji regionální strategické rovnováhy,“ řekl Batalano. .