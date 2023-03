Neil Druckmann říká, že Naughty Dog si vybral svou další hru, ale nepotvrdil The Last of Us Part 3

Neil Druckmann z Naughty Dog potvrdil, že studio si vybralo, jaká bude jeho další hra. Neprozradil však, zda jde o The Last of Us Part 3 nebo úplně jinou IP.

ve smyčce Trochu vtipný spoilerDruckmann řekl: „Vím, že fanoušci opravdu chtějí The Last Of Us Part 3, slyším o tom pořád. Jediné, co mohu říci, je, že už jsme na našem dalším projektu a rozhodnutí již bylo učiněno. Nemohu říci co to je, ale tohle je ono.“ Proces, kterým jsme prošli. Bylo hodně přemýšlení o různých věcech a vybrali jsme tu, která nás nejvíce vzrušovala.“

Dodal: „Na konci každého projektu záměrně prozkoumáme několik různých projektů. Některé mohou být pokračováním, pak hromadou nových nápadů. A pak máme pocit, že ‚Kde leží naše vášeň?“

Druckmann také zopakoval, že nadcházející multiplayerová hra The Last of Us je dalším vydáním Naughty Dog a další informace budou sdíleny později v tomto roce.

Je nepravděpodobné, že další projekt Naughty Dog bude souviset s Uncharted, protože Druckman uvedl, že studio od této franšízy přešlo. Zatímco se zastavil před potvrzením, zda bude třetí pokračování The Last of Us v roce 2021, Druckmann také řekl, že napsal osnovu příběhu pro další hru The Last of Us, ale dal jasně najevo, že studio momentálně nepracuje. to.

Fanoušci se zatím mohou těšit na nadcházející hru pro více hráčů a také na nadcházející PC verzi The Last of Us Part 1, která má vyjít 28. března.

