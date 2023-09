Šéf konzervativců EU kritizuje Německo za to, že „brání“ dohodě o migraci, protože se množí spory ohledně žadatelů o azyl – POLITICO

Šéf evropských konzervativních stran ve středu kritizoval německou vládu za to, že „brání“ kontroverzní dohodě o migraci s Evropskou unií a financuje hraniční kontroly v Tunisku. Jak v celém bloku roste napětí kvůli migraci.

Komentáře Manfreda Webera, šéfa Evropské lidové strany, přicházejí v době, kdy Francie uzavírá své hranice pro migranty přicházející z Itálie, a zatímco německá vláda obnovuje kontroly na svých hranicích s Polskem a Českou republikou uprostřed eskalujícího sporu. mezi Berlínem. Varšava. Také pravicový italský premiér Giorgia Meloni stěžoval si Schulzovi ohledně plánů Berlína financovat dvě migrující nevládní organizace pracující v Itálii.

S narůstajícími neshodami mezi hlavními městy Evropské unie budou ve čtvrtek o vývoji situace informováni ministři vnitra Kontroverzní dohoda EU o migraci, jejímž cílem je mimo jiné stanovit společná pravidla pro jednání s občany mimo EU, kteří chtějí vstoupit do bloku.

Evropská komise se také chystá uvolnit více než 1 miliardu eur z finančních prostředků přislíbených Tunisku na posílení jeho hraničních kontrol a zabránění novým vlnám migrantů mířících k evropským břehům.

Weber ale řekl, že vládnoucí koalice vedená německým kancléřem Olafem Scholzem, zejména německá Strana zelených, byla zodpovědná za zabránění pokroku na několika frontách.

„Vyzýváme německou vládu, aby upustila od blokády krizové legislativy v Úmluvě o migraci,“ řekl Weber novinářům s odkazem na takzvanou krizovou regulaci, která je součástí návrhu Úmluvy o migraci, podle níž Unie rozhoduje o maximální hranici povolené pro přijímání uprchlíků. Podpora Evropské unie v době migrační krize.

Ministři nebudou ve čtvrtek hlasovat, ale průlom v této otázce může nastat každou chvíli.

Přestože se mnoho zemí Evropské unie, nejen Polsko a Maďarsko, staví proti krizovému mechanismu, německá podpora je nesmírně důležitá. Není potřeba konsensu, Pokud se Německo připojí, bude to stačit k tomu, aby se pokročilo se spisem a umožnilo bloku dokončit dohodu na začátku příštího roku.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbock ale v neděli řekla, že nemůže podpořit žádnou dohodu, která by vytvořila „pobídky“ pro ostatní země EU, aby posílaly své migranty do Německa. Diplomaté, kteří odmítli být identifikováni, aby diskutovali o citlivém tématu, uvedli, že Berlín a zejména Strana zelených mají v návrhu krizového nařízení pochybnosti o ochraně lidských práv a nezletilých bez doprovodu.

V dopise, který obdržel Politico, Baerbock kritizoval migrační dohodu mezi EU a Tuniskem, na kterou dohlížela předsedkyně Komise Ursula von der Leyen a kterou představila během letní cesty do Tuniska a která umožňuje této severoafrické zemi poskytnout finanční prostředky EU posílit hraniční kontroly a pláže. pozvednout jeho ekonomiku.

„Rád bych důrazně zopakoval naše nepochopení ohledně jednostranného opatření přijatého Komisí v souvislosti s uzavřením memoranda o porozumění mezi EU a Tuniskem,“ napsal Baerbock komisaři odpovědnému za rozšíření 2. srpna a stěžoval si, že členské státy nebyly o dohodě s Tuniskem plně informovány.

S blížícími se komunálními volbami v Německu a krajně pravicovou stranou Alternativa pro Německo v průzkumech veřejného mínění roste, Zelení a Baerbock jsou nyní pod tlakem svých koaličních partnerů – Schulzových sociálních demokratů a Svobodných demokratů – aby upustili od svých pochybností o mechanismu krize.

Průzkum pro volby do Evropského parlamentu z průzkumů veřejného mínění

Mluvčí německé vlády řekl: „Pracujeme v rámci vlády i v rámci Evropské unie, abychom zajistili co nejrychlejší dosažení výsledku, a jsme si jisti, že tomu tak bude.“

Weber v reakci uvedl, že nerozumí postoji Baerbock k Tunisku, protože také vyzvala k nutnosti omezit příchod migrantů. To, co jsme slyšeli od Baerbocka, nás zmátlo. Je to podpora? Není to podpora? „Německo musí znovu ukázat odpovědnost a podpořit migrační dohodu na stole,“ řekl na tiskové konferenci v Bruselu.

Necelý rok zbývá, než voliči EU zvolí nový parlament, a přistěhovalectví se stalo hlavním tématem předvolební kampaně, zejména pro konzervativní tábor, který tvrdě tlačí na dokončení dohody.

Weber zesílil tlak na von der Leyenovou, jejíž Křesťanskodemokratická strana je součástí Evropské lidové strany, aby upřednostnila migraci v posledním roce svého funkčního období – mimo jiné tím, že koncem minulého měsíce odcestoval do Tuniska, aby se pokusil stimulovat migraci mezi EU. a Tunisko. dohoda.

Komise dosud nevyplatila většinu finančních prostředků EU Tunisku, Weber však uvedl počáteční tranši ve výši 127 milionů eur. Nyní byl dodán, z čehož 42 milionů EUR je součástí dohody s Tuniskem.

Dva měsíce poté, co von der Leyen, italská premiérka Giorgia Meloni a nizozemský premiér Mark Rutte cestovali do Tuniska, není dohoda o nic blíže k vyřešení problému migrace. Podle údajů italské vlády dorazilo od začátku roku do Itálie z Tuniska více než 90 000 migrantů a některé země EU kritizují přístup von der Leyenové k jednání, podle dokumentů, které viděl POLITICO.

Diplomaté tvrdí, že členské státy dohodu s Tuniskem podporují, ale mají otázky ohledně jejího provádění. Jednou z otázek je, proč se Komise dohodla s tuniským prezidentem Kaisem Saiedem, autokratem, který byl silně kritizován za Porušení pro lidská práva, bez zapojení socialistů.

Pro Webera však problém spočívá v neochotě, zejména v Berlíně, dát zelenou finančním prostředkům přiděleným na pomoc potácející se tuniské ekonomice, řekl Weber a dodal, že prokrastinace je „nepřijatelná“ a „opravdu frustrující“.

„Je to o politické vůli přesvědčit investory, aby tam šli.“ Takže potřebujete politický závazek členských států,“ dodal.