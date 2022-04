SC umožňuje českým modelkám vycestovat do zahraničí

Islámábád:



Nejvyšší soud (NS) ve čtvrtek zamítl dovolání pákistánského celního úřadu v kauze pašování drog proti české modelce Tereze Hluškové a umožnil jí vycestovat do zahraničí.

Tříčlenný senát nejvyššího soudu složený ze soudce Ijazula Ahsana, soudce Muniba Akhtara a soudce Saeeda Mazhar Ali Akbar Naqvi projednal odvolání proti propuštění modelu.

Během jednání se soudce Ijaz zeptal, zda vzorky heroinu byly zaslány do laboratoře v souladu se zákonem.

Waqar A. Sheikh, právník pákistánského celního oddělení, uvedl, že soud rozhodl, že distribuce vzorků byla správná.

Řekl, že obžalovaný si koupil letenku a 23. dubna odjíždí do zahraničí.

Požádal soud, aby jméno české modelky zařadil na seznam No Flying List.

Soudce Ijaz řekl, že jméno modelky bude do zákazu přidáno až poté, co to soud uzná za vhodné.

Řekl, že verdikt nejvyššího soudu v Islámábádu (IHC) o zproštění obvinění byl správný.

Hlušková byla v dubnu 2019 odsouzena odvolacím soudem k osmi letům a osmi měsícům vězení.

Na letišti v Láhauru byl zatčen 10. ledna 2018 za pokus o pašování heroinu z Pákistánu do Abú Zabí.

Loni v listopadu ho soud propustil a tentýž měsíc propustil z vězení.