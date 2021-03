Nizozemsko a Česká republika ustupují proti čínským aspiracím

Dvě evropské země – jedna v západní Evropě a druhá ve střední Evropě – byly odsunuty proti čínským plánům, které soustředily rostoucí podezření ohledně Pekingu a jeho aspirací.

Univerzita v Croningenu v Nizozemsku se podle zprávy DutchNews rozhodla neobnovit kontroverzní dohodu s čínským Konfuciem o poskytnutí částečného financování pozice v čínském jazyce a kulturním vyučování.

„Varování bylo vzneseno poté, co hlasatel NOS zveřejnil podrobnosti dohody mezi univerzitou v Croningenu (RUG) a Konfuciovým ústředím (Hanban) o statusu„ židle “pro čínský jazyk a kulturní výuku. Podle parlamentní konference Ministrka školství pro péči o zdraví Ingrid von Engelshoven, dohoda ve skutečnosti znamenala, že čínská organizace by mohla dohodu ukončit, a pokud by rozhodla, že dojde k „závažnému porušení čínských zákonů“ a „vážnému poškození obrazu Číny“, měl pedagog smlouvu s RUG, ale na platu Polovina bude poskytována Hanbanem na pět let. Smlouva však začala v roce 2016 a měla být obnovena letos, ale univerzita řekla vládě, že se tak nestane. “ Zpráva uvedla.

Česká vláda po říjnových volbách odložila výběrové řízení na stavbu jaderného reaktoru v hodnotě 7 miliard dolarů a podle zprávy v Bloomberg nebude vyzývat čínské společnosti k účasti na hodnocení bezpečnosti potenciálního uchazeče.

„Před zahájením výběrového řízení jsme se rozhodli přidat další etapu komplexního hodnocení bezpečnosti všech účastníků,“ uvedl ve čtvrtek ve svém prohlášení český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlisek. „Konečné rozhodnutí bude na příští vládě, která díky tomuto kroku bude mít maximum informací.“

Podle zprávy Bloomberg ČEZ požádá Electric de France SA, ruskou Rosatom Corp, Korea Hydro a Nuclear Power Corp a Westinghouse Corporation o poskytnutí informací, včetně vlastnických struktur, potenciálních nabídkových komisí a standardů kybernetické bezpečnosti.