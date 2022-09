Byly odhaleny bezplatné hry PlayStation Plus na říjen 2022

Byla oznámena řada bezplatných her pro PS Plus na říjen 2022 a PlayStation zvyšuje náskok – také poprvé za zhruba rok, kdy hry nebyly dříve uniknuty. Od 4. října mohou všichni předplatitelé PlayStation Plus získat Hot Wheels Unleashed, Superhot a Injustice 2.

Hot Wheels Unleashed Je to arkádová závodní hra, která byla vydána minulý rok s velmi silnými recenzemi. Vtipný soutěžící nám dal v naší oblasti 7/10 Hot Wheels Unleashed recenze. I když se to dá opakovat, závodní mechanika je pevná a tratí je dostatek. Můžete si také vytvořit vlastní tratě a poté závodit online proti přátelům. Verze Hot Wheels Unleashed pro PS5 a PS4 bude možné reklamovat.

Pokud jste nehráli Nespravedlnost 2Jste v léčbě. Druhý vstup NetherRealm do série bojových her o superhrdinech DC je absolutní lahůdka. I když je Injustice 2 v tuto chvíli starý pět let, stále vypadá a hraje se skvěle. Obsahuje spoustu unikátního obsahu, včetně skvělého příběhového režimu a spousty výzev s jedinečnými odměnami. Rozšiřující se soupiska je vylepšena skvělým systémem vyrovnávání a řazení, který odměňuje hráče, kteří pokračují ve hře. Dostal 9/10 palců Recenze filmu Injustice 2Zůstává jednou z nejlepších her v žánru za poslední desetiletí.

Sestava je zaokrouhlena příliš horkáJedna z nejlepších indie her posledních let. Superhot je střílečka z pohledu první osoby, která se hraje jako logická hra. Vaším cílem je projít každou místnost bez výstřelu, má velmi chytrého mechanika. Čas se pohybuje, pouze když se pohybujete, takže pokaždé, když zastavíte, nepřátelé také zamrznou. Své tahy si musíte naplánovat dopředu a vymyslet strategii, jak eliminovat padouchy, aniž byste byli zasaženi. Je to elegantní a jedinečná hra, kterou by si měl každý alespoň vyzkoušet.

Ujistěte se, že nárokujete Zářijová sestava PS Plus Před 4. říjnem obsahuje také dvě skvělé hry.

Bezplatné hry PlayStation Plus říjen 2022

K dispozici od 4. října