DP World Tour: Robert McIntyre se vrací s hattrickem, Sammy Valimäki se brzy ujal vedení na Czech Masters | Golfové novinky

Naděje na Ryder Cup Robert McIntyre a Aleksander Björk využili své šance osobně zapůsobit na evropského kapitána Luka Donalda v první den D+D Real Czech Masters.

MacIntyre, který hrál po boku Donalda v předposledním kvalifikačním turnaji v Albatross Golf Resort, zahrál úvodních 66 a Björk byla o jednu lepší s 65 a dělila se o druhé místo, dvě rány za vedoucím Sammym Valimäkim.

Nicolai Hoggard a Ludwig Aberg, kteří byli umístěni ve stejné skupině jako zástupce kapitána Francesca Molinariho, zahráli 65 a 68 kol, přičemž Yannick Boll zastřelil 66, když se vyrovnal Molinariho bratr Eduardo, jeho hrací partner v prvních dvou kolech a další vice. -kapitán.



Sammy Valimäki má po úvodním dni dvoubodový náskok



Donald ve středu přiznal, že jeho divoká šestikartová identita mu způsobuje bezesné noci, ale mohou ho povzbudit pouze pohledy těch, kteří se snaží přimět k volbě.

McIntyre je na evropském bodovacím seznamu třetí a poslední auto-kvalifikace a vítězství v Praze, spolu s tím, že žádný z jeho soupeřů neskončil v první pětce, by mu zajistilo místo v týmu.

„Jsem s turné spokojený,“ řekl McIntyre po 66 zápasech bez duchů. a ‚Odvedl jsem dobrou práci, mám toho hodně za sebou.‘“ V mé mysli se toho děje hodně a já musím dál bojovat.

Björk, který je 20. na evropské bodovací listině, si také udržel své par-bogey a zakončil čtyři birdie v rovince před Donaldem, jehož 71 bylo pokaženo double bogey na šestce na osmé, jeho předposlední jamce.

„Byla to opravdu zábava,“ řekla Björk. „Luke je skvělý hráč a ke kterému jsem vzhlížel, když jsem byl mladší. Bylo zábavné s ním hrát. Blížíme se (k Ryder Cupu), ale já se jen snažím soustředit, jako bych udělal všechno.“ sezóna.“ „, o tom, co bych měl udělat pro svou hru. Pořád to dělám a to je to, co musím udělat.“



Alexander Björk usiluje o druhý titul DP World Tour



Valimäki začal své kolo z 10. místa pěti po sobě jdoucími birdie a zachytil další čtyři rány na přední devítce, aby získal 63 bez bogey a užíval si dvouranového náskoku před stíhací skupinou silných pěti.

„Jen jsem tryskal,“ řekl Finn. „Když začnete dobře dávat míč a dobře ho trefíte, musíte prostě pokračovat a užít si kolo. Minule jsem tady minul hodně střel, takže jsem na tento týden neměl velká očekávání. Je to dobré začít takhle.“

