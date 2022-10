Se znepokojivou ekonomickou agendou je Dixon úžasně špatně vybaven, aby mohl vést Michigan Advance

Od té doby, co Nejvyšší soud USA zrušil tento mezník Raw vs. Wade Rozsudek v červnu, potrat Bylo to první vydání v závodě guvernérů Michiganu.

Úřadující demokratická guvernérka Gretchen Whitmer, která výrazně podporuje reprodukční práva žen, má výrazný náskok před republikánským vyzyvatelem Theodorem Dixonem, který je téměř ve všech případech proti potratům.

Ale zhoršující se národní hospodářství, prošpikované raketově rostoucími cenami základních věcí, jako jsou potraviny, topení a benzín, zatěžuje rozpočty domácností a staví voliče na špatné místo. nálada.

S blížícími se volbami 8. listopadu inflace zpochybňuje potraty jako téma číslo jedna pro voliče. analýza Z deseti průzkumů provedených FiveThirtyEight, které to odrážejí, se Whitmerův náskok před Dixonem zmenšil z 34,5 % v červnu na 7,3 % 20. října.

Pokud voliči rozhodnou, že Dixon je nejlepším kandidátem na řízení michiganské ekonomiky v turbulentních časech, pravděpodobně budou trpět vážnými výčitkami svědomí. Je neuvěřitelně špatně vybavena na to, aby se stala výkonnou ředitelkou rozlehlé státní vlády s ročním rozpočtem 76 miliard dolarů.

Voliče v těchto dnech fascinují „externí“ kandidáti, jako je Dixon, kteří slíbili, že rozhýbou zakořeněné vládní byrokracie.

Bývalý republikánský guvernér Rick Snyder nastoupil do úřadu tím, že se vykreslil jako antipolitický „nerd“, který povede stát k prosperitě měřením výkonu různých státních funkcí a rutinní aktualizací výsledků na datových panelech.

Ale Dixon není Snyder. Ačkoli Snyder nikdy neusiloval o volitelnou funkci, než se stal guvernérem, byl prezidentem velkého výrobce osobních počítačů, vybudoval si úspěšnou kariéru jako rizikový kapitalista v Ann Arbor a byl prvním prezidentem Michigan Economic Development Corp.

Dixon propaguje své zkušenosti jako manažerka v ocelářské společnosti jejího otce, která selhala několik let poté, co odešla. Za založení své vlastní společnosti si nárokuje zásluhy za založení malého podniku.

tato práceCornerstone Foundry Supply, vlastněná Dixonovou a jejím manželem, a Zdá se, že ano Ještě jeden zaměstnanec.

Zatímco Dixon prosazuje důležitost produktů vyrobených v Michiganu, Cornerstone distribuuje pouze importované slévárenské produkty od výrobců z České republiky a Itálie.

Dixon se více zajímal o prosazování krajně pravicových kauz a rozdmýchávání kulturních válek než o vývoj realistických řešení složitých ekonomických problémů země.

Mezi její hlavní aktivity v posledních několika letech patřilo založení zpravodajské služby pro školy, které propagovaly americkou výjimečnost, a působení jako moderátorka talk show na pravicové rozhlasové službě.

Řekla, že se rozhodla skočit do závodu o guvernéra poté, co slyšela o utrpení majitelů podniků, které Whitmer nařídil uzavřít během smrtelné epidemie koronaviru, nejhorší krize veřejného zdraví za století.

Dixonova ekonomická agenda je slabá a znepokojivá. Chce postupně zrušit státní 4,25% daň z příjmu fyzických osob s tím, že by Michigan učinila konkurenceschopnějším s rychle rostoucími státy, jako je Florida, Tennessee a Texas, které daň z příjmu nemají.

Dixon však neuvedl žádné podrobnosti o tom, jak snížit výdaje nebo nahradit daň, která ročně vynáší asi 12 miliard dolarů a platí za většinu státních vládních služeb mimo školy K-12 a vyšší vzdělání.

navzdory Devět států Nemají daň z příjmu fyzických osob a mnoho z nich má různé daně z prodeje, spotřební daně, majetkové a jiné daně, které zaplňují prázdnotu.

Lepším měřítkem konkurenceschopnosti je daňové zatížení, které konzervativní daňová organizace definuje jako státní a místní daně placené rezidenty jako procento podílu státu na čistém národním produktu.

Daňové zatížení v Michiganu Je na pátém nejnižším místě V zemi tímto opatřením, podle nadace.

Dixon uvedla, že se také plánuje zaměřit na školení pracovních sil a podporu kvalifikovaných řemesel jako kariérních možností. No, ale stát to dělá desítky let.

Snad nejvíce znepokojující je Dixonův zřejmý rozpor se státním automobilovým průmyslem, který provádí historickou přestavbu bateriových elektrických vozidel.

Když se nedávno zeptal Carol Kane, moderátorka pořadu „Michigan Matters“, Dixon pro své myšlenky o elektrických autech řekla, že řídí plynový Chevrolet Tahoe a řekla, že si nemůže koupit elektrické auto, „i kdyby ho chtěla“.

O tom, co by udělala pro to, aby se Michigan stal přívětivějším místem pro automobilky a další společnosti, aby prosperovaly a rostly, řekla jen velmi málo, kromě výčtu unavených republikánských diskusí o daňových škrtech a regulacích.

Největší ekonomickou výzvou Michiganu je přilákat a udržet talenty v automobilovém průmyslu a další talenty, které jsou stále více založené na znalostech. Zdálo se, že Dixon tomu nerozuměl.

Všechny ty čisté venkovské reklamy v Michiganu nevynahradí Dixona Anti-LGBTQ diskursA Pohrdání svobodnými pracujícími ženami A Paranoia královny V přesvědčování mladého talentu, že Michigan je skvělé místo k životu, pokud bude zvolena guvernérkou.

Whitmer samozřejmě nebyl dokonalým vládcem. Stát však prošla během jednoho z nejnebezpečnějších období v jeho historii a spolupracovala s nepřátelským, často republikány kontrolovaným zákonodárným sborem, aby vyrovnala rozpočty a učinila investice zásadní pro ekonomickou budoucnost státu.

Dixonovou největší politickou dovedností je střelba žíravina Tweety o tom posledním, co Michigan od vůdce potřebuje.