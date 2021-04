Astronauti stanice se připravují na přepravu kapsle posádky SpaceX – Spaceflight Now

Velitel Mike Hopkins a jeho tři společníci v pondělí poprvé v manévru nastoupí do kapsle Crew Dragon „Resilience“, aby přepravili kosmickou loď ve vlastnictví SpaceX do nového dokovacího přístavu před Mezinárodní vesmírnou stanicí.

Hopkins a pilot Victor Glover obklopí japonského astronauta Soči Noguchiho a specialistu na misi NASA Shannona Walkera během 45 minutového manévru, aby přemístili kosmickou loď Crew Dragon. Budou se hodit do jejich bílého tiskového oblečení SpaceX, stejně jako jakékoli jiné dokování nebo vyjmutí z doku na vesmírné stanici.

Pondělní výměna dokovacího portu bude poprvé, co kapsle posádky SpaceX provedla dopravní manévr.

„Jsme z toho velmi nadšení,“ řekl v pátek Hopkins.

Ruská kosmická loď Sojuz změnila dokovací přístavy na Mezinárodní vesmírné stanici 19krát, naposledy 19. března.

„Existuje velký rozdíl mezi tím, jak to Sojuz dělá, a my to děláme,“ řekl Hopkins loňskému rozhovoru pro Spaceflight Now. „Sojuz dělá vše ručně a plánuje se to spustit automaticky. Máme však schopnost převzít to a udělat ručně, pokud to budeme potřebovat.“

15. listopadu posádka Hopkins vypustila z Kennedyho vesmírného střediska NASA na Floridě kosmickou loď Crow Dragon, přezdívanou Resilience, a zahájila první plně funkční let kapsle posádky SpaceX. Jejich mise, známá jako Crew-1, následující den zakotvila na Mezinárodní vesmírné stanici.

Posádka Dragon Resilience vklouzla do bezproblémového dokování s předním portem modulu Harmony Space Station, na stejném místě, jaké kdysi používal při návštěvě raketoplánů. Pondělní přestupní manévr zastaví kosmickou loď Crew Dragon Resilience v podobném dokovacím portu nahoře nebo na vrchní straně modulu Harmony.

Pozemní kontroloři v ústředí SpaceX v Hawthorne v Kalifornii plánovali v neděli aktivovat a zkontrolovat systémy kapsle Crew Dragon.

„Neděle bude opravdu rušná, než půjdeme do přístavu,“ řekl Steve Stitch, manažer programu pro komerční posádky NASA. „Draka probudíme. Během těchto čtyř a půl měsíce (od dokování) bylo docela ticho.“

V den 141 své mise se Hopkins, Glover a Noguchi Walker vznáší ve své kosmické lodi počátkem pondělí a zavírají brány mezi Posádkovým drakem a vesmírnou stanicí.

Kosmická loď Crew Dragon Resilience má podle plánu vzlétnout z vesmírné stanice v 6:30 EST (1030 GMT). Několik minut předtím, než se kapsle oddělí od stanice, zahájí automatizovaný příkaz proces odpojení pupku a otevření háčků, aby umožnil posádce Dragon opustit dokovací port.

Zajímavostí je, že je to opravdu kombinace čtyř různých fází letu, které máme s autem. Hopkins řekl: „Existuje tedy základní metoda dekódování, kterou projdeme všemi stejnými kroky – budeme v pořádku – všechny stejné kontroly, jaké provádíme v běžný den. Zrušení dokování. “„ Právě jsme nasadili vlajku, která autu říká, že to bude spíše tah než běžný de-dock. “

Kapsle se podle Stitche zatáhne asi 60 metrů nebo 60 metrů a pomocí Dracových motorů letí z pozice před vesmírnou stanicí do polohy vyšší než komplex.

„Pak je tu další fáze vyřazování z provozu, kde … musí být obnoveny relativní navigační systémy, a proto se jedná o kritickou fázi,“ řekl. “Jakmile je to hotové, můžeme se připravit na tento kus přemístění portů. Poté, co nařídíme začátek dílu přemístění portů, jde z této přední dokovací osy do vysoké dokovací osy. V tomto okamžiku to připadá jako normální dokovací proces. Nové. “

Počítače posádky Dragon nasměrují kapsli na automatické spojení se špičkovým portem na jednotce Harmony v 7:15 EST (1115 GMT).

Stejně jako posádky Sojuzu směřující k přemístění, budou i dračí astronauti připraveni vrátit se na Zemi v případě problémů s opětovným připojením k vesmírné stanici.

„V tomto velmi krátkém časovém úseku probíhají tři nebo čtyři různé fáze cesty a vy stále máte možnost, že pokud se při pokusu o přistání něco pokazí, můžete jít domů,“ řekl Hopkins. “Takže musíme být připraveni jít také domů.”

„Je to tedy velmi zajímavá součást cesty a jsme velmi nadšení, že k tomu budeme mít příležitost, protože si myslím, že to bude náročné, ale myslím, že to bude skvělá schopnost přidat, zvláště s počtem různých typů vozidel, které v blízké budoucnosti představíme, “řekl Hopkinsovi. Spaceflight Now.

Astronautka NASA Kate Robins, která byla na palubě kosmické lodi Sojuz MS-17, když minulý měsíc změnila dokovací porty, uvedla, že přemístění „není jen zábavná jízda“.

„Je to veškerá zábava a práce v den vyjmutí z doku, plus veškerá zábava a práce v den doku,“ řekl Robins z nedávné zkušenosti. „Je to spousta aktivit. Ale je to tak skvělé a opravdu pěkný pohled na to, abyste se oddělili od svého auta, že jste ve svém domě měsíce a mohli se na něj dívat ze vzdálenosti 60 metrů.“

Pondělní přesun připraví půdu pro další misi posádky SpaceX, která zakotví v Front Harmony. Na misi SpaceX Crew-2, jejíž start je naplánován na 22. dubna z Kennedyho vesmírného střediska, nese velitel Shane Kembrah, pilot Megan MacArthur, japonský astronaut Akihiko Hoshid a evropský astronaut Thomas Pesquet.

Hopkins a jeho kolegové mají podle plánu dokončit svoji misi 28. dubna opuštěním vesmírné stanice a návratem ohnivého do zemské atmosféry, což vyvrcholí přistáním s padákem u pobřeží Floridy.

Jejich odvolání 28. dubna vyčistí horní přístav jednotky Harmony pro příjezd další nákladní mise SpaceX Dragon, která má být spuštěna 3. června. NASA chce, aby nákladní loď Dragon zakotvila v Harmony’s Peak Harbor, v dosahu vesmírné stanice. Kanadské robotické rameno, které bude extrahovat novou dvojici solárních polí z drakova trupu za účelem modernizace energetického systému v orbitální laboratoři.

Hopkins v pátek prohlásil: „Chystáme několik velkých milníků, takže se nedostaneme do styku s benzínem a nezapomeňme na míč.“

