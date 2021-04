Movers & Shakers | 16. dubna 2021

Stěhováci a třepači se dnes točí kolem: Seznamte se se dvěma novými nizozemskými členy Evropského parlamentu, výbory PECH a CONT, a zvolte nové místopředsedy a nového zástupce generálního ředitele v GŘ ENER, prvního ze série “ německých voleb 2021“. Ministři zdravotnictví v členských státech opouštějí svá místa, z nichž poslední jsou komise a jmenování Veřejné záležitosti a další!

Evropský parlament

Přicházející

Parlament vítá dva nové nizozemské členy, Michel Hoogeveen (ECR, NL) A Thijs Reuten (S&D, NL). Hoogeveen A Reuton Nahrazuje Dirk Jan Epink A Kate Berry Postupně poté, co se tento začátkem měsíce ujal role v nově zvolené nizozemské vládě.

Bývalý konzultant v oblasti rizik s KPMG, Huogevin Nedávno získal zkušenosti v Parlamentu díky práci politického poradce a tiskového referenta v kancelářích poslanců EP Dirk Jan EpinkA Rob Ross A Rob Rockin (Všechny pokladny). Huogevin Je také členkou státních provincií strany JA21 a jako taková je mluvčí Evropské unie, mezinárodních záležitostí a kulturního dědictví.

Thijs Reuten Má také rozsáhlé zkušenosti v záležitostech Evropské unie jako bývalý politický poradce Francie Timmermans, Současný viceprezident Evropské komise na ministerstvu zahraničí v Haagu. Od roku 2010 do roku 2018 Reuton Byl místním radním pro městské bydlení a územní plánování s městem Amsterdam. Reuton Řekl, že jeho prioritami v parlamentu budou zahraniční politika, spravedlnost a vláda zákona.

Výbory a delegace

Výbor pro kontrolu rozpočtu (CONT)

Petri Sarfama (EPP, FI) Byl zvolen čtvrtým viceprezidentem. Když byl zvolen, Sarvama Řekl, že hledá příležitost „mít širší dopad na zdraví a efektivitu výdajů EU“, protože občané budou vůči výdajům kritičtější. Dodal, že miliardy v balíčku obnovy by měly být použity na projekty, které podporují ekonomický růst a zotavují se z Corony. Finský parlament je také členem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) a Rozpočtového výboru (BUDG).

Výbor pro rybolov (PECH)

Na schůzi výboru 12. dubna Maria da Graça Carvallo (EPP, PT) Byl zvolen aklamací za čtvrtého viceprezidenta, který jej nahradil Claudia Monteiro de Aguiar (EPP, PT). O jejím zvolení Da Graça Carvallo Uznávám výzvy, kterým odvětví rybolovu čelí, zejména nutnost provádět politiky, které vyvažují dlouhodobou udržitelnost mořských a mořských zdrojů a zachování a posílení hospodářských činností. Řekla, že bude „bojovat za vyvážená řešení založená na vědeckých poznatcích“. Emeritní profesor na Instituto de la Polytechnique de Lisboa, Lisabonská univerzita, Da Graça Carvallo Má více než 30 let zkušeností v oblasti výzkumu v oblasti energetiky, změny klimatu a vědy, technologie a inovační politiky. Během svého předchozího funkčního období v parlamentu (2009–2014) Da Graça Carvallo Byla zodpovědná za konkrétní program implementace HORIZON 2020. V roce 2011 jí byla udělena Cena nejlepšího europoslance v oblasti výzkumu a inovací. Nedávno byl jako zpravodaj strategické agendy Evropského inovačního a technologického institutu schválen návrh na vytvoření inovační a znalostní společnosti (KIC) zaměřené na všechna témata související s vodou, včetně moře.

Evropská komise

Skříně komisaře

Alicka SimkicBývalý vedoucí delegace Evropské unie v Rusku je novým předsedou vlády komisaře pro krizové řízení Janez Lenarchic, Vyměnit Matjai Mlajaj.

Fernando Andersen Guimarães, Asistent profesora evropské a globální diplomacie na Vesalius College a bývalý vedoucí politické koordinace v Evropské službě pro vnější činnost (EEAS), nastoupil do kanceláře prezidenta Ursula von der Leyen Jako diplomatický poradce.

Florentský Hopmeyer Připojte se také Von der LeyenJako člen vlády pro zotavení a odolnost a bude odpovědný za zařízení pro obnovu a odolnost a evropskou učebnu.

Poslední nový přírůstek do Von der Leyen Rada ministrů Eva Schultz, Která zahájila svou novou roli politického koordinátora předsedy vlády, aby ji nahradila Sonya Villa Nunez. Bude odpovědná za analytickou podporu a briefingy pro předsedu vlády a koordinaci politických priorit. Před touto rolí Schultz Pracoval jsem se stálým švédským zástupcem v Evropské unii a poradcem pro spravedlnost a vnitřní věci.

Generální ředitelství a služby

Energie (energie)

Michild Forsdorfer Jmenován zástupcem generálního ředitele odpovědným za koordinaci spravedlivého a čistého přechodu energetiky a mezinárodních záležitostí jako součást evropské zelené dohody. Wörsdörfer Má více než 26 let zkušeností s UNHCR a naposledy zastával pozici ředitelky společnosti Equitable Transition, Consumers, Energy Efficiency and Innovation na GŘ ENER v letech 2017 až 2018. Od roku 2018 zastává pozici ředitelky „Sustainability, Technology and Outlook “v Mezinárodní energetické agentuře v Paříži. Datum účinnosti termínu je ještě třeba určit.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Jean-Philippe Lennard Opustil svou pozici poradce znalostního centra v okrese C (Centrum znalostí o boji proti podvodům) a opustil neobsazenou pozici.

Informatika (DIGIT)

Pierre Charlier Nahrazuje Produkoval Ewartz Jako vedoucí oddělení A2 (rozpočet a finance) jako zástupce.

Služba mluvčích (SPP)

Alvaro Rangel Hernandez Je novým tiskovým mluvčím pro obchod nahrazen? Sophie Dirven. Předchozí fáze služby, Wrangel Absolvent Vysoké školy Evropy, kde studoval evropská politická studia a správu věcí veřejných. Před nástupem do SPP Wrangel Byl koordinátorem pozic a konferencí ve Výboru pro stážisty Evropské komise.

Veřejné záležitosti

Specializovaná výživa v Evropě

Bingo hvězda Byl jmenován prozatímní generální ředitel.

Nealkoholické nápoje UNESDA Europe

Ines Rebelo Jmenován novým komunikačním manažerem. vzpoura Dříve působil v mezinárodní letištní radě.

Německé volby 2021 – Zůstaňte informováni o kandidátech a mnohem více!

Německé federální volby 26. září znamenají konec jedné éry a začátek nové éry největší evropské ekonomiky. Angela Merkelováje Rozhodnutí neusilovat o páté funkční období znamená, že Německo bude mít poprvé za 16 let nového kancléře. Kromě změny na summitu existují také velké otázky ohledně budoucnosti takzvané vládnoucí velké koalice složené z Křesťanskodemokratické unie, Křesťanské sociální unie a Sociálně demokratické strany.

Bude k dispozici v příštím vydání Movers and Shakers

V nadcházejících týdnech budeme sestavovat některá z nejdůležitějších jmen, na která si při přípravě voleb dávejte pozor. Příští týden bude v centru pozornosti ministr financí a sociálně demokratický kandidát Olaf Scholes Oznámil to a potvrdil generální ředitel sociálně demokratické strany v srpnu loňského roku.

Národní zprávy

Rakousko

Ministr zdravotnictví Rudolf Start V úterý rezignoval a jako důvod svého rozhodnutí uvedl únavu a vyčerpání. StartKdo je ministrem zdravotnictví od ledna loňského roku, nahradí jej Wolfgang Macstein. Kámen proti komárům Je praktickým lékařem a členem Vienna Medical Association.

Česká republika

Česká vláda je v současné době v pohybu po ministrovi zdravotnictví Jan Platney To bylo nahrazeno sWater Arenberger Minulý týden tento krok rychle následoval odvoláním ministra zahraničí Tomash Petrich v Pondělí. Rozhodnutí o odebrání Patricie Převzal místopředseda vlády Jan Hamatchik Kdo byl v pondělí zvolen do čela českých sociálních demokratů. Patricie Běžel proti Hamá .ek Vedení strany. Funkce ministra zahraničí zatím nebyla obsazena, ale spekuluje se, že by mohla být obsazena Jacob KulhanekSoučasný náměstek ministra vnitra.

Současně česká komunistická strana stáhla podporu menšinové vládě, tedy předsedovi vlády André Babis Již nemá parlamentní většinu. S pouze 93 křesly ve Sněmovně reprezentantů s 200 místy by hlasování o nedůvěře mohlo vést k pádu vlády.

Rumunsko

premiér Florin co Vyhodil ministra zdravotnictví Vlad Voiculescu O řešení pandemie COVID-19. Vedoucí politické aliance USR-PLUS a místopředseda vlády Dan Barna Dokud nebude vybrán jeho nástupce, bude zastávat funkci prozatímního ministra zdravotnictví.

