Rumor: Switch Online Datamine odhaluje plány na „nejméně“ 38 her N64 a 52 titulů Sega Genesis

Včera Nintendo spustilo svou službu Switch Online ‘Expansion Pack’. Obsahuje devět her N64 a 14 her Sega Genesis/Mega Drive – co je tedy na obzoru po těchto úvodních představeních?

Zatímco Nintendo škádlilo několik her přicházejících do služby Nintendo 64 v blízké budoucnosti, jako je The Legend of Zelda: Majora’s Mask A F-Zero XZdá se, že je toho na cestě hodně. Podle dataminera MondomegaPro službu placeného předplatného je plánováno minimálně 38 her N64 a 52 her Sega Genesis/Mega Drive.

Mega Drive se ukázal být mnohem zajímavější. 52 alespoň tady! pic.twitter.com/sjVw5SovJZ– MondoMega (Mono_Mega) 26. října 2021

Stejný datový faktor také ukazuje, jak pravděpodobně se v budoucnu objeví více jiných platforem než tyto dvě. Některé z předchozích platforem, o kterých se hovořilo o službě, zahrnují Barevné tituly Game Boy a Game Boy.

“A pokud vás stále zajímá, jaké další platformy NSO jsou jiné než tyto dvě, podívejte se na první počet herních ID pro každou platformu. N64 je 3, MD je 5; SNES bylo 2, můžete vidět, co to znamená.”

Které hry pro Nintendo 64 a Sega Genesis/Mega Drive byste rádi viděli v Switch Online? Zanechte komentář níže.