Lov duchů na obloze a hledání toho, co dělá jejich barvy

Někteří vědci však uvedli, že ze zjištění nové studie by nemělo být vyvozováno příliš mnoho závěrů.

„Minerální relikvie jsou zajímavé, ale varoval bych, že to byla jen jedna událost,“ řekl. Chris Vagaski, výzkumník z University of Wisconsin-Madison, nebyl zapojen do nové práce. Aby zjistil, zda jsou všichni duchové duchové pohánění železem, dodal: „Bylo by hezké vidět výsledky od více duchů.“

Nepochybuje o tom, že hon na duchy a další TLE ​​budou pokračovat – především proto, že tito duchové jsou ze své podstaty klamní.

„Je opravdu neuvěřitelné si myslet, že během bouřky se toho děje mnohem víc, než můžete vidět nebo slyšet,“ řekl Dr. Vagaski.