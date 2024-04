„Jungle Killer“ Radima Spaška odhaluje mysl zabijáka

4. 9. 2024 – Česká krimi série pokračuje dramatem o muži, který zvítězil Kdo chce být milionářem? Následující rok byli bez provokace zabiti tři nevinní lidé

Zabiják džungle Napsal Radim Špaček (© Vernes)

Vlna skutečných kriminálních dramat v České republice nevykazuje žádné známky ústupu. Po místní premiéře filmu Manželé Stodolovi diváci se brzy dočkají dalšího místního skutečného kriminálního filmu, Zabiják džungle. Tento poslední záznam je v režii Radim Spasíkproslulý slavným dramatem Chůze velmi rychle ponoří se do roku života českého sériového vraha Viktor Kalivoda. Scénář napsal Zdeněk Hollýbývalý děkan FAMU a producent filmu prostřednictvím své společnosti Vernes, která jej vedle sebe režíruje Jana Brožková.

Kalivoda zůstává záhadnou postavou. Jeho nejveřejnější vystoupení přišlo, když se podílel na české verzi televizního pořadu Kdo chce být milionářem?Vyhrál asi 23 500 eur. V šokujícím zvratu událostí, následující rok, 2005, byli v lese zabiti tři lidé. Kalivoda, který měl IQ 130, nikdy neodhalil své motivy za vraždami a nakonec ve vězení spáchal sebevraždu.

Navzdory své inteligenci se Kalivoda vyznačoval zřetelným nedostatkem empatie, citového odstupu a sebestřednosti, přesto u něj nebyla diagnostikována žádná významná duševní porucha, která by mohla vysvětlit jeho ohavné činy. Zaujal ho osud Olgy Hepnarové, těžiště prvního celovečerního filmu Jsem Olga Hypnarová Napsali Thomas Weinrib a Peter Kazda. Hollý a Šabaček přepracovali kauzu Kalivoda, která rozpoutala debaty o regulaci zbrojních licencí v České republice, jako „vražednou road movie“ s jednoduchým přístupem kriminálního dramatu. Vyprávění rekapituluje cestu hlavního hrdiny od neúspěšného pokusu o sebevraždu na mostě k jeho poslední sebevraždě ve vězení, sleduje Kalivodovu cestu od vítězství v kvízu až po systematické narušování jeho morálních hranic, které vyvrcholí třemi vraždami.

„Postava se tak stane plátnem, na které si diváci mohou promítat své strachy, obavy a zlé motivy. Pevně ​​věříme, že bez snahy o dosažení určitého stupně porozumění se fenomén osamělé střelby, který sužuje Západ na Západě posledních pár desetiletí nezmizí.Cílem filmu je odhalit podrobnosti a fakta, která o případu dosud nebyla zveřejněna.

Michal Palkář (Jan Balaš ) vede obsazení jako stejnojmenný zabiják Jaroslav Mendel, Thomas Drabella, Marie Turková, Andrej Tuader, Eliška Basušová, Martin Janusz, Eliza Ruth, Lukács Finklik, Martin Davidic A Jerry Krall Také na palubě. Rumunský kameraman Oleg Mutu (4 měsíce, 3 týdny a 2 dny ) filmový objektiv, s Jaroslav Kaminský (Ida ) Provádění editačních úkolů. „Když jsem se na film díval po mnohonásobně, uvědomil jsem si, že v nás vyjadřuje i jakousi bezmoc. jak by to bylo [this can be a] Někoho, kdo vypadá tak normálně, jako jeden z nás, že když ho potkáme na ulici, nevšímáme si ho, nebo se usmějeme a pozdravíme? „Pro mě je to konkrétně o beznadějném nedorozumění a vlastně o nemožnosti porozumění,“ říká Špaček. Mezi tímto prvotním nápadem a dneškem uplynulo dvanáct let. Nejde o klasický dramatický film, v němž postavy interagují způsobem, který odhaluje jejich motivaci či vnitřní já, ale spíše o observační film. „Necháme proto prostor pro názor diváka,“ dodává Holly. Premiéry po celé České republice jsou naplánovány s besedami s tvůrčím týmem, slavnými psychology a skutečnými vyšetřovateli, kteří se případu účastní.

Zabiják džungle Produkuje ho Vernes (Česká republika), koprodukce České televize, BFILM (Slovensko), Kijora Film (Polsko) a Avanpost Media (Rumunsko). Film získal podporu od Fondu českého filmu, Slovenského audiovizuálního fondu a Fondu českého filmu Audiovizuální fond Praha A Polský filmový institut. Vernes se stará o české uvedení v kinech, Forum Film pokrývající slovenské území. Premiéra v obou zemích je naplánována na 25. dubna. Film bude mít světovou premiéru v Brazílii Tak se vraťMezinárodní filmový festival Porto Alegre, který začíná 11. dubna.