Michael Caine říká, že jeho poslední film je jeho poslední, ale neodešel do důchodu

Po šesti desetiletích podnikání Michael King Dostal důchod. Vystupuje v rádiu BBC Recenze filmu Kermode a Mayo program, řekl herec To je jeho aktuální film Nejlepší prodejci Pravděpodobně bude poslední.

Mid-budget comedy-drama, ve kterém hraje excentrického, samotářského autora, který zatočí s moderním vydavatelem Aubrey Plaza“Ukazuje se, že to je pro mě poslední část,” řekl. Dvojnásobný vítěz Oscara za nejlepší vedlejší roli (např Hana a její sestry A Pravidla domu pro jablečný džus) komentoval „Nepracoval jsem dva roky a mám problém s páteří, který postihuje nohy, takže nemohu dobře chodit.“

Ačkoli má další díla, která byla dříve zfilmována Nejlepší prodejci Který ještě nebyl zveřejněn, včetně českého historického filmu Středověk, opakujte pro osy Simon Mayo že “věří.”[s Best Sellers] Byl by to jeho „poslední film.“ Dodal: „Po dva roky nebyly upřímně žádné nabídky, protože nikdo nenatočil žádný film, který bych chtěl.“

Herec, který přijal publikum kina dva tisíce ke mě Zulu“Dodal:” Víš, že jsem 88. S 88letým vedoucím mužem neplynou žádné přesné texty, víš? “

Kane, který vydal řadu úspěšných knih o Hollywoodu a hereckém řemesle, se v poslední době začal věnovat fantasy. Během epidemie napsal senzační příběh s názvem Pokud nechceš zemřít, který je připraven k vydání. “Moje profese – můj život byl každý den se 150 lidmi. Takže teď si sednu, abych něco udělal sám. A myslím, že to je vše,” Řekni NPR o spisovatelově životě a zároveň mazaně cituje frázi, která je s ním navždy spojena jako mladý muž.

Ale pak přijde transformace! Brzy poté, co vyšel tento příběh, zástupci Kanea řekl zábal Slovo odchod do důchodu může být příliš silné. Obchodní deník napsal, že potvrdili, že Kane „úplně neodešel do důchodu“. (VF Můžete se obrátit o další vysvětlení.)

O tom nikdo nepochybuje Christopher Nolan připravovat se Životopis V J. Robertovi Oppenheimerovi může být alespoň prostor pro Caineovu rychlou show. Ti dva spolu pracovali na devíti předchozích projektech. (Jiný než Michael Caine může prodávat písmo jako MezihvězdnýBudu řešit gravitační problém?)