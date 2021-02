Wolfpack Soft Shutdown Gardner-Webb ve dvojité hlavě | Sportovní

Softbalový tým Severní Karolíny zvítězil v sobotu 27. února na stadionu Del Softball 6: 0 a 7: 0 s Gardiner Webb Ronen Bulldogs. Dvojice zápasů viděla několik startů v balíčku, když debutovala pravá útočníčka Brooklyn Lucero ve skupině a nováček Kylie Lambrecht dosáhl svého prvního skupinového úderu.

V prvním ze dvou zápasů se objevil levý zápatí Sam Grace, přezdívka „Raiders“, která se v neúspěšném pokusu postavila poté, co se Sydney Nester, student druhého ročníku červeného dresu, v pátek, únor, zúčastnil čtyř běhů softball bez úderu 26. Ve vítězství 4: 1 nad státem. Grace by nakonec umožnila jeden úder šesti koly zastávek.

Severní Karolína zahájila časný ofenzivní začátek, když byla fotbalistka Angie Rizeová v Červené karkulce domácí dvojzávodem ve spodní části první.

“Jakmile se tam dostaneme.” [home runs] Trenérka Jennifer Patrick Swift řekla: „Hned na začátku bude výzvou ve hře, abychom zjistili, kdo ji zasáhne příště a kdo více.“ „Vždy se snažíme zasáhnout dlouhý míč, takže když střílíte šest za jeden den, je to určitě dobrý způsob, jak to udělat.“

Gardner-Webb nechal v průběhu hry na základně devět soutěžících, ale podařilo se mu sebrat úder, než to skončilo. Poté, co odpálil vedení páté směny a Runnin ‘Bulldog bunt, aby postoupil běžce na druhé místo, Gress povolila svůj první zásah ze hry na kámen.

Nebyl čas na to myslet, protože Graceina druhá odpolední rally nesla pravidla pouze s jedním východem. Grace kopal a dal další dva hitters pryč na stávku a pak vyrazil z centra uniknout přetížení.

Patrick Swift řekl: „Měli jsme několik obranných faulů a tento druh to znesnadnil …“ “[Gardner-Webb] Celý den na ni nekřičel, takže to bylo v pořádku. Dali míč do hry o něco víc a my jsme byli trochu po vybalení z krabice, ale bylo rozhodně hezké vidět, jak se vrátil a dokončil tu roli. [freshman left-handed pitcher Estelle Czech] Vstoupit a zavřít vše. “

Wolfpack znovu posunul útočný klíč ve spodní části šesté směny a skóroval ještě dvakrát. Mladík z Redshirt Carson Shanner kouřil první hřiště z rámu přes zeď, aby prodloužil náskok na 3: 0. Poté, co Grace s pokutovým kopem a nováčkem v Red Riding Hood dosáhla první základny, Libby Whitakerová táhla chůzi s úderem, rozběhnuté hřiště postavilo oba běžce do středu skórování nováčka Sama Sacka v Red Riding Hood. Nepochybně SAC trefil čtyřnásobek Pager nad středovým plotem pole, aby zdvojnásobil náskok Bucka na 6-0.

Češi by osvobodili Grace v sedmé směně a skórovali ve dvou zápasech, aby zajistili vítězství země 6-0.

Poslední zápas dvojité hlavičky zaznamenal pozoruhodný výkon z lukostřeleckého okruhu, když se Lucero poprvé představila ve skupině. Rodák z Colorada ji nezklamal, když zahodil pět kol uzamčení.

Lucero řekl: „Byl jsem na sebe dnes hrdý, protože jsem v tomto semestru tvrdě pracoval.“ „První semestr byl náročný, protože jsem se sem dostal, ale jsem na sebe rozhodně hrdý a na to, jak tvrdě jsem za poslední dva měsíce pracoval.“

Během několika prvních směn je Lucero uzamčen v džbánovém duelu. Pravá střelec Gardner-Webb Brooke Perry zahajuje druhou hru Runnin ‘Bulldogs. Whigové vypnuli netopýry v první a druhé polovině, než Perry začala ve třetí polovině ukazovat praskliny na štítu.

Vrchol týmu Wolfpack oživil jeho útok na třetím místě. Tyana Forbes z týmu Redshirt úderem otevřel míč přes levou stranu pole jedním východem. Rookie eskortní hráč Laine Marak běžel za Forbes, než nováček v červeném dresu Logan Morris vystřelil Homera dvoustupňovým rovně do středu, čímž dal státu vedení 2-0.

Po zápase 1-2-3 z Lucera na vrcholu čtvrtého místa si Severní Karolína přidala náskok své skupiny dvojitým pochodem ve spodní části rámu, čímž svůj náskok zdvojnásobila, když Lambrechtová skórovala svůj první skupinový kop jiným stylem. Běžte dvakrát domů.

“[Lambrecht] „Je to úžasné dítě,” řekl Patrick Swift. „Zná tu hru.” „Je pracovitá a klidná pracovnice. V zákulisí velmi tvrdě pracovala … Bývala jak ve dvouhře, tak ve dvouhře, a když se sem dostala, [said]„Ne, můžeš zasáhnout dům. Míč vám může odletět z rakety. Posledních pár týdnů tomu opravdu začíná věřit, takže vidět, jak se to stalo a všechno, co se pro ni spojilo, bylo pro ni velmi vzrušující.“

Sam Ross z Young Redshirt si dával pozor, aby nezůstal mimo bodovací událost navzdory svému neobvykle působivému výkonu, a svou rychlostí pomohl smečce zajistit její páté kolo dne.

Balíček nenechal benzín ani v E setu a přidal další dvě hry k vedení 7-0. Tato útočná vlna zahrnovala také dlouhý míč, protože Rize odešel o yardy, aby dosáhl skóre 6-0. State využil několik dalších zásahů do jednoho jádra, aby získal další směnu, když Morris vyrazil domů na přihrávku a přidal to sedmé kolo.

„Vždy se snažíme mít další pravidlo a mít takřka volnou základnu,“ řekl Patrick Swift. “Těšíme se, až si přečteme koule, těšíme se, až si přečteme změny, a myslím, že jsme toho dne odvedli opravdu dobrou práci.” [the ball] Ve vzduchu, pokud si myslíte, že ho můžete porazit při příštím pravidle, jednoduše ho zatlačte a oni to udělají. Myslel jsem, že jsme opravdu soustředění a ostražití a očekáváme pravidla, místo abychom dnes reagovali. “

Lucero zakončí svůj debut po pěti kolech softballu, v němž se znovu objeví Češi, kteří zahájí šesté kolo. Češi předali dva samostatné jednotlivce, než Patrick Swift navštívil kopec, aby si promluvil. Češi se brzy vzchopili a poslali míč Mauriceovi, který vylezl na třetí základnu, aby si vzal sílu, a nejprve střílel na dvojitou hru. Češi poté odešli z posledního úderu v úderech, aby unikli nepřehlédnutelnému duu.

Jen vaše normální hraní double 5-3. 💻 https://t.co/DGQ3Czz3YF pic.twitter.com/z44Q0v3vnu – NC State Softball (PackSoftball) 27. února 2021

V konečném nastavení se o podnik postarali Češi a zastavili Runnin ‘Bulldogs na vítězství 7: 0 nad Wolfpackem.

„Pracovali jsme tvrdě, [assistant coach Chelsea Wilkinson] Jak řekl Patrick Swift ve snaze urychlit to zpět. „To jsme dokázali udělat za poslední dva týdny. Rozdíl mezi její první cestou, když hodila 61 a 63 [miles per hour] Dnes hodí 65 [miles per hour] Velký rozdíl, zejména z levé strany. Viz tým 61 a 63 [miles per hour] každý den. Když můžete hodit 65 [miles per hour]-Změňte rychlosti pomocí různých nabídek a využijte změny, které je učinily efektivnějšími, takže jsme rádi, že jejich rychlost obnovíme. “

Patrick Swift byl spokojen s víkendovými velkými vítězstvími poté, co čtyři z prvních šesti zápasů skupiny zajistily jedinou polovinu.

Je to jedna z věcí, na které nezáleží, “řekl Patrick Swift. „Samozřejmě se snažíme skórovat hned na začátku. Očekává se to s naším týmem a silou, kterou máme. Zároveň pracujeme na tlačení plynu. Když vstaneme na pár brzy … my chtějí mít možnost zavřít hry a zavřít dveře, až na to máme. “Schopnost to udělat.”

Wolfpack ukončí svoji sérii proti Gardner-Webb v neděli 28. února v Dail Softball. Hra bude vysílána v poledne na ACC Network Extra.