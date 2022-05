Srí Lanka, Česká republika a mnoho dalších zemí, které změnily svá jména

Existuje mnoho faktorů, které mění název země. Změnu názvu může ovlivnit oddělení jeho minulých vazeb, vzpomínka na konkrétního vůdce, geografické rozdělení, války a mnoho dalších. Do jisté míry také určuje směr pro nové pojmenování.

Ze 195 zemí světa mnohé přijaly nový název již dávno, zatímco jiné země tak možná učinily nedávno. Oficiálně změnit název země však není snadné.

Vládní diskuse na vysoké úrovni vyžadují konsensus a různé diskuse většiny, s výjimkou vysokých nákladů. Kromě nich jde o další záležitosti, jako je změna SPZ, změna vládních hlavičkových papírů a oficiální identity, změna vojenských a sportovních uniforem a zejména změna místních měn.

Navzdory těmto problémům se vyskytly případy, kdy země změnily své názvy z důvodu absolutní potřeby.

Podívejte se na země, které v průběhu času změnily své názvy

Republika Makedonie Severní republika Makedonie

Obrázek: Díky Diego Telso, CC BY-SA 3.0Prostřednictvím Wikimedia Commons

Republika Severní Makedonie je jednou z posledních zemí, které vstoupily do Společnosti národů, která změnila svůj název. Dne 13. února 2019 přijal národ svůj současný název a mohlo k tomu přispět mnoho politických faktorů.

Po nezávislosti na Jugoslávii v roce 1990 přijala tehdejší Makedonie název Republika Makedonie, ale byla zapletena do přerušených vztahů se sousedním Řeckem. Je to proto, že Řecko se v jeho severní části jmenuje Makedonie, která zahrnuje jeho druhé největší město Soluň a Filipíny zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. V důsledku toho bylo Řecku, které je rovněž členem NATO, zabráněno ve vstupu do aliance severní Makedonie. Oficiální název země byl změněn kvůli napjaté geopolitické situaci.

Státní mluvčí Miles Poshchakovsky upřesnil, že zemi lze stručně označit jako Severní Makedonii. Dodal, že oficiálním jazykem země je i nadále makedonština a že občané jsou označováni jako Makedonci namísto severních Makedonců.

Z Holandska do Holandska

Obrázek: S laskavým svolením Ethan Hu / @ethanhjy / Unsplash

Nizozemsko se oficiálně přestěhovalo do Nizozemska v roce 2020 pro snadné uznání na mezinárodních kulturních a sportovních akcích. Je to v podstatě marketingový tah na posílení obchodu země. Holandsko má dvě provincie – Severní a Jižní Holandsko a Nizozemsko, které tuto propast překlenuje.

I když jeho oficiální cestovní a informační web se bude nadále jmenovat Holland.com, Její logo bylo změněno na Orange NL s motivem tulipánů as ním zmiňované Nizozemsko. Všechny oficiální dokumenty a odkazy používají k oslovení země Nizozemsko.

Náklady na přejmenování jsou přibližně 319 000 USD (přibližně 24 323 721 Rs).

Od Svazijska po království Eswatini

Obrázek: S laskavým svolením Sarah Atkins, CC BY 2.0Prostřednictvím Wikimedia Commons

V roce 2018 Svazijsko změnilo svůj název na Království Eswatini. Ve snaze vymýtit koloniální minulost země za vlády Spojeného království král Mswati III vyhlásil v dubnu 50. Den nezávislosti země.

V projevu k národu řekl, že mnoho zemí po získání nezávislosti přijalo své dřívější jméno a to byl hlavní důvod změny. Navíc si ho turisté v mnoha případech pletou se Švýcarskem, které se nachází v Evropě. Jihoafrická země sousedí s Jihoafrickou republikou na východě a nachází se jižně od Krugerova národního parku.

Swatini, což znamená ‚Země Svazijců‘, je švýcarský překlad lidového jazyka země.

Česká republika přijala Československo

Obrázek: Děkuji асенко, CC BY-SA 3.0Prostřednictvím Wikimedia Commons

Díky marketingovým snahám různých společností přijala Česká republika v červenci 2016 Czechia jako svůj zkrácený název registrovaný v Organizaci spojených národů s odkazem na Francouzskou republiku jako Francii. Oficiálním názvem nadále zůstává Česká republika, což je pouze krátký název. Rozhovory probíhají již více než dvě desetiletí, protože oficiální systémy pomáhají lidem snadno zmínit jednoduchý a jednoslovný název na mezinárodních arénách a sportovních akcích.

Po zadání jména do databáze OSN úřady vyzvaly anglicky mluvící země, aby v rámci svého běžného užívání používaly jméno Chekia. Čeština je snadno vyslovitelná ve všech šesti úředních jazycích: angličtině, francouzštině, ruštině, čínštině, španělštině a arabštině. Vyslovuje se jako CHEH-khiyah nebo CHEK-iyah.

Ve skutečnosti je název Česká republika také zcela nové slovo. Oddělením Evropy od habsburské monarchie vznikl v roce 1918 Svaz provincií, známý jako Československo. Při rozpadu Sovětského svazu bylo Československo v roce 1993 rozděleno na Slovensko a Českou republiku.

Irská nezávislá vláda do Irska

Obrázek: Courtesy Sean Kurian / @ sean189 / Unsplash

Irská vláda přerušila veškeré styky se Spojeným královstvím a změnila svůj název na Irsko resp Iyer V místním jazyce v roce 1937. Země je dva roky ve válce s Anglií a ve snaze zničit minulost země změnila svůj oficiální název.

Přestože země získala nezávislost na Britském impériu v roce 1922, její ústava byla přijata v roce 1937 a dává jí nový oficiální název – Irsko.

Z Barmy do Myanmaru

V roce 1989 změnila vedoucí vojenská vláda země svůj název z Barmy na Myanmar. Bylo to provedeno proto, aby byla asijská země chráněna před psaním jejího názvu v místním jazyce. Vládnoucí vojenská junta po roce násilného povstání oficiálně změnila svůj název. Změnilo nejen název země, ale také jméno jejího bývalého hlavního města z Rangúnu na Yangon.

Ačkoli OSN a země jako Francie a Japonsko změnu podpořily, Spojené státy a Spojené království ji nadále označují jako Barmu. Je to prý kvůli tomu, že Spojené království neuznává vojenskou juntu.

Postupem let se postoj Washingtonu k této otázce zjemnil a při návštěvě země v roce 2012 tehdejší americký prezident Barack Obama při označení národa použil obě jména. Nicméně v roce 2021 prezident Joe Biden Zpráva byla zveřejněna Používá Barmu, ne Myanmar. Řekl: „Spojené státy během posledního desetiletí zrušily sankce vůči Barmě ve jménu pokroku směrem k demokracii. Pokud má být tento pokrok zvrácen, je třeba okamžitě přehodnotit naše zákony o povolení.

Zairská republika a Demokratická republika Kongo

Obrázek: Díky Vladhy Mbema / @vladhy_mbema / Unsplash

Tato středoafrická země prošla během své historie mnoha změnami názvu. Od roku 1885 do roku 1907, pod zrádnou vládou belgického krále Leopolda II., se stal známým jako Nezávislý stát Kongo. Později země dostala název Belgické Kongo, následovalo Kongo-Leopoldville.

V roce 1960, po vyhlášení nezávislosti, se země oficiálně stala Konžskou republikou. To je však také krátkodobé. V roce 1971, za vlády diktátora Mobutu Československo, byl název změněn na Republika Zair. Dalším názvem pro řeku Kongo je Zaire, což je možný důvod. Po jeho pádu byl název změněn zpět na Republika Kongo, která zůstává stejná.

Z Cejlonu na Srí Lanku

Obrázek: Díky Taria Diachenko / @ ddd4242 / Unsplash

Starověký Cejlon odvozuje svůj název od Portugalců, kteří ostrov objevili v roce 1505. Bylo to jméno země pod britskou nadvládou a dlouho po nezávislosti v roce 1948. V roce 1972 však královna Alžběta II. přestala být jeho politickým vůdcem a stala se národem. Republikánská ostrovní vláda se rozhodla změnit svůj název na Srí Lanka. Změna byla zavedena v roce 2011, 39 let poté, co se stala republikou, přičemž všechny odkazy na Cejlon byly odstraněny z oficiálních dokumentů, webových stránek a bankovek.

Tento současný název má také slušný podíl na historii. Ve starověkém eposu RámajánamJméno ostrova, kde král Asura Ravana zajal Seetha, se uvádí jako Lanka. Ke Srí Lance byla přidána předpona ‚Sri‘ znamenající jasná a krásná, která dala zemi její současný název.

Existuje mnohem více historických odkazů na jméno ostrova, jako je Thampapanni za prince Vijayi v roce 5 př.nl, Tabropane, jak jej vysvětlili Řekové v roce 4 př.nl, a Serendipity používané Peršany a Araby.

Demokratická Kambodža do Kambodžského království

Obrázek: S laskavým svolením Paul Szewczyk / Unsplash

Stejně jako Srí Lanka, i Kambodža prošla mnoha změnami názvu. Od roku 1953 do roku 1970 byla země známá jako Kambodžské království. Během režimu Rudých Khmerů až do roku 1975 byla přejmenována na Khmerskou republiku.

Za povstání komunismu v letech 1975 až 1979 byl národ také označován jako demokratická Kambodža. V návaznosti na to OSN. Pod mocí změn byl na krátkou dobu nazýván stát Kambodža a v roce 1993, kdy byla obnovena monarchie, přejmenován na Kambodžské království.

Kapverdy První Kapverdská republika

Obrázek: S laskavým svolením Christian Cacciamani / Unsplash

V roce 2013 Kapverdy oficiálně změnily svůj název na Cabo Verde Republic. Tato nová přezdívka byla v OSN zaznamenána pomocí celého portugalského pravopisu. Nový název namísto anglického překladu portugalského slova ‚Cabo‘, ‚Cape‘, vzdává hold portugalským námořníkům, kteří ostrov objevili v 15. století.

„Verde“ znamená zelený; Proto se název překládá jako „zelená čepice“. V souostroví 10 ostrovů uprostřed Atlantského oceánu žije více než půl milionu lidí.

Hero Image: Courtesy © Vyasaslav Arjenberg, CC BY 4.0, prostřednictvím Wikimedia Commons; Vybraný obrázek: Díky Tarii Diachenko / @ ddd4242 / Unsplash

