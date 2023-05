Recenze filmu ’65‘: Adam Driver bloudí prehistorickou pustinou

Mimozemšťan, který se zdánlivě srazil s moderními lidmi, přistál na Zemi před 65 miliony let 65, který se od čtvrtka otevírá v pražských kinech. Lehký na vyprávění, ale hlasitá atmosféra, tento příběh postrádá i přes sugestivní produkční design a poutavý hlavní výkon hvězdného Adama Drivera.

v 65Driver hraje vesmírného řidiče kamionu jménem Mills z planety Saumaris, který přijme dvouletý úkol platit za léčbu své nemocné dcery. To je zprostředkováno v úvodním tříminutovém prologu na pláži velmi podobné Zemi, kde učí svou dceru Nevin (Chloe Coleman) pískat a loučí se s manželkou (Nica King), která je po zbytek filmu zapomenuta.

Špatná zpráva pro zpáteční cestu: Ne za pět minut 65Millsova loď narazí do pásu asteroidů a zřítí se na Zemi. Všichni pasažéři jeho nákladu jsou při nárazu zabiti, až na jednu: malou holčičku jménem Koa (Ariana Greenblatt), která bohužel nemluví Millsovou severoamerickou angličtinou.

Loď se rozpůlila a 12 kilometrů daleko na vrcholu Mt. Jediný problém: Jak název napovídá, toto je Země před 65 miliony let a je plná zabijáckých dinosaurů. A asteroid, který způsobil vyhynutí dinosaurů, je jen několik hodin od přidání Millse a Koa na seznam obětí.

a to 65. Mills a Koa se potřebují dostat z bodu A do bodu B za pár dní, odrazit některé dinosaury a explodovat před vyhynutím. Naštěstí má Mills šikovnou laserovou pistoli, která dokáže zničit i ty největší predátory, i když pavouci, hmyz, pohyblivý písek a jeskyně jsou také pravidelnou hrozbou.

Navzdory tomu, co veřejnost od takových věcí očekává, 65 Na dinosauří akci je to docela jednoduché: Existuje jen asi 10–15 minut efektů stvoření, které většinou zahrnují nějaké otravné stvoření podobné dravcům, kteří vypadají jako velcí varani komodští, a velké finále T-Rexe. Ostatní dinosauři, včetně některých malých predátorů podobných Deinonychovi a pterosaurů podobných Dsungaripterus, byli k vidění jen krátce.

Taková škoda, protože zatímco dinosauři byli postiženi 65 Ne na něco takového Jurský Svět Filmy, je to mnohem lepší než to, co získáte na běžném originálu SyFy, což je lepší srovnání s ním 65Samostatný příběh. Bohužel je film stejně lehký na vývoj příběhu nebo akci postav jako na akci; Za deset minut přesně víte, kam jdete, žádné překvapení.

Ve většině příběhů tohoto druhu se náš neomalený a lakonický hrdina nejprve brání dětské nevinnosti svého společníka, ale nakonec si vytvoří hluboké, láskyplné pouto; Myslím, že Joel Poslední z násnebo Alan Grant Sama Neilla na začátku Jurský park.

v 65Mezitím se postava Drivera v první scéně pevně usadila jako laskavý, milující otec… který instinktivně lpí na osamělém cestujícím, který přežil, jako náhradník za svou dceru a důvod, proč pokračovat. Nejen, že se o jeho charakteru dozvídáme jen málo, ale na jeho osobní cestě není žádný oblouk.

65Lehké vyprávění by se dalo odpustit, pokud by bylo plné dinosauří akce, a jeho slabá akce by se dala odpustit, kdyby se jednalo o jemnější, akčnější příběh o přežití, když se naučíme starat se o tyto postavy a investovat do jejich cesty. Tady nám bohužel není moc co padnout do oka.

Skvěle natočené filmaři Scottem Beckem a Brianem Woodsem, kteří se podíleli na scénáři Klidné místo a režie Slasher 2019 strašitA 65 Má bohatou atmosféru a je dobře navržený, ale na příběhu by bylo potřeba trochu zapracovat. Z hlediska dinosauří akce na velkém plátně jde o umírněnou, ale uspokojivou výpravu, která vám alespoň povzbudí chuť na něco podstatnějšího.