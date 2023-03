Rakovina prostaty: Dlouhodobá studie potvrzuje, že většina mužů se může agresivní léčbě vyhnout nebo ji odložit

CNN

Většina mužů s diagnózou rakoviny prostaty může odložit nebo se vyhnout agresivní léčbě, aniž by to poškodilo jejich šance na přežití, podle nových zjištění z dlouhodobé britské studie.

Muži ve studii, kteří se se svými lékaři podíleli na monitorování nádorů prostaty s nízkým až středním rizikem – strategie nazývaná dohled nebo aktivní dohled – snížili riziko komplikací, které změní život, jako je enuréza a erektilní dysfunkce, které by mohly následovat po agresivní léčbě. Na rakovinu umírá více lidí než muži, kteří podstoupili operaci k odstranění prostaty nebo kteří byli léčeni hormonálními blokátory a ozařováním.

řekl hlavní autor studie Dr Faridi Hamdy, profesor chirurgie a urologie na Oxfordské univerzitě.

Další odborníci, kteří se výzkumu neúčastnili, se shodli, že studie byla uklidňující pro muže s diagnózou rakoviny prostaty a jejich lékaře.

„Když jsou muži pečlivě hodnoceni a jejich rizika jsou posouzena, můžete léčbu odložit nebo se jí vyhnout, aniž byste o léčbu přišli u významné části pacientů,“ řekl Dr.

Výsledky se nevztahují na muže s rakovinou prostaty, která byla v testech hodnocena jako vysoce riziková a ve vysokém stupni. Tyto agresivní rakoviny, které představují asi 15 % všech diagnóz rakoviny prostaty, řekl Hamdy, stále potřebují rychlou léčbu.

Pro ostatní však studie přidává k rostoucímu množství důkazů, které ukazují, že sledování rakoviny prostaty je správná věc, kterou je třeba dělat častěji.

„Co si z toho odnáším, je bezpečnost aktivního sledování pacientů,“ řekl Dr. Samuel Haywood, urologický onkolog z Clevelandské kliniky v Ohiu, který studii přezkoumal, ale nebyl zapojen do výzkumu.

Výsledky studie byly prezentovány v sobotu na výroční konferenci Evropské urologické společnosti v italském Miláně. Dvě studie o datech byly také publikovány v New England Journal of Medicine a doprovodném časopise NEJM Evidence.

Rakovina prostaty je Druhý nejčastější Rakovina u mužů ve Spojených státech kromě nemelanomových rakovin kůže. Asi 11 % — nebo 1 z 9 — amerických mužů bude během svého života diagnostikováno s rakovinou prostaty a celkově na ni zemře asi 2,5 % — nebo 1 ze 41 — podle National Cancer Institute. Na léčbu rakoviny prostaty se ve Spojených státech ročně vynaloží asi 10 miliard dolarů.

Většina karcinomů prostaty roste velmi pomalu. Nádoru omezenému na prostatu obvykle trvá nejméně 10 let, než vyvolá vážné příznaky.

Studie, která probíhá již více než dvě desetiletí, potvrzuje to, co mezitím vědělo mnoho lékařů a výzkumníků: Většinu rakoviny prostaty zachycují krevní testy, které měří hladiny proteinu zvaného prostatický specifický antigen, popř. PSA, který mužům během jejich života neublíží a nepotřebuje léčbu.

Muži by měli pochopit, že se toho v průběhu času hodně změnilo, řekl doktor Oliver Sartore, lékařský ředitel Tulane Cancer Center, a že lékaři od zahájení studie v roce 1999 zdokonalili svůj přístup k diagnóze.

řekl Sartore, který o studii napsal úvodník, ale nebyl zapojen do výzkumu.

Říká, že muži ve studii byli v raných stádiích rakoviny a často měli menší pravděpodobnost, že se u nich rozvine.

Nyní říká, že lékaři mají více nástrojů, včetně skenů MRI a genetických testů, které mohou pomoci vést léčbu a snížit nadměrnou diagnózu.

Autoři studie, aby rozptýlili obavy, že jejich zjištění nemusí být pro dnešní lidi relevantní, přehodnotili své pacienty pomocí moderních metod stagingu rakoviny prostaty. Podle těchto kritérií by asi třetina jejich pacientů měla středně těžké nebo těžké onemocnění, což nezměnilo závěry.

Když studie začala v roce 1999, rutinní screening PSA u mužů byl normou. Mnoho lékařů doporučuje každoroční vyšetření PSA u svých mužských pacientů starších 50 let.

PSA testy jsou citlivé Ale ne konkrétní. Rakovina může zvýšit hladiny PSA, ale také věci jako infekce, sexuální aktivita a dokonce i jízda na kole. Testy zvýšeného PSA vyžadují další hodnocení, které může zahrnovat zobrazení a biopsie k určení příčiny. Většinu času, všechny ty následné-up prostě nestojí za to.

„Obecně se má za to, že jen asi 30 procent jedinců se zvýšeným PSA bude skutečně mít rakovinu a z těch, kteří rakovinu mají, většina nepotřebuje léčbu,“ řekl Sartore.

během let, studia a modelování ukázal, že použití testů PSA pro screening rakoviny prostaty může způsobit více škody než užitku.

Podle některých odhadů až 84 % mužů s rakovinou prostaty identifikovanou rutinním screeningem nemá prospěch z odhalení rakoviny, protože jejich rakovina by nebyla smrtelná, než by zemřeli z jiných příčin.

Jiné studie odhadují, že asi 1 až 2 z pěti mužů s rakovinou prostaty jsou přeléčeni. Škody způsobené nadměrnou léčbou rakoviny prostaty jsou dobře zdokumentovány a zahrnují enurézu, erektilní dysfunkci a ztrátu sexuální potence, stejně jako úzkost a depresi.

V roce 2012 vlivná americká pracovní skupina Preventive Services Task Force radila jinak zdravým mužům Neprochází testy PSA V rámci svých pravidelných kontrol říkají, že škodlivost screeningu převažuje nad přínosy.

Nyní si pracovní skupina vybírá další Individuální přístups tím, že muži ve věku 55 až 69 let by se měli rozhodnout podstoupit pravidelný test PSA po pečlivém zvážení rizik a přínosů se svým lékařem. Doporučují proti screeningu na základě PSA u mužů nad 70 let.

American Cancer Society podporuje mnohé Stejný přístupa zároveň doporučuje, aby muži se středním rizikem promluvili se svým lékařem o rizicích a přínosech počínaje 50. rokem života.

Studie sledovala více než 1600 mužů s diagnózou rakoviny prostaty ve Spojeném království v letech 1999 až 2009. Všichni muži měli rakovinu, která nemetastazovala ani se nerozšířila do jiných částí jejich těla.

Když se připojili, byli muži náhodně rozděleni do jedné ze tří skupin: aktivní sledování nebo používání pravidelných krevních testů ke sledování hladiny PSA. radiační terapie, která využívá hormonální blokátory a záření ke zmenšení nádorů; Prostatektomie nebo operace k odstranění prostaty.

Kontrolní muži mohou během studie změnit skupiny, pokud jsou jejich rakoviny tak pokročilé, že potřebují agresivnější léčbu.

Většina mužů byla sledována přibližně 15 let a pro nejnovější analýzu dat byli vědci schopni získat následné informace o 98 % účastníků.

Do roku 2020 zemřelo na rakovinu prostaty 45 mužů – asi 3 % účastníků. Mezi těmito třemi skupinami nebyly žádné významné rozdíly v mortalitě na karcinom prostaty.

Muži v aktivní kontrolní skupině měli vyšší pravděpodobnost pokročilého karcinomu a vyšší pravděpodobnost metastázování než v ostatních skupinách. Asi u 9 % mužů v aktivní kontrolní skupině se rakovina rozšířila, ve srovnání s 5 % v ostatních dvou skupinách.

Truek upozorňuje, že i když to neovlivnilo jejich celkové přežití, šíření rakoviny není bezvýznamným nálezem. Může to být bolestivé a může vyžadovat agresivní léčbu v tomto bodě.

Aktivní sledování mělo oproti operaci nebo ozařování důležité výhody.

Když sledovali muže po dobu 12 let, vědci zjistili, že 1 ze 4 až 1 z 5, kteří podstoupili operaci prostaty, potřebovali nosit alespoň jednu vložku denně, aby chránili před únikem moči. Doktorka Jenny Donovanová z Bristolské univerzity, která vedla studii o výsledcích hlášených pacienty po léčbě, uvedla, že tato míra je dvakrát vyšší než u jiných skupin.

Postižena je i sexuální funkce. U mužů je normální, že s věkem klesá sexuální funkce, řekla, takže na konci studie téměř všichni muži hlásili sníženou sexuální funkci, ale jejich vzorce poklesu se lišily v závislosti na léčbě rakoviny prostaty.

„Muži, kteří podstoupili operaci, měli na začátku sníženou sexuální funkci a to pokračuje. Muži v radioterapeutické skupině viděli, jak jejich sexuální funkce klesla, pak se trochu zotavili, ale pak jejich sexuální funkce klesla a aktivní kontrolní skupina pomalu šel časem dolů,“ řekl Donovan.

Donovan řekla, že když dává svá data lékařům, poukazují na to, jak moc se od začátku studie změnilo.

„Někteří lidé by mohli říci: ‚No jo, ale my teď máme všechny tyhle nové technologie, nové léčby,‘ jako je radiační terapie s modulovanou intenzitou a brachyterapie a roboticky asistované operace prostaty,“ řekla, „ale ve skutečnosti další studie prokázali, že účinky na tyto funkční výsledky jsou velmi podobné účinkům pozorovaným v naší studii.“

Donovan a Hamby se domnívají, že závěry studie si stále zaslouží pečlivé zvážení mužů a jejich lékařů, když hodnotí rozhodnutí o léčbě.

„Doufáme, že kliničtí lékaři udělají tato čísla, která jsme prezentovali v těchto dokumentech, a podělíme se o ně s muži, aby muži nově diagnostikovaní s rakovinou prostaty mohli zvážit tyto kompromisy,“ řekl Donovan.