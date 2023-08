Volejbal Marquette a trenér Ryan Theis obsadili v anketě AVCA 12. místo

Trenér volejbalu Marquette Ryan Theis si za 10 let s programem nemusel nutně sestavit ten nejnáročnější plán nekonferencí.

Ví, že jeho tým je dobrý a chce vyzvat své hráče. zlaté orly Vstup do sezóny obsadil č. 12jejich nejvyšší předsezónní umístění v top 25 ankety American Volleyball Coaches Association.

MU zahájila svou sezónu v pátek proti č. 24 Western Kentucky ráno a Drakeovi odpoledne v Daytonu ve státě Ohio. Theis si myslel, že pravidelná sezóna – Golden Eagles také hrají v sobotu Dayton – by byla dobrá soutěž, jak věci začít.

Udává tón pro krutě těžký srpen a září.

MU vědělo od prosince, že se 13. září utkají s Wisconsinem na 2. místě na fóru Fiserv. Theis oslovil č. 5 v Pittsburghu ohledně přípravy seriálu home-and-home, takže Panthers přijedou 8. září do Al McGuire Center na otvírák domů MU.

Těžké zápasy se stále vršily. Theis naplánoval zápas v Kansasu, který je na hranici 25 nejlepších, pro rodáka z Missouri Carsona Murrayho, nejlepšího blokaře, a chtěl, aby si zahrál 16. Purdue.

„A tak to pokračovalo trochu víc a víc, a zatímco se to dělo, mluvil jsem o tom s týmem,“ řekl Theis po nedělní modrozlaté šarvátce svého týmu.

Tennessee, který byl také blízko k získání dostatečného počtu hlasů, aby se dostal do Top 25, hrál Loyola v Chicagu a chtěl se připojit k Milwaukee.

trenér Oregonu Matt Ulmer, Rodák z Kenoshanechal deváté Ducks udělat výlet do Pittsburghu a také se chtěl zastavit v centru Al McGuire.

Jak mohl Theis říci ne všem těmto dobrým týmům?

„Myslím, že tam budou velmi zajímavé zápasy a některá opravdu zajímavá prostředí,“ řekl Theis. „Nevím, že vyhrajeme všechny a tým to ví také. Ale jak můžeme získat ty dobré? Dokážeme najít, co je rozbité? A můžeme některé z nich vyhrát?“

„Jsme schopni se více dokázat“

Hráči MU mají experimentální myšlení, pokud jde o tento vyčerpávající rozvrh.

„Jsem jen soutěživý člověk a všichni v tomto týmu také,“ řekla zámořská nováček Gina Ritsma. „A k tomu slouží tento volejbal na vysoké úrovni. Chceme hrát tyto velké zápasy. A opravdu chceme získat nějaké vítězství a být skutečně konkurenceschopní, protože to je to, co nás připraví na posezónní hry a konferenční hry.“

„Jak jsme řekli v jiných rozhovorech, chceme být zatím nejlepším týmem Markéty. Takže tím, že budeme mít tyto větší zápasy, budeme schopni více dokázat sami sebe.“

MU zaostává za tím, že se na turnaji NCAA neobjeví jako Sweet 16 a podlehne případnému národnímu šampionovi Texasu. Tato prohra podpořila ambice Golden Eagles.

„Jde o to, jak hrajete svůj styl, svůj systém proti lidem, kteří jsou pravděpodobně větší, rychlejší a silnější,“ řekl Theis. Takže, co by bylo potřeba udělat proti těm chlapům?

„Strávili jsme prosinec a strávili jsme únor, březen a duben… strávili jsme snahou napodobit někoho většího, silnějšího a rychlejšího, jak nejlépe jsme mohli. S mužskými cvičnými hráči, s absolventy příležitostně, s plánováním Wisconsinu a Iowy ( na jaře) a s tou přípravou. Doufám. Do října bychom se určitě měli naučit něco o tom, jak porazit opravdu velké fyzické týmy.“

Zámořské turné dalo Golden Eagles náskok

MU má hodně vracející se hvězdné síly. Yadhira Anchante, Hattie Bray, Aubrey Hamilton a Murray byli jmenováni do týmu Big East preseason.

Anchante byl v minulé sezóně tvůrcem roku konference a jezdcem jednoho z nejlepších přestupků v zemi.

„Hrajeme velmi rychle a cítím, že je to pro ostatní týmy boj,“ řekl Enchant. „Snažíme se lépe připojit, ale určitě nám to také slouží. Naše rychlost, náš útok je opravdu dobrý.“

Golden Eagles zahájili předsezónu červnovým zahraničním turné, které zahrnovalo zastávky v Polsku, Německu a České republice.

„Mám pocit, že na hřišti můžeme lépe komunikovat jen proto, že jsme se lépe poznali mimo hřiště,“ řekl Anceanti. „Takže komunikujeme lépe. Jsme schopni si navzájem porozumět, jako poznámky příjemců a tak.“

Nyní je čas na skutečné zápasy. Harmonogram je nastaven, takže jediné východisko je dokončit.

„Jsme ostřílenější tým,“ řekl Ritsma. „Loni jsme tak trochu šli do sezony bez zkušeností na kurtu. Málokdo z nás měl v letech, které tomu vedly, důležité minuty.“

„Takže letos máme více identity, o které víme, že můžeme soutěžit s těmito špičkovými týmy.“