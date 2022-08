Nová oblast dopadů Genshin je zázrakem designu otevřeného světa

obrázek : huyvers

Když Jinshin efektVýroční aktualizace konečně dorazila minulý týden, čekal jsem mírné úpravy vzorce otevřeného světa. Místo toho Sumero vypadá jako úplně jiná hra. Jak jsem se toulal po lesním porostu všemi směry, začal jsem zapomínat na hlavní úkol a každodenní rutinu sázení. HoYovere odstraňuje frustraci ze svých bývalých území a zároveň odměňuje hráče, kteří mají zájem o detaily životního prostředí. To je ono JinshinFormule otevřeného světa v celé své kráse. Sumeru spoléhá na živel rostlinného života, přesto mi připadá nejživější a nejživější ze všech, které jsem dosud objevil.

Než se ponořím do toho, co dělá dobrý Sumerský průzkum, musím vysvětlit, co udělalo z předchozích oblastí cvičení trpělivosti a racionality. Mondstadt byl školní čtvrť a různé podokresy mi připadaly příliš kategorické a nepopsatelné. Liyue bylo vynikající ve svých vysokých horách, ale výstup na něj znamenalo, že jste strávili spoustu času sledováním vytrvalostního baru s nosem přitisknutým k ošklivému šedému svahu. Inazuma nám dal sedm zcela odlišných oblastí, ale neustálé nebezpečí A těžké hádanky Bylo pro mě těžké si to naplno užít. Dokud neodemknete body Quick Travel Points, bylo prozkoumávání fuška, kterou jste museli projít, než mohla začít skutečná zábava.

Na oplátku Sumeru zve hráče na příjemný „výlet“. Čtyřlisté modely rozeseté po celém Sumeru umožňují hráčům okamžitě přiblížit svou pozici z velké vzdálenosti. Nejen, že to umožňuje neuvěřitelně efektivní cestování, ale také je snadné si užít skvělou scenérii, když se nesnažím přijít na to, jak překonat fyzickou překážku. Sigils byly také přítomny pro hádanky a výzvy. Když jsem potřeboval vylézt na horu, hledal jsem květiny, které doplní mou výdrž rozprostřenou na některých skalních stěnách. Ne vždy jsem cítil potřebu je používat, ale bylo to poprvé, kdy se jedna oblast cítila, jako by se mě spíše snažila vést, než aby byla neúmyslná ohledně designu otevřeného světa. Ve skutečnosti se Apam Woods stal mým oblíbeným místem v Sumeru. Líbilo se mi, že jsem mohl chodit po lesním porostu jakýmkoliv možným směrem, který jsem si vybral. Obvykle pád z výškové oblasti Jinshin Znamená to, že se musíte rychle vrátit na vrchol. Zde nacházím své čtyřlisté znamení a vracím se znovu na své nástupiště.

Když poblíž není žádný bod rychlého cestování, musím často dělat vypočítavá rozhodnutí, kam dál. Tato rozhodnutí jsou většinou utvářena místními zdroji v dané oblasti a neměl jsem důvod chodit jinam. Existují celé části oblasti Tutorial (Mondstadt), které si již nepamatuji, protože nemají žádné exkluzivní zdroje. Ale protože sigil odstranil spoustu třenic ohledně cestování, vždycky jsem skončil někde, kam jsem neplánoval jet. To úplně přetvořilo cestu, kterou jsem prošel Jinshinotevřený svět. Změny jsou tak výrazné, že jsem ještě více frustrovaný, když se vrátím do starých oblastí.

Obvykle skončím po celé oblasti na cestě za dokončením seznamu úkolů. Jakmile budu se vším hotový, budu hledat oblasti s určitými druhy květin a plodů, protože jsou pro šlechtění budoucích postav zásadní. Tyto konkrétní oblasti budu navštěvovat pouze každých pár dní. Jakmile budu mít velký inventář, budu konečně hledat truhly s poklady a hádanky na speciální druhy mincí, které mohu použít k vyplacení materiálových a nábytkových plánů. Somero se tak nadchne pro její průzkum, že se ocitám v úplně jiné oblasti, daleko od místa, kde jsem hledal určitý druh hub. Sumeru dokazuje, že nejlepší hráčské zážitky nejsou zaručeny filozofií designu laissez-faire. Někdy hra prostě potřebuje trochu více vynalézavosti, aby nás dostala z naší komfortní zóny.

Sumeru also brings back element-based puzzles. By charging a green mushroom with Electro power, you can use it to bounce to even greater heights than if you simply jumped on it normally. Certain puzzles only respond to the new Dendro element. And if you want to fight certain Ruin Guards for chests, then you have to set their binding seals on fire. Genshin has always used elemental powers as the basis for many of its puzzles, but their use feels more prevalent in Sumeru. I was constantly rotating my traveling party, whose type elements are more varied than what I usually travel with (doubling up on elements confers certain combat bonuses).

The new Dendro element is also a fascinating and complex element. Previously, applying Pyro to Dendro would simply set an enemy on fire. Now, applying Hydro to Dendro causes a seed pod to spawn, which can be further triggered into a Hyperbloom (Electro) and Burgeon (Pyro) reaction for AoE damage. Applying Electro to Dendro causes the enemy to take additional damage from Electro and Dendro attacks. For years, Genshin players have complained that Electro is the weakest element. But the elemental additions have revitalized an element that most theorycrafters considered to be non-viable. Rejoice, Yae mains. Your time has come.

Before Sumeru released, I felt Genshin was undergoing a bit of an identity crisis as an open world game. Accusations of “Dech divočiny klonování„Dominoval ranému zpravodajství o hře, většinou byl rozmělněn vizuálním stylem hry a poutavým vyprávěním. Inazuma se cítil jako přehnaná kompenzace. Oblast byla nepřátelská, těžko se jí dalo projít a byla plná hádanek, které byly náročné bez zjevného narativního důvodu.“ Jinshin Zábava především: možnost vidět skvělé památky bez ohledu na to, kterým směrem se díváte.