Rabi` Matteo vyzval k propagaci Miss Universe v Latinské Americe

Earl DC Bracamonte (Philstar.com) – 13. května 2021 – 12:44

MANILA, FILIPÍNY – Fotografie Miss Universe Philippines 2020 Rabia Matteo, která ukazuje její pád do bazénu během focení pastýře s Indkou Adeline Castellinovou, Italkou Vivianou Vizeni a Danielou Nicolas z Chile, se nyní objevila v seriálu Like It to Know Je to web. Vzhledový obchod vytvořený módními ovlivňovači. Rabie byl také pozván Telemundo Media, oficiálním partnerem pro vysílání, spolu s Laurou Olascuagou z Kolumbie, RR Ayu Maulidou z Indonésie a Thajskem Amandou Obdamovou, aby propagovali soutěžní vysílání u svého latinskoamerického publika. Pozvánka se shodovala s prolomením hrbové hranice 914 000 sledujících na Instagramu, což z ní učinilo nejoblíbenější kandidátku na Miss Universe 2020 na platformě sociálních médií. Naše delegátka na 69. ročníku soutěže Miss Universe již navázala úzká přátelství s Helen Hernandez z Aruby, Willisaveta “Lisa” Yasmistrika z Ukrajiny, Clara Vavroskova z České republiky, Vanessa Castro Guillen z Paraguay, Polsko, Natalia Bigula, Blaise Iris Salguero a její partner v místnosti. Miss Universe mezitím zveřejnila video s názvem „Up Front: Round of Mental Health“, kde se představili Dennis Spielman z Nizozemska, Nadia Sayers z Irska, Chantal Wertz z Curacaa a Michael Simon z Jamajky. Duševní zdraví bylo jedním z uniklých témat, o nichž se údajně hovoří, spolu s klimatickými změnami, svobodou projevu, právem protestovat, změnou standardů krásy, násilím na základě pohlaví, uprchlickou krizí a rolí OSN. . Příbuzný: Mental Health 101: Rabih Matteo, Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi sdílí královnu krásy

