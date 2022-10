Světová zdravotnická organizace varuje před nárůstem chronických onemocnění do roku 2030, pokud lidé nezačnou cvičit

obrázek : Timothy A. Clary ( Getty Images )

Nová zpráva Světové zdravotnické organizace uvádí, že pokud se nic nezmění, náš kolektivní nedostatek pohybu si v příštích letech vybere krutou daň. Zpráva odhaduje, že bude být o tom Polovina- 1 miliarda nových případů nepřenosných poruch, jako jsou srdeční choroby a cukrovka v důsledku fyzické nečinnosti, do roku 2030. Zjistilo se také, že mnoho zemí dělá málo pro to, aby lidem pomohly zůstat aktivní, jako je budování bezpečnějších způsobů chůze.

The zjištění Pochází od vůbec první WHO Zpráva o globálním stavu fyzické aktivity. Analyzuje údaje ze 194 zemí o tom, jak často jsou lidé fyzicky aktivní, a o politikách, které země zavedly na podporu fyzické aktivity. V rámci zprávy autoři také vypočítali potenciální dopady na systémy zdravotní péče, pokud by úroveň cvičení lidí zůstala stejná až do roku 2030. Tyto nejnovější odhady budou zveřejněny v připravovaném výzkumu. Ale lze to zobrazit v souboru Předtisková příprava Z časopisu Lancet vydaný minulý týden.

většinou více než jeden faktor Přispívá k srdečním onemocněním nebo jiným nepřenosným poruchám (NCD) a pouze některým z těchto rizikových faktorů lze předejít nebo se mohou změnit k lepšímu. Ale mnoho studií ano zobrazeno Že jakékoli množství cvičení, bez ohledu na osobu v Věk může lidem pomoci zůstat zdravý. Na základě dalších výzkumů se autoři pokusili vypočítat podíl nepřenosných nemocí, kterým lze předcházet Úzce souvisí s nedostatkem fyzické aktivity, který se může objevit v průběhu příštího desetiletí, se zvláštním zaměřením na sedm hlavních stavů: srdeční choroby, mrtvice, cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, určité typy rakoviny, demence a deprese.

Celkově autoři odhadují, že mezi lety 2020 a 2020 se objeví přibližně 500 milionů nových případů 2030 po celém světě. Tyto případy také během tohoto časového období vzrostou o 300 miliard dolarů v přímých lékařských nákladech a přibližně 27 miliard USD ročně do roku 2030. Většina těchto případů (asi 74 %) se může objevit v zemích s nízkými až středními příjmy, ale ekonomické náklady budou vyšší v zemích s vysokými příjmy (asi 64 %).

„Tato studie vyzývá k naléhavým krokům ze strany zemí, aby upřednostnily investice do intervencí, které snižují ovlivnitelný rizikový faktor,“ napsali autoři.

G/O Media může získat provizi

Zatím se však zdá, že většina zemí v těchto investicích zaostává. Zpráva WHO zjistila, že méně než polovina zemí má dokonce národní politiku fyzické aktivity. Pouze 30 % zemí uvádí národní směrnice o fyzické aktivitě pro všechny věkové skupiny. A zatímco většina zemí má nějaký způsob, jak sledovat, jak jsou dospělí aktivní, méně než 30 % dělá totéž u dětí mladších 5 let. Pandemie COVID-19, zpráva Deník.

Existuje mnoho důvodů, proč lidé nejsou tak fyzicky aktivní, jak by měli být, a mnoho z nich je Mimo kontrolu lidí, jakou mají práci a hodiny. Zpráva ale také zdůrazňuje kroky, které vlády neučinily Přijato k podpoře aktivnějšího životního stylu počet obyvatel . Pouze 40 % zemí má například normy pro navrhování silnic, které by umožnily chůzi a Cyklistika Bezpečnější.

„Potřebujeme více zemí, abychom rozšířili implementaci politiky na podporu lidí, aby byli aktivnější prostřednictvím chůze, cyklistiky, sportu a dalších fyzických aktivit. Výhody jsou obrovské, nejen pro fyzické a duševní zdraví jednotlivců, ale také pro společnosti a prostředí.“ a ekonomiky,“ řekl Tedros. Adhanom Ghebreyesus generální ředitel Světové zdravotnické organizace, v a tvrzení Oznámení o zprávě. „Doufáme, že země a partneři využijí tuto zprávu k vybudování živější, zdravější a spravedlivější společnosti pro všechny.“

Některá z doporučení Světové zdravotnické organizace na podporu fyzické aktivity zahrnují více veřejných prostranství, pochozích cest a další infrastruktury a více sportovních nebo tělocvičných aktivit ve škole. Je také potřeba shromažďovat lepší data, protože se málo ví o přístupu lidí do parků a dalších způsobech, jak lidem pomoci stát se aktivnějšími.